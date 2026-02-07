Chiến lược chuyển nhượng của INEOS: MU sẵn sàng kích hoạt bom tấn kép vào mùa hè Thay vì mua sắm hoảng loạn, Manchester United dưới thời tập đoàn INEOS đang kiên nhẫn chờ thời cơ để chiêu mộ Carlos Baleba và Elliot Anderson nhằm tái thiết tuyến giữa.

Tập đoàn INEOS đang chứng minh rằng sự kiên nhẫn là một loại vũ khí chiến lược tại Old Trafford. Thay vì chạy theo những bản hợp đồng mang tính giải quyết tình thế, Manchester United đang chuẩn bị cho một cuộc đại tu hàng tiền vệ vào mùa hè tới với hai mục tiêu trọng tâm: Carlos Baleba và Elliot Anderson.

Chấm dứt kỷ nguyên mua sắm hoảng loạn

Di sản mà nhà Glazer để lại là thói quen vung tiền thiếu tính toán mỗi khi đội bóng rơi vào khủng hoảng. Tuy nhiên, tập đoàn INEOS đã quyết định cắt đứt vòng lặp này. Việc từ bỏ thương vụ Carlos Baleba khi Brighton hét giá quá cao hay chấp nhận để Antoine Semenyo gia nhập Manchester City không phải là thất bại, mà là những bước lùi cần thiết để chuẩn bị cho một kế hoạch dài hơi hơn.

MU không vội vàng chiêu mộ Baleba ở mùa Hè 2025 và tháng Giêng 2026.

INEOS hiểu rõ rủi ro của việc sở hữu những cầu thủ đến với tâm thế miễn cưỡng hoặc với mức giá phi lý. Việc giữ vững ngân sách giúp Quỷ đỏ tránh được những bản hợp đồng rủi ro, đồng thời bảo toàn nguồn lực cho những mục tiêu phù hợp hơn khi thời cơ chín muồi.

Thời điểm vàng để cải tổ nhân sự

Nhu cầu làm mới hàng tiền vệ của Man Utd đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết khi Casemiro xác nhận sẽ ra đi vào cuối mùa. Trong khi đó, bản hợp đồng Manuel Ugarte vẫn đang chật vật thích nghi và chưa cho thấy anh là giải pháp ổn định lâu dài ở vị trí tiền vệ trụ.

Vị thế của Man Utd hiện tại đã khác biệt so với thời kỳ biến động trước đó. Với triển vọng trở lại Champions League và một ngân sách dồi dào nhờ việc kiểm soát chi tiêu chặt chẽ, đội chủ sân Old Trafford đang nắm lợi thế lớn trên bàn đàm phán để thực hiện những thương vụ chất lượng cao.

Kế hoạch bom tấn kép: Anderson và Baleba

Kịch bản lý tưởng cho hàng tiền vệ Quỷ đỏ đang dần thành hình. Man Utd dự kiến sẽ nối lại đàm phán với Carlos Baleba, người được dự báo sẽ có mức giá hợp lý hơn khi hợp đồng với Brighton ngắn lại. Song song đó, Elliot Anderson của Nottingham Forest đã lọt vào danh sách ưu tiên sau một mùa giải bùng nổ tại Ngoại hạng Anh.

Sẽ là lý tưởng nếu MU đón cả Anderson lẫn Baleba về Old Trafford.

Elliot Anderson sở hữu sự cơ động, khả năng tranh chấp và tư duy chơi bóng hiện đại – những phẩm chất mà tuyến giữa Quỷ đỏ đang thiếu hụt trầm trọng. Nếu thành công trong việc đưa cả hai cái tên này về Old Trafford, đây sẽ là minh chứng rõ nét cho tầm nhìn dài hạn và sự khôn ngoan của INEOS trong việc biến những khó khăn ngắn hạn thành nền móng cho một cuộc cách mạng bền vững tại Manchester United.