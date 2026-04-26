Chiến lược INEOS hái quả ngọt: Bryan Mbeumo và vị thế mỏ vàng mới tại Old Trafford Chiến lược của INEOS giúp MU sở hữu mỏ vàng Bryan Mbeumo. Với giá trị 80 triệu euro, tiền đạo này hiện đắt giá hơn cả mục tiêu ưu tiên Aurelien Tchouameni.

Kể từ khi tập đoàn INEOS nắm quyền điều hành các hoạt động bóng đá, Manchester United (MU) đã từ bỏ chính sách chiêu mộ những ngôi sao hào nhoáng nhưng thiếu hiệu quả. Thay vào đó, đội bóng tập trung vào những mục tiêu có giá trị thực tế và tiềm năng thăng tiến bền vững. Minh chứng rõ nét nhất cho bước ngoặt này chính là sự bùng nổ của Bryan Mbeumo – bản hợp đồng đang trở thành tài sản giá trị nhất tại Old Trafford.

Bryan Mbeumo là thương vụ đầy thành công của BLĐ Man United.

Màn trình diễn của cầu thủ lớn

Gia nhập Manchester United với giá 65 triệu bảng sau mùa giải thăng hoa tại Brentford, Bryan Mbeumo nhanh chóng dập tắt mọi nghi ngờ. Ở tuổi 26, tiền đạo người Cameroon đang trải qua mùa giải 2025/26 rực rỡ với 9 pha lập công tại Ngoại hạng Anh và tổng cộng 10 bàn thắng trên mọi đấu trường.

Đáng chú ý, Mbeumo chứng minh bản thân là mẫu cầu thủ của những trận cầu lớn. Anh liên tục nổ súng trên các sân vận động khắc nghiệt như Anfield, Emirates và Tottenham Hotspur. Đặc biệt, bàn thắng quan trọng trong trận derby Manchester vào tháng Giêng vừa qua đã khẳng định vị thế trụ cột của anh trong sơ đồ chiến thuật mới.

Vượt mặt những mục tiêu hàng đầu về giá trị

Theo định giá mới nhất từ Transfermarkt, giá trị thị trường của Mbeumo đã chạm mốc 80 triệu euro (khoảng 69 triệu bảng). Con số này đưa anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong đội hình Manchester United hiện tại, vượt qua cả những mục tiêu chuyển nhượng mà câu lạc bộ đang theo đuổi như Aurelien Tchouameni (64 triệu bảng) hay Carlos Baleba (43 triệu bảng).

Điều này cho thấy INEOS đã thực sự "đánh trúng mục tiêu" khi đầu tư vào một cầu thủ không chỉ mang lại hiệu quả chuyên môn tức thì mà còn đảm bảo giá trị tài sản cho câu lạc bộ.

Tìm kiếm người kế thừa Casemiro: Bài toán tuyến giữa

Dù đang sở hữu hàng công thăng hoa, Manchester United vẫn đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc chia tay với Casemiro vào cuối mùa giải 2025/26. Ngôi sao người Brazil vẫn duy trì phong độ ổn định với 8 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh, nhưng tuổi tác khiến INEOS phải tìm kiếm phương án trẻ hóa cho vị trí tiền vệ mỏ neo.

MU liệu sẽ có món hời tương tự Mbeumo mang tên Tchouameni?

Aurelien Tchouameni của Real Madrid hiện là ứng viên hàng đầu. Theo nhà báo Andy Mitten từ The Athletic, khả năng MU sở hữu tiền vệ người Pháp là hoàn toàn khả thi. So với Carlos Baleba từ Brighton, Tchouameni được đánh giá là phương án "may đo sẵn" cho cường độ tại Ngoại hạng Anh.

So sánh các chỉ số chuyên môn mùa giải 2025/26

Chỉ số Aurelien Tchouameni Carlos Baleba Chuyền bóng chính xác 91% 86% Tắc bóng/trận 2.1 1.1 Tranh chấp tay đôi thành công 69% 48%

Sự thành công của Bryan Mbeumo đang tạo ra tiền đề vững chắc cho công tác chuyển nhượng của MU. Với định hướng đúng đắn từ INEOS, đội chủ sân Old Trafford đang từng bước xây dựng một tập thể dựa trên những giá trị thực chất, thay vì chỉ dựa vào danh tiếng của những bản hợp đồng bom tấn.