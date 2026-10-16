Chiến lược iPhone Duo: Vì sao Apple chấp nhận chậm chân trên thị trường smartphone màn hình gập? Tân CEO Apple John Ternus tiết lộ lý do hãng không vội ra mắt thiết bị gập, tập trung hoàn thiện công nghệ nanotexture cho iPhone Duo thay vì chạy theo đối thủ.

Tân CEO Apple John Ternus vừa chia sẻ góc nhìn thẳng thắn về cuộc đua thiết bị gập, nhấn mạnh định hướng ưu tiên mức độ hoàn thiện sản phẩm thay vì chạy đua thời gian ra mắt. Quyết định không vội vã thương mại hóa mẫu iPhone Duo phản ánh triết lý kỹ thuật cốt lõi mà hãng công nghệ này kiên định theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Tầm nhìn từ năm 2011 và tiêu chuẩn khắt khe cho thiết bị gập

Dự án thiết bị gập của Apple không phải là phản ứng nhất thời trước xu hướng thị trường mà đã bắt đầu từ rất sớm. John Ternus, người được lựa chọn kế nhiệm Tim Cook vào tháng 4/2026 sau khoảng 25 năm cống hiến tại tập đoàn, đã tham gia phát triển mẫu iPhone gập mang tên iPhone Duo từ khi mới có 10 năm làm việc tại công ty.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Time, Ternus cho biết ông cùng 5 kỹ sư khác đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho thiết bị gập từ năm 2011. Nhóm nghiên cứu khi đó sớm nhận định rằng màn hình OLED chắc chắn sẽ uốn cong được trong tương lai. Dù Samsung cùng nhiều đối thủ nhanh chóng tung sản phẩm ra thị trường, Ternus không tỏ ra lo ngại bởi ông đánh giá các sản phẩm gập đời đầu khi đó mang lại cảm giác rẻ tiền và kém chất lượng.

CEO Apple John Ternus ấp ủ iPhone gập từ 15 năm trước. Ảnh: Apple Insider

Bài toán kỹ thuật: Chất lượng thực tế đối đầu áp lực thị trường

Richard Dinh, Phó Chủ tịch phụ trách thiết kế sản phẩm của Apple, xác nhận hãng hoàn toàn có đủ năng lực kỹ thuật để ra mắt iPhone gập sớm hơn mốc hiện tại. Thực tế, đội ngũ kỹ sư từng chế tạo một mẫu máy thử nghiệm có bề mặt bên ngoài tương tự thiết bị của các đối thủ trên thị trường.

Mặc dù nguyên mẫu này vẫn còn một số hạn chế nhất định, Richard Dinh từng nhận định sản phẩm đã đủ điều kiện để đưa vào thương mại hóa trước sức ép cạnh tranh. Tuy nhiên, John Ternus đã kiên quyết từ chối phương án trên với quan điểm rằng đội ngũ phát triển sẽ tự nhận biết chính xác thời điểm sản phẩm thực sự sẵn sàng phục vụ người dùng.

Sự khắt khe này thúc đẩy nhóm kỹ sư tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về vật liệu và quy trình chế tạo. Thay vì thỏa hiệp với các giới hạn vật lý hiện hữu của màn hình gập thế hệ đầu, Apple đã hợp tác cùng các đối tác cung ứng toàn cầu nhằm tối ưu hóa bề mặt phủ nanotexture chuyên biệt cho iPhone Duo.

Chiến lược tập trung vào các điểm khác biệt cốt lõi

Cách tiếp cận của John Ternus cũng mang lại thay đổi trong tư duy vận hành của Apple. Dù nổi tiếng với việc kiểm soát khép kín cả phần cứng lẫn phần mềm, tân CEO cho rằng tập đoàn không nhất thiết phải tự sản xuất toàn bộ mọi thành phần trên một thiết bị.

Ternus thừa nhận không phải công nghệ hay tính năng nào ra mắt ban đầu cũng đạt độ hoàn hảo tuyệt đối, điển hình như tính năng Screen Time từng cần nhiều bản cập nhật để đạt hiệu quả như mong đợi. Đối với việc thiết kế phần cứng phức tạp như iPhone Duo, chiến lược trọng tâm là dồn lực vào những chi tiết tạo nên sự khác biệt thực chất thay vì cố gắng tự chủ mọi linh kiện phụ trợ.