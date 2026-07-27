Chiến dịch 500 ngày đêm rà phá bom mìn: Mở rộng tọa độ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Vị Xuyên Hơn 7.000 chiến sĩ công binh trên cả nước đang nỗ lực làm sạch mặt bằng ô nhiễm bom mìn. Tại Vị Xuyên, dự kiến trong tháng 11/2026 sẽ bàn giao 100% diện tích sạch để phục vụ quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, công tác rà phá bom mìn và vật liệu nổ được xác định là một trong 5 mục tiêu trọng tâm. Tại vùng trọng điểm Vị Xuyên (Tuyên Quang), nhiệm vụ này đang được triển khai khẩn trương nhằm sớm hoàn trả mặt bằng sạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác quy tập các anh hùng liệt sĩ.

Quyết tâm hoàn thành làm sạch mặt bằng tại vùng lõi Vị Xuyên

Mặc dù chiến tranh đã lùi xa, lượng bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại tại các chiến trường ác liệt như Vị Xuyên vẫn đang đe dọa sự an toàn của người dân, đồng thời cản trở trực tiếp đến hành trình quy tập hài cốt. Tính đến năm 2026, công tác rà phá tại khu vực vùng lõi Vị Xuyên đã cơ bản hoàn thành.

Theo kế hoạch, trong tháng 11, lực lượng chức năng dự kiến sẽ hoàn trả 100% mặt bằng sạch. Đây là quyết tâm lớn của Đảng và Nhà nước, được hiện thực hóa bằng những nỗ lực thầm lặng và bền bỉ của lực lượng công binh đang ngày đêm bám trụ địa bàn.

Bám trụ bãi mìn từ hừng sáng đến hoàng hôn

Để đảm bảo tiến độ đề ra, các chiến sĩ công binh phải vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa hình phức tạp. Thượng tá Kiều Việt Phong - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ - là một trong 90 quân nhân của tỉnh Phú Thọ được tăng cường thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn tại Tuyên Quang, sát cánh cùng 26 đội công binh tại đây.

Thượng tá Phong cho biết, các đội công binh thường xuyên phải thức dậy từ 4 giờ 30 phút sáng để cơ động lên bãi, ăn cơm trưa ngay tại vị trí thi công và duy trì công việc đến khi mặt trời lặn để bù lại những thời điểm thời tiết quá bất lợi.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, địa bàn mới cùng đặc thù địa hình khiến thiết bị dò tìm thường xuyên gặp tình trạng nhiễu sóng. Có những ngày lực lượng rà phá thu gom được hơn 20 quả mìn, cao điểm lên tới 30 quả. Trước khối lượng công việc lớn và mức độ nguy hiểm cao, giải pháp then chốt được áp dụng là tăng cường nhân lực, tối ưu thời gian và tập trung tối đa bản lĩnh, kinh nghiệm chuyên môn.

Nỗ lực đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình

Không chỉ riêng địa bàn Tuyên Quang, trên phạm vi cả nước hiện có hơn 380 đội rà phá với khoảng 7.000 cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ tại các vùng ô nhiễm bom mìn. Mỗi mét vuông đất được làm sạch đồng nghĩa với việc mở rộng thêm tọa độ tìm kiếm, gia tăng cơ hội đưa các liệt sĩ trở về sau nhiều năm chờ đợi.

Nhờ tinh thần trách nhiệm cao, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã cất bốc được 28 mộ đơn và 5 mộ tập thể kể từ khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm. Các hài cốt liệt sĩ sau khi cất bốc được đưa về nhà quàn tại trụ sở của đội.

Tại đây, theo phong tục truyền thống của dân tộc, cán bộ và chiến sĩ đều đặn kính cẩn dâng ba bữa cơm mỗi ngày. Sự chăm sóc chu đáo này thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống, đồng thời mở ra hy vọng sớm xác định danh tính để đưa các anh trở về trong lòng gia đình và quê hương.