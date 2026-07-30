Chiến lược chuyển nhượng an toàn của INEOS: Sai lầm đắt giá khiến Man Utd hụt hơi? Lựa chọn lối đi quá an toàn trong phiên chợ hè, ban lãnh đạo Manchester United dưới thời INEOS đang đối mặt với nguy cơ biến mùa giải mới thành một canh bạc.

Bước vào kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhiệm vụ tối thượng của Manchester United là nâng cấp chất lượng và gia tăng chiều sâu đội hình, đặc biệt là ở khu vực tuyến giữa. Tuy nhiên, nhìn vào những gì đang diễn ra, rất khó để khẳng định ban lãnh đạo Quỷ đỏ dưới triều đại INEOS — với sự hiện diện của Sir Jim Ratcliffe, Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox — đã đáp ứng trọn vẹn yêu cầu đó.

Thiếu vắng một thủ lĩnh tuyến giữa đẳng cấp

Việc bổ sung Andrey Santos và Youri Tielemans để sát cánh cùng Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes hay Mason Mount mang lại thêm các phương án xoay tua nhân sự. Santos sở hữu tiềm năng phát triển lớn, trong khi Tielemans là thương hiệu đã được khẳng định tại Ngoại hạng Anh. Dù vậy, ngay cả những cổ động viên lạc quan nhất cũng phải thừa nhận rằng bấy nhiêu là chưa đủ để nâng tầm tuyến giữa Quỷ đỏ.

Carrick được đặt nhiều kỳ vọng.

Vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ: Manchester United vẫn thiếu một "thủ lĩnh tuyến giữa" thực thụ. Đội bóng đang trống một chốt chặn đẳng cấp có khả năng thoát áp lực, cầm nhịp trận đấu, nâng tầm các đồng đội xung quanh và thiết lập sự cân bằng cho toàn bộ hệ thống chiến thuật.

Bài toán "giá trị" và giới hạn của các phương án an toàn

Việc Quỷ đỏ liên hệ với Tyler Adams là minh chứng rõ nét cho triết lý săn tìm "giá trị trên thị trường" mà tập đoàn INEOS theo đuổi. Ở kịch bản tốt nhất, Adams chỉ đóng vai trò của một mẫu tiền vệ dọn dẹp, đánh chặn đơn thuần cho các ngôi sao giàu sáng tạo. Dù vậy, một hàng tiền vệ hiện đại không thể vận hành theo cách cơ học như thế.

Một cầu thủ hạn chế về khả năng thoát pressing và chuyền bóng tiến bộ sẽ khó giúp đội nhà kiểm soát thế trận hay bảo vệ hàng phòng ngự từ xa. Nguồn năng lượng cùng khả năng áp sát của tuyển thủ người Mỹ chỉ thực sự hữu dụng trong từng trận đấu cụ thể, thay vì trở thành giải pháp dài hạn cho một câu lạc bộ có tham vọng lớn.

MU cần một bản hợp đồng bom tấn như Tchouameni.

Sự thiếu hụt những nhân tố mang tính bước ngoặt cũng hiện hữu trên hàng công. Manchester United sở hữu nhiều cầu thủ đa dạng có thể tạo khoảnh khắc xuất thần, nhưng lại thiếu một ngôi sao kiệt xuất đủ sức tự mình định đoạt trận đấu. Động thái quan tâm đến Crysencio Summerville — một cầu thủ giỏi nhưng chưa đủ tầm làm thay đổi diện mạo đội bóng — trước khi anh gia nhập Al Hilal là một minh chứng khác.

Canh bạc rủi ro của tập đoàn INEOS

Dù không ai muốn lặp lại kỷ nguyên chi tiêu thiếu kiểm soát dưới thời Ed Woodward, sự thận trọng quá mức hiện tại lại mang đến cảm giác thiếu tham vọng. Bài học từ Arsenal ở mùa giải 2022-23 hay Liverpool dưới thời Jurgen Klopp cho thấy: ngay khi nhận thấy cơ hội vươn lên, các đội bóng lớn đều sẵn sàng đầu tư mạnh mẽ để cạnh tranh sòng phẳng cho chức vô địch.

Trái lại, chiến dịch chuyển nhượng của Manchester United hè này hoàn toàn thiếu đi tinh thần tấn công táo bạo, nhất là khi cục diện giải đấu đang trở nên cởi mở hơn. Việc chắt chiu quá đà trên thị trường chuyển nhượng đang biến mùa hè của Quỷ đỏ thành một canh bạc đầy rủi ro, đe dọa trực tiếp đến mục tiêu trở lại đỉnh cao của đội chủ sân Old Trafford.