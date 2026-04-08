Chiến lược 'bàn tay sắt' của INEOS: Man Utd giải bài toán 32 triệu bảng phí hoa hồng Bằng cách kiểm soát chặt chẽ phí môi giới và ưu tiên đàm phán trực tiếp với cầu thủ, tập đoàn INEOS đang giúp Manchester United tối ưu hóa tài chính và khẳng định vị thế tại Ngoại hạng Anh.

Manchester United dưới kỷ nguyên INEOS đang định hình lại bản sắc tài chính thông qua việc kiểm soát gắt gao khoản phí hoa hồng 32 triệu bảng cho giới đại diện, một bước đi chiến lược nhằm tối ưu hóa nguồn lực và khôi phục vị thế tại Old Trafford.

INEOS đã nhanh chóng để lại nhiều dấu ấn kể từ khi tiếp quản Man Utd.

Cuộc thanh trừng 'chi phí ngầm' tại Old Trafford

Trong bối cảnh kỳ chuyển nhượng mùa hè đang cận kề, Manchester United không chỉ hướng tới việc nâng cấp đội hình mà còn tập trung giải quyết triệt để bài toán kinh tế. Một trong những vấn đề nhức nhối nhất chính là khoản chi phí lên tới 31,77 triệu bảng dành cho phí hoa hồng của người đại diện. Đây là con số khổng lồ được ghi nhận trong giai đoạn từ tháng 2/2025 đến tháng 2/2026, phản ánh thực trạng chi tiêu thiếu kiểm soát trong quá khứ.

Dữ liệu từ Liên đoàn Bóng đá Anh cho thấy sự lạm phát đáng báo động trên thị trường chuyển nhượng. Các câu lạc bộ Ngoại hạng Anh đã chi tổng cộng 460 triệu bảng để duy trì bộ máy vận hành thông qua các "siêu cò". Việc Man Utd đứng thứ 6 trong danh sách này cho thấy một sự dịch chuyển đáng kể trong tư duy quản lý của giới thượng tầng mới.

Câu lạc bộ Mức chi cho người đại diện (Triệu bảng) Chelsea 65 Manchester United 31,77 Wolves ~26 Burnley ~7

Bài học từ sự hỗn loạn và nước cờ chiến thuật với Jorge Mendes

Nhìn vào trường hợp của Wolves, đội bóng đã chi gần 26 triệu bảng cho phí môi giới nhưng vẫn đối mặt với nguy cơ xuống hạng, INEOS càng có thêm cơ sở để thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng. Sự phụ thuộc quá lớn vào người đại diện không chỉ bào mòn ngân sách mà còn có thể gây ra sự mất ổn định trong phòng thay đồ.

Tuy nhiên, Quỷ đỏ dưới thời INEOS không hoàn toàn cực đoan. Họ hiểu rằng duy trì mối quan hệ với những nhân vật quyền lực như Jorge Mendes là cần thiết để "bôi trơn" các thương vụ lớn. Điển hình là trường hợp của Manuel Ugarte và Leny Yoro. Việc chiêu mộ Ugarte được xem là một bước đi ngoại giao khôn ngoan để thuyết phục Mendes tạo điều kiện cho Yoro cập bến Old Trafford, khi cả hai đều thuộc sự quản lý của siêu cò này.

Dù còn nhiều tranh cãi, không thể phủ nhận cách làm việc của INEOS tại Man Utd đã cho thấy sự hiệu quả rõ rệt.

Thiết lập trật tự mới: Cầu thủ là ưu tiên số một

Để cắt giảm sự chi phối của bên thứ ba, INEOS đã áp dụng phương pháp tiếp cận trực tiếp. Thay vì cuốn vào các cuộc đấu giá vô bổ do giới đại diện đạo diễn, Man Utd sẵn sàng dứt khoát từ bỏ mục tiêu nếu cảm thấy đối tác thiếu sự quyết tâm hoặc quá ưu tiên lợi ích tài chính cá nhân. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách mà còn đảm bảo mọi tân binh đến với đội bóng đều vì mục tiêu phát triển sự nghiệp.

Hiệu quả của chiến lược này đã được chứng minh bằng thực tế trên sân cỏ. Dù mức chi trả hoa hồng chỉ xếp thứ 6 và phải vắng bóng tại đấu trường châu Âu mùa giải trước, Man Utd hiện đang vững vàng ở vị trí thứ 3 tại Ngoại hạng Anh. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho thấy sự thành công của một mô hình quản trị thể thao hiện đại: coi quỹ lương là thước đo giá trị hữu hình và hạn chế tối đa các khoản chi ngoài luồng không mang lại lợi ích chuyên môn.