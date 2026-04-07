Chiến lược 5 mẫu iPhone mới và tham vọng thống trị phân khúc màn hình gập của Apple Apple chuẩn bị ra mắt 5 dòng iPhone mới đến đầu năm 2027, tập trung vào mẫu màn hình gập đã khắc phục lỗi bản lề nhằm củng cố vị thế dẫn đầu thị trường smartphone.

Apple đang chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công quy mô lớn vào thị trường điện thoại thông minh toàn cầu. Theo các nguồn tin rò rỉ từ chuỗi cung ứng, gã khổng lồ công nghệ Mỹ dự kiến ra mắt ít nhất 5 dòng iPhone mới từ nay đến đầu năm 2027. Chiến lược này không chỉ nhằm đa dạng hóa dải sản phẩm mà còn tập trung vào việc thương mại hóa mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên sau nhiều năm nghiên cứu.

Lộ trình ra mắt các dòng iPhone thế hệ mới

Dựa trên dữ liệu từ chuỗi cung ứng tại khu vực châu Á, lộ trình ra mắt sản phẩm của Apple được chia thành ba giai đoạn chiến lược, trải dài từ cuối năm 2026 đến mùa xuân năm 2027. Điều này cho thấy Apple đang muốn phủ kín mọi phân khúc người dùng, từ cao cấp, siêu mỏng đến tầm trung giá rẻ.

Bảng dự kiến lộ trình ra mắt iPhone (2026 - 2027)

Thời điểm Dòng sản phẩm dự kiến Đặc điểm nổi bật Cuối năm 2026 iPhone Pro, Pro Max mới và iPhone màn hình gập Khắc phục triệt để lỗi bản lề, tập trung phân khúc siêu cao cấp Đầu năm 2027 iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone Air iPhone Air sở hữu thiết kế siêu mỏng hoàn toàn mới Mùa xuân 2027 iPhone giá rẻ thế hệ mới (SE series) Tối ưu hóa thị phần phân khúc tầm trung

Đáng chú ý, Apple đã chốt đơn số lượng linh kiện khổng lồ cho khoảng 80 triệu điện thoại thông minh cao cấp dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026. Trong đó, mục tiêu sản xuất cho mẫu iPhone màn hình gập đã được điều chỉnh tăng vọt lên 10 triệu chiếc, thay vì con số 7 - 8 triệu máy như dự tính ban đầu.

Apple dự kiến ra mắt một loạt iPhone mới.

Bước tiến kỹ thuật trên iPhone màn hình gập

Một trong những rào cản lớn nhất khiến Apple trì hoãn việc ra mắt điện thoại màn hình gập trong nhiều năm qua chính là độ bền của cơ cấu bản lề và nếp gấp màn hình. Tuy nhiên, các báo cáo kỹ thuật mới nhất chỉ ra rằng Apple và các đối tác đã xử lý triệt để các lỗi phức tạp liên quan đến độ bền cơ học này.

Việc xử lý thành công vấn đề bản lề cho phép Apple tự tin đẩy mạnh dây chuyền sản xuất hàng loạt ngay sau sự kiện ra mắt vào mùa thu năm 2026. Đây được xem là quân bài chiến lược để Apple trực tiếp đối đầu với Samsung, hãng đang dẫn đầu thị phần điện thoại gập hiện nay.

Quyền lực chuỗi cung ứng và áp lực lên đối thủ

Bên cạnh những cải tiến về phần cứng, Apple còn thể hiện quyền lực đàm phán tuyệt đối trong việc thâu tóm các nguồn cung bộ nhớ và chip xử lý. Gã khổng lồ này đã lệnh cho các nhà cung ứng ưu tiên tích trữ sẵn vi mạch và linh kiện quan trọng để tránh kịch bản đứt gãy chuỗi cung ứng như những năm trước.

Hành động này vô tình đẩy các đối thủ từ Trung Quốc như Xiaomi, Oppo hay Vivo vào thế khó. Do Apple đã thâu tóm phần lớn năng lực sản xuất linh kiện cao cấp, các hãng này buộc phải dự báo giảm sản lượng xuống dưới mốc 100 triệu thiết bị do tình trạng khan hiếm linh kiện trầm trọng. Trong khi đó, Apple tự tin đặt mục tiêu nâng tổng sản lượng iPhone trong năm 2026 vượt ngưỡng 220 triệu chiếc.

Mặc dù đang giữ thế thượng phong sau khi vượt qua Samsung về sản lượng xuất xưởng vào năm 2025, Apple vẫn đối mặt với những thách thức lớn. Giới phân tích cảnh báo chi phí linh kiện đầu vào đang ngày càng đắt đỏ có thể đẩy giá bán iPhone lên cao, gây áp lực trực tiếp lên túi tiền của người tiêu dùng trong những năm tới.