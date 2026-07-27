Chiến lược 4+4 năm 2027 của Samsung: Tung 8 điện thoại flagship và Galaxy Z TriFold 2 Samsung triển khai chiến lược 4+4 cho năm 2027 với 8 flagship cao cấp, bao gồm 4 phiên bản Galaxy S27 và 4 dòng màn hình gập như Galaxy Z TriFold 2.

Samsung được cho là đang chuẩn bị một bước đi quy mô lớn cho thị trường smartphone năm 2027 với chiến lược có tên gọi "4+4". Theo các báo cáo từ ngành công nghiệp Hàn Quốc, gã khổng lồ công nghệ này kế hoạch trình làng tổng cộng 8 mẫu điện thoại thuộc phân khúc cao cấp (flagship), chia đều cho hai nửa đầu và cuối năm. Động thái này được nhận định là lời phản công chiến lược hướng tới cột mốc kỷ niệm 20 năm dòng iPhone của Apple.

An industry report suggests that Samsung plans to release four Galaxy S27 models and four Galaxy Z9 foldables, including the TriFold2 in 2027.

Nửa đầu năm 2027: Dòng Galaxy S27 mở rộng với phiên bản Pro

Trong nửa đầu năm 2027, Samsung dự kiến sẽ giới thiệu 4 mẫu smartphone tập trung vào khả năng chụp ảnh thuộc dòng Galaxy S27. Bên cạnh các phiên bản quen thuộc như Galaxy S27 tiêu chuẩn, Galaxy S27+ và Galaxy S27 Ultra, danh mục sản phẩm này sẽ lần đầu tiên đón nhận thêm sự xuất hiện của biến thể Galaxy S27 Pro.

Việc bổ sung dòng Pro thể hiện nỗ lực của hãng trong việc phân cấp rõ ràng hơn nhóm khách hàng cao cấp, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về mặt hiệu năng lẫn tính năng chuyên sâu mà phiên bản tiêu chuẩn hoặc Plus chưa bao quát hết.

Nửa cuối năm 2027: Bùng nổ điện thoại gập và Galaxy Z TriFold 2

Nửa sau của năm 2027 sẽ là thời điểm bùng nổ của các thiết bị màn hình gập. Danh sách 4 sản phẩm gập chiến lược dự kiến ra mắt vào tháng 7/2027 bao gồm Galaxy Z Fold9, Galaxy Z Fold9 Ultra, Galaxy Z Flip9 và mẫu smartphone gập ba thế hệ mới Galaxy Z TriFold 2.

Dù thông số kỹ thuật chi tiết của Galaxy Z TriFold 2 chưa được công bố đầy đủ, các nguồn tin rò rỉ cho biết thiết bị sẽ giữ nguyên kích thước màn hình khoảng 9,96 inch với tỷ lệ khung hình 4:3. Điểm nâng cấp đáng chú ý nằm ở thiết kế tổng thể siêu mỏng, trong đó cả ba phần của thân máy đều đạt độ dày đồng đều hơn. Ngoài ra, sản lượng sản xuất của dòng smartphone gập ba này cũng dự kiến sẽ gia tăng đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm.

Áp lực cạnh tranh từ cột mốc 20 năm của iPhone

Quyết định mở rộng dải sản phẩm flagship lên con số 8 trong cùng một năm phản ánh áp lực cạnh tranh gay gắt trên thị trường di động cao cấp. Thời điểm năm 2027 cũng đánh dấu mốc tròn 20 năm kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên ra đời, sự kiện mà Apple được dự đoán sẽ ăn mừng bằng một mẫu điện thoại đột phá như iPhone Ultra.

Việc liên tục phủ kín các phân khúc từ smartphone truyền thống đến các dạng gập đôi và gập ba cho thấy quyết tâm giữ vững vị thế dẫn đầu của Samsung trước sức ép lớn từ đối thủ cạnh tranh trực tiếp.