Chido Obi khẳng định vị thế số 9 tương lai của Man Utd tại FA Youth Cup Ghi bàn quyết định và kiến tạo trong trận thắng Crystal Palace, chân sút Chido Obi chứng minh chiến lược phát triển bền bỉ của Manchester United đang đi đúng hướng.

Bàn thắng ấn định tỷ số của Chido Obi cho đội U18 Manchester United vào lưới Crystal Palace là minh chứng rõ nét nhất cho phẩm chất của một tiền đạo hàng đầu: biết cách tỏa sáng rực rỡ trong những thời khắc quan trọng nhất. Tại bán kết FA Youth Cup diễn ra ở Old Trafford, chân sút 18 tuổi không chỉ ghi bàn mà còn trực tiếp kiến tạo, đưa "Quỷ đỏ" vào trận chung kết lịch sử.

Chido Obi cho thấy tương lai tươi sáng của một tiền đạo hàng đầu.

Màn trình diễn rực sáng tại thánh đường Old Trafford

Hai khoảnh khắc ấn tượng của Obi đã giúp Manchester United giành chiến thắng 2-1 kịch tính. Với kết quả này, đội bóng của huấn luyện viên Ruben Amorim (ở cấp độ cao nhất) sẽ chứng kiến lứa đàn em đối đầu với kình địch Manchester City trong trận chung kết FA Youth Cup vào tháng sau. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên hai đội bóng thành Manchester gặp nhau ở trận cuối cùng của giải đấu trẻ này kể từ năm 1986.

Trận đấu diễn ra trong thế giằng co cho đến phút 77, khi tài năng trẻ 15 tuổi JJ Gabriel mở tỷ số cho United bằng một cú lốp bóng tinh tế. Công lớn thuộc về Chido Obi với đường dọn cỗ sắc bén, giúp Gabriel cán mốc 25 bàn thắng trong mùa giải bùng nổ. Dù Crystal Palace nhanh chóng gỡ hòa sau sai lầm của thủ thành Cameron Byrne-Hughes, nhưng Obi đã kịp thời định đoạt trận đấu.

Phút 87 của hiệp phụ, nhận đường chuyền từ James Overy, Obi thoát xuống thông minh, vượt qua thủ môn Lucca Benetton trước khi dứt điểm gọn gàng vào lưới trống. Đây là pha lập công thứ 16 của anh trong mùa giải này tính trên cả cấp độ U18 và U21.

Chiến lược phát triển "chậm mà chắc" của Manchester United

Nhiều người hâm mộ từng kỳ vọng Chido Obi sẽ xuất hiện thường xuyên hơn ở đội một sau khi được Ruben Amorim trao cơ hội ra mắt Ngoại hạng Anh năm ngoái. Tuy nhiên, ban huấn luyện United đã nhận ra việc thăng tiến quá sớm có thể gây tác dụng ngược.

Obi sẽ sớm được trao cơ hội ở đội một MU.

Sau khi chuyển đến từ Arsenal, Obi từng đánh mất cảm giác bóng khi phải di chuyển liên tục giữa các cấp độ đội bóng. Rút kinh nghiệm, ban lãnh đạo United đã đưa ra quyết định chiến lược: rút Obi khỏi đội một để tập trung hoàn thiện thể chất và kỹ thuật tại đội U21, đồng thời chi viện cho đội U18 tại FA Youth Cup – đấu trường mà Quỷ đỏ đang giữ kỷ lục 11 lần vô địch.

Một "viên ngọc thô" đang dần hoàn thiện

Dù tỏa sáng, màn trình diễn trước Palace vẫn cho thấy Obi là một "dự án" đang trong quá trình mài giũa. Anh vẫn có những thời điểm giữ bóng quá lâu hoặc xử lý bước một lỗi. Một cơ hội bằng đầu bị bỏ lỡ cuối hiệp một cho thấy tiền đạo này cần cải thiện thêm sự sắc lẹm trong vòng cấm địa.

Tuy nhiên, cách Obi bình tĩnh xử lý bóng sang chân trái để lừa qua thủ môn thay vì dứt điểm vội vã cho thấy sự trưởng thành vượt bậc về tâm lý. Nhìn vào thành công của Kobbie Mainoo hay Alejandro Garnacho – những người từng vô địch FA Youth Cup năm 2022 và giờ là trụ cột đội một – Chido Obi hiểu rằng con đường phía trước đang rộng mở.

Nếu duy trì phong độ này, Obi không chỉ giúp U18 Manchester United hướng tới cú ăn ba lịch sử mùa này, mà còn khẳng định vị thế của một trong những số 9 triển vọng nhất thế giới hiện nay. Ngày anh chính thức trở lại sân khấu lớn Old Trafford chắc chắn không còn xa.