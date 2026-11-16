Chiếm quyền Zalo để vay tiền: hai phó giám đốc sở ở Khánh Hòa bị mạo danh và cách phòng tránh Tài khoản Zalo của hai lãnh đạo sở tại Khánh Hòa bị chiếm quyền, kẻ gian nhắn tin mượn 30 triệu đồng; Công an tỉnh khuyến cáo cách bảo vệ tài khoản an toàn.

Hai phó giám đốc của hai sở tại tỉnh Khánh Hòa vừa xác nhận tài khoản Zalo cá nhân bị người lạ xâm nhập, sau đó bị dùng để nhắn tin hỏi vay tiền nhiều người trong danh bạ. Một số tin nhắn đề nghị cho mượn 30 triệu đồng. Vụ việc cho thấy nguy cơ bị lợi dụng danh tính khi tài khoản mạng xã hội rơi vào tay kẻ xấu.

Kẻ xấu chiếm quyền tài khoản Zalo, sau đó mạo danh nhắn tin vay tiền người quen. Ảnh minh hoạ.

Diễn biến ngày 14/11: tin nhắn vay tiền từ tài khoản của lãnh đạo

Theo thông tin được ghi nhận ngày 14/11, nhiều người bất ngờ nhận được tin nhắn từ tài khoản Zalo của ông C.V.A., phó giám đốc một sở tại Khánh Hòa. Nội dung đề nghị cho mượn 30 triệu đồng để giải quyết công việc và hẹn hoàn trả vào ngày hôm sau.

Khi được liên hệ trực tiếp, ông C.V.A. xác nhận tài khoản đã bị chiếm quyền kiểm soát và những lời đề nghị vay tiền không do ông thực hiện.

Cùng ngày, ông N.Đ.S., phó giám đốc một sở khác trên địa bàn tỉnh, cũng thông báo tài khoản Zalo cá nhân bị xâm nhập và đang bị kẻ gian dùng để mượn tiền nhiều người. Ông đề nghị bạn bè, người quen không làm theo các tin nhắn yêu cầu chuyển tiền. Đến gần 20 giờ cùng ngày, ông thông báo đã khôi phục được tài khoản.

Từ lời nhờ bình chọn đến việc mất quyền truy cập

Ngày 15/11, ông C.V.A. cho biết trước khi mất quyền truy cập Zalo, ông nhận được tin nhắn từ tài khoản của ông N.Đ.S., nhờ bình chọn cho con gái tham gia một cuộc thi.

Do người gửi là người quen, ông C.V.A. đã gọi điện xác minh và có người bắt máy. Sau đó, ông truy cập đường dẫn trong tin nhắn, nhập tên và số điện thoại theo yêu cầu. Theo lời kể của ông, tài khoản bị mất quyền truy cập sau những thao tác này.

Diễn biến trên cho thấy mức độ tinh vi của thủ đoạn lợi dụng tài khoản quen biết. Khi lời nhờ đến từ người có quan hệ công việc hoặc cá nhân, người dùng dễ tin tưởng và thực hiện thao tác mà không kiểm tra đầy đủ độ an toàn của đường dẫn.

Vì sao tin nhắn mạo danh khó bị phát hiện?

Sau khi chiếm được tài khoản, kẻ gian có thể tiếp tục khai thác danh sách liên hệ để gửi tin nhắn vay tiền. Vì yêu cầu xuất hiện từ tài khoản thật của người quen, người nhận khó nhận ra dấu hiệu bất thường nếu chỉ dựa vào tên và ảnh đại diện.

Công an tỉnh Khánh Hòa cảnh báo, đối tượng thường mạo danh chủ tài khoản để liên hệ người thân, bạn bè, đồng nghiệp hoặc cấp dưới, đề nghị vay tiền và chuyển khoản.

Những thủ đoạn được cảnh báo

Gửi đường dẫn giả mạo dưới hình thức bình chọn cuộc thi, khảo sát hoặc nhận quà.

Dùng mã QR để dẫn dụ người dùng thực hiện thao tác đăng nhập, từ đó tìm cách chiếm quyền truy cập.

Sử dụng công nghệ giả mạo hình ảnh, giọng nói để tạo các cuộc gọi nhằm củng cố lòng tin.

Đáng chú ý, với thủ đoạn thứ ba, việc nhận được cuộc gọi qua ứng dụng nhắn tin chưa đủ để khẳng định người đang liên lạc chính là chủ tài khoản.

Khuyến cáo của cơ quan Công an

Cơ quan Công an khuyến cáo người dùng áp dụng các biện pháp sau:

Tình huống Khuyến cáo Nhận yêu cầu chuyển tiền từ người quen Kiểm tra qua số điện thoại thông thường hoặc một kênh liên lạc độc lập trước khi chuyển tiền Nhận đường dẫn hoặc mã QR lạ Không truy cập đường dẫn không rõ nguồn gốc, không quét mã QR đáng ngờ Bị yêu cầu cung cấp mã xác thực Tuyệt đối không cung cấp mã OTP Bảo vệ tài khoản Kích hoạt xác thực hai lớp, kiểm tra thiết bị đang đăng nhập và đăng xuất các thiết bị lạ Nghi ngờ tài khoản bị chiếm quyền Sớm thông báo cho những người trong danh bạ để tránh bị mạo danh, lợi dụng giao dịch chuyển tiền

Nhìn chung, trường hợp của hai lãnh đạo sở tại Khánh Hòa cho thấy một tin nhắn từ tài khoản quen thuộc, kể cả khi đã gọi điện xác minh, vẫn có thể nằm trong một chuỗi mạo danh. Kiểm tra qua kênh liên lạc độc lập trước khi chuyển tiền và hạn chế truy cập đường dẫn lạ là hai bước đơn giản nhưng quan trọng để tránh thiệt hại.