Chiến lược AI Plus: Trung Quốc tham vọng dẫn đầu kỷ nguyên ô tô thông minh thế hệ mới Sau 25 năm thống trị thị trường xe điện, ngành ô tô Trung Quốc đang thực hiện cuộc cách mạng tích hợp AI nhằm biến phương tiện thành những cỗ máy tự suy luận và giảm phụ thuộc vào chip ngoại.

Sau hơn hai thập kỷ tập trung chiếm lĩnh thị trường xe điện toàn cầu, ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc đang bước vào một cuộc đua mới: tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) sâu rộng vào phương diện sản xuất và vận hành. Chiến dịch quốc gia mang tên "AI Plus" được kỳ vọng sẽ biến thế hệ xe tiếp theo thành những thực thể có khả năng tự suy luận, hoạt động dựa trên hệ sinh thái chip và phần mềm nội địa.

Chiến lược tự chủ công nghệ và mục tiêu phá bỏ sự phụ thuộc

Kế hoạch 5 năm mới nhất của Trung Quốc đã đưa ra bản thiết kế chi tiết cho dự án "AI Plus", nhằm tích hợp hệ thống trí tuệ nhân tạo vào mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Trong ngành ô tô, mục tiêu lớn nhất là phá vỡ sự phụ thuộc vào các dòng chip bán dẫn cao cấp từ Mỹ. Ông Stephen Ma, Giám đốc điều hành Nissan Motor, nhận định tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh rằng tốc độ phát triển xe bằng AI tại Trung Quốc đang diễn ra nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, xóa nhòa ranh giới giữa một công ty công nghệ và một nhà sản xuất ô tô truyền thống.

Trải nghiệm người dùng trong kỷ nguyên ô tô thông minh

Các hãng xe Trung Quốc đang cụ thể hóa AI thành những tính năng thực tế. Xpeng đã cập nhật mô hình AI cho phép người lái đưa ra những mệnh lệnh phức tạp như "đỗ xe gần lối vào trung tâm mua sắm" thay vì chỉ định vị trí trên bản đồ. Đặc biệt, xe của Xpeng có khả năng sử dụng camera để điều hướng mà không cần dựa vào tọa độ hay bản đồ số truyền thống.

Trong khi đó, Xiaomi đã giới thiệu hệ điều hành HyperOS tích hợp AI, cho phép người dùng thực hiện các tác vụ như đặt bàn nhà hàng, gọi cà phê hoặc ghi chú ngay khi đang di chuyển. Hệ thống này thậm chí có thể phát hiện trạng thái căng thẳng của người lái để tự động điều chỉnh ánh sáng và âm nhạc phù hợp khi xe về đến nhà.

Các linh kiện của Xiaomi SU7 được trưng bày tại gian hàng Xiaomi trong Triển lãm Ô tô Quốc tế Bắc Kinh (Auto China), tại Bắc Kinh.

Cuộc đua chip nội địa và sức mạnh tính toán

Để hỗ trợ cho các tính năng thông minh, các doanh nghiệp Trung Quốc đang đổ hàng tỷ USD vào lĩnh vực bán dẫn. Huawei công bố kế hoạch đầu tư hơn 10 tỷ USD trong 5 năm tới để tăng cường sức mạnh tính toán cho hệ thống lái xe thông minh. Đây hiện là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất của tập đoàn này.

Trên thị trường chip, Horizon Robotics vừa ra mắt bộ xử lý Starry 6 với khả năng quản lý tối đa 12 màn hình bên trong xe, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Qualcomm. Các nhà sản xuất xe điện như Xpeng, Li Auto, BYD, Geely và Leapmotor cũng đang tích cực tự thiết kế chip riêng nhằm giảm sự phụ thuộc vào Nvidia. Hãng NIO thậm chí đã tách riêng mảng sản xuất chip để tối ưu chi phí và tăng tỷ suất lợi nhuận.

Sự tham gia của các doanh nghiệp nhà nước

Không đứng ngoài cuộc đua, các tập đoàn ô tô nhà nước như Dongfeng Motor cũng đang nỗ lực đáp ứng lời kêu gọi đổi mới chiến lược từ Bắc Kinh. Dongfeng hiện hợp tác chặt chẽ với Huawei để phát triển các hệ thống lái xe thông minh nhằm cạnh tranh với khối doanh nghiệp tư nhân. Việc tích hợp AI được xem là một bước chuyển mình mang tính cách mạng, thay đổi hoàn toàn diện mạo ngành công nghiệp ô tô toàn cầu trong những năm tới.