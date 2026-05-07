Chiến dịch quảng bá GTA 6 trên PS5 bất ngờ bị gỡ bỏ: Bước lùi hay chiến thuật marketing? Sự biến mất đột ngột của các hình ảnh quảng bá GTA 6 trên nền tảng PlayStation dấy lên nhiều đồn đoán về sự thay đổi chiến lược của Sony và Rockstar Games trước làn sóng tẩy chay đĩa vật lý.

Ngay khi giai đoạn đặt trước (pre-order) của GTA 6 bắt đầu, Sony đã đẩy mạnh quảng bá tựa game này như một sản phẩm chủ lực trên hệ máy PS5. Tuy nhiên, chỉ sau một tuần, hàng loạt biểu tượng và biểu ngữ liên quan đến trò chơi này trên các kênh của PlayStation đã bất ngờ biến mất, tạo nên một làn sóng tranh luận trong cộng đồng game thủ về tương lai của mối quan hệ hợp tác này.

GTA 6 logo shown with PlayStation app icon

Sự trùng hợp kỳ lạ với làn sóng phản đối đĩa vật lý

Động thái gỡ bỏ quảng cáo của Sony diễn ra trong bối cảnh hãng này đang đối mặt với sự giận dữ từ phía người dùng. Theo các thông tin rò rỉ, PlayStation có kế hoạch chấm dứt hoàn toàn việc hỗ trợ đĩa vật lý từ tháng 1/2028. Quyết định này đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ những người sưu tầm game, các nhà bán lẻ và thậm chí là giới chính trị gia.

Nhiều giả thuyết cho rằng Rockstar Games đã yêu cầu đối tác gỡ bỏ các hình ảnh quảng bá để tránh bị ảnh hưởng bởi những phản hồi tiêu cực nhắm vào Sony. Việc ứng dụng PlayStation quay trở lại biểu tượng cũ và các bảng điều khiển PS5 không còn tràn ngập hình ảnh về vùng đất Leonida (bối cảnh trong GTA 6) được xem là minh chứng cho sự rút lui tạm thời này.

Phân tích tính chu kỳ trong chiến dịch truyền thông

Mặc dù giả thuyết về sự rạn nứt nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng giới phân tích kỹ thuật marketing nhận định rằng đây có thể chỉ là một phần trong kế hoạch đã được định sẵn. Thông thường, các chiến dịch quảng bá rầm rộ cho giai đoạn đặt trước chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn (thường là một tuần) để tối ưu hóa sự chú ý ban đầu.

Cụ thể, chiến dịch quảng bá này được cho là đã kết thúc theo đúng lịch trình vào ngày 3/7. Việc làm mới giao diện người dùng thường xuyên là cách để các nền tảng như PlayStation Store duy trì tính linh hoạt và chuẩn bị cho các giai đoạn truyền thông tiếp theo. Thay vì tung ra thông tin dồn dập hàng tuần, Rockstar và Sony dường như đang áp dụng chiến thuật "nhỏ giọt" để duy trì sức nóng cho đến ngày phát hành chính thức vào ngày 19/11.

Thách thức chung về định dạng kỹ thuật số

Đáng chú ý, bản thân Rockstar cũng đang đối mặt với những lời phàn nàn tương tự khi phiên bản vật lý của GTA 6 thực chất chỉ là một chiếc hộp chứa mã tải về (digital code-in-box). Định dạng này không cho phép người chơi bán lại game hoặc bảo tồn dữ liệu ngoại tuyến, điều mà những người ủng hộ đĩa vật lý luôn trân trọng.

Do đó, việc Rockstar "trừng phạt" Sony vì cùng theo đuổi một mô hình kinh doanh là điều khó xảy ra. Thay vào đó, hai bên có thể đang phối hợp chặt chẽ hơn cho các bước tiến xa hơn, bao gồm cả những tin đồn về gói bundle máy PS5 đi kèm GTA 6 sẽ xuất hiện trước khi trò chơi chính thức lên kệ.

Tương lai của GTA 6 trên PlayStation

Dù hiện tại Sony đang tạm lắng xuống trên mạng xã hội để xoa dịu dư luận, sự xuất hiện trở lại của GTA 6 chỉ là vấn đề thời gian. Với một tựa game mang tính biểu tượng và có khả năng thúc đẩy doanh số phần cứng cực lớn như GTA 6, mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Rockstar và Sony vẫn được đánh giá là vô cùng vững chắc.