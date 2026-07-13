Chiến lược Hybrid Cloud của VTV 2026-2030: Xương sống cho kỷ nguyên truyền thông AI Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) xác định Hybrid Cloud là nền tảng hạ tầng số chiến lược trong giai đoạn 2026-2030. Mô hình này đóng vai trò là 'nhà máy AI' giúp VTV chuyển dịch từ đài truyền hình truyền thống sang tổ chức truyền thông đa nền tảng dựa trên dữ liệu.

Trong lộ trình chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) xác định Hybrid Cloud không chỉ là một dự án đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin đơn thuần. Đây là bước đi chiến lược nhằm xây dựng nền tảng hạ tầng số dùng chung, tạo cơ sở cốt lõi để triển khai các hệ thống quản trị, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) trong tương lai.

Sự chuyển dịch tất yếu sang mô hình truyền thông số

Sự bùng nổ của Internet, các nền tảng xuyên biên giới và công nghệ AI đang thay đổi căn bản cách khán giả tiếp cận thông tin. Các đài truyền hình lớn trên thế giới như BBC hay NHK đã sớm chuyển đổi sang mô hình truyền thông số đa nền tảng, lấy Hybrid Cloud làm hạ tầng cốt lõi.

Tại Việt Nam, VTV cũng đang thực hiện lộ trình chuyển dịch mạnh mẽ: từ truyền hình truyền thống sang truyền thông đa nền tảng, tiến tới trở thành tổ chức truyền thông hoạt động hoàn toàn dựa trên dữ liệu và AI. Trong mô hình mới này, trải nghiệm của khán giả và khả năng phân tích dữ liệu trở thành yếu tố trung tâm của mọi hoạt động sản xuất và phân phối nội dung.

(Ảnh do AI tạo ra)

Ưu thế kỹ thuật của mô hình Hybrid Cloud

Hybrid Cloud là sự kết hợp linh hoạt giữa điện toán đám mây riêng (Private Cloud) và đám mây công cộng (Public Cloud). Giải pháp này giúp VTV vừa đảm bảo tính an toàn, bảo mật cho các dữ liệu quan trọng, vừa có khả năng mở rộng nhanh chóng khi lưu lượng truy cập tăng đột biến trên các nền tảng như VTVgo.

Nền tảng này sẽ hỗ trợ đắc lực cho việc:

Triển khai linh hoạt các hệ thống quản trị và điều hành doanh nghiệp.

Cung cấp hạ tầng hiệu năng cao phục vụ AI và phân tích dữ liệu lớn.

Tối ưu hóa khả năng lưu trữ, chia sẻ và khai thác kho nội dung số khổng lồ.

Đảm bảo tính liên tục của các dịch vụ trực tuyến và nền tảng số.

Bốn trụ cột trong kiến trúc số của VTV

Trong cấu trúc mới, Hybrid Cloud đóng vai trò là "Digital Foundation" (nền tảng hạ tầng số) phục vụ bốn hệ thống trọng tâm:

Nền tảng quản lý VTV (ERP): Số hóa toàn diện quản trị tài chính, nhân sự, tài sản và điều hành. Nền tảng dữ liệu: Xây dựng kho dữ liệu dùng chung, tăng cường khả năng chia sẻ và khai thác thông tin giữa các đơn vị. Nền tảng truyền thông số (Media Platform): Hỗ trợ quy trình sản xuất, lưu trữ và phân phối nội dung đa phương thức. AI Factory: Nền tảng chuyên biệt để phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quy trình biên tập và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Lộ trình triển khai và tính an toàn hệ thống

Việc chuyển dịch lên Hybrid Cloud được VTV thực hiện theo lộ trình phân tầng để giảm thiểu rủi ro và tối ưu hiệu quả đầu tư:

Giai đoạn 2026-2028: Tập trung xây dựng hạ tầng dùng chung, triển khai ERP, nền tảng dữ liệu và AI Factory.

Tập trung xây dựng hạ tầng dùng chung, triển khai ERP, nền tảng dữ liệu và AI Factory. Giai đoạn 2029-2030: Từng bước chuyển đổi các nền tảng truyền thông số và hệ thống quản lý nội dung.

Đáng chú ý, các hệ thống sản xuất và phát sóng thời gian thực (real-time) vẫn sẽ tiếp tục vận hành trên hạ tầng chuyên dụng để đảm bảo an toàn tuyệt đối và yêu cầu kỹ thuật khắt khe của ngành truyền hình. Việc thiết kế đồng bộ các giải pháp dự phòng và an toàn thông tin ngay từ đầu sẽ giúp hạ tầng số của VTV vận hành ổn định và bền vững trong mọi tình huống.