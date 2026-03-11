Chiến lược kinh doanh với 11 xe điện VinFast của chủ xe tại Hà Nội Sở hữu dàn xe từ VF 3 đến VF 9, anh Lê Văn Quyền khẳng định xe điện VinFast mang lại ưu thế về chi phí bảo dưỡng thấp và khả năng quản lý hành trình thông minh.

Anh Lê Văn Quyền, một doanh nhân tại Hà Nội sinh năm 1987, hiện đang sở hữu bộ sưu tập 11 chiếc ô tô điện VinFast phục vụ mục đích kinh doanh cho thuê. Quyết định chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện của anh dựa trên các tính toán thực tế về khả năng kiểm soát rủi ro, chi phí vận hành thấp và hệ sinh thái phần mềm hỗ trợ quản lý phương tiện theo thời gian thực.

Tối ưu quản trị và chi phí vận hành thông qua công nghệ

Theo anh Quyền, ưu thế lớn nhất của xe điện VinFast trong lĩnh vực cho thuê là hệ thống phần mềm quản lý thông minh tích hợp sẵn. Chủ xe có thể theo dõi vị trí, hành trình, điểm sạc và thời gian dừng đỗ mà không cần lắp đặt thêm thiết bị định vị ngoại vi, giúp giảm thiểu rủi ro mất mát hoặc can thiệp kỹ thuật trái phép.

Anh Lê Văn Quyền, chủ nhân 11 xe ô tô điện VinFast, trong đó có 4 chiếc VF 9.

Bên cạnh đó, chi phí bảo trì là yếu tố then chốt tạo nên sự khác biệt về kinh tế. Trong khi xe xăng yêu cầu bảo dưỡng mỗi 5.000 km với chi phí từ 1.000.000 đến 2.000.000 đồng, xe điện VinFast có chu kỳ bảo dưỡng dài hơn (mỗi 15.000 km hoặc 1 năm) với mức phí chỉ vài trăm nghìn đồng. Đối với các đơn vị vận tải hoạt động liên tục, khoản tiết kiệm này giúp rút ngắn đáng kể thời gian hoàn vốn.

Hiệu quả đầu tư trên từng phân khúc xe điện

Danh mục 11 xe của anh Quyền bao gồm đầy đủ các dòng từ VF 3, VF 6, VF 7 đến VF 8 và VF 9. Mỗi dòng xe được phân bổ để phục vụ các nhóm khách hàng mục tiêu riêng biệt, mang lại hiệu quả tài chính khác nhau:

Dòng xe Phân khúc khách hàng Hiệu quả kinh tế dự kiến VF 9 (4 chiếc) Khách hàng cao cấp Doanh thu 30–40 triệu đồng/tháng/xe VF 8 (3 chiếc) Gia đình, khách công tác Phù hợp di chuyển trung bình và ngắn VF 3 Di chuyển đô thị Tỷ suất lợi nhuận cao nhất, vốn đầu tư ~300 triệu đồng VF 6 & VF 7 Khách hàng trẻ Di chuyển linh hoạt, thiết kế hiện đại

Sau hơn 2 năm vận hành, anh Quyền cho biết đã thu hồi được hơn 50% vốn đầu tư ban đầu. Riêng với dòng VF 9, số vốn thu hồi đạt khoảng 550–600 triệu đồng mỗi xe. Tỷ suất lợi nhuận ấn tượng nhất thuộc về mẫu VF 3 với mức giá thuê dao động từ 450.000 đến 500.000 đồng/ngày trên nền tảng vốn đầu tư thấp.

Lựa chọn xe theo nhu cầu vận hành thực tế

Dựa trên kinh nghiệm quản lý đội xe lớn, anh Quyền tư vấn người dùng nên lựa chọn mẫu xe dựa trên bối cảnh sử dụng. Những dòng xe có trục cơ sở dài, độ đầm chắc như VF 7, VF 8 và VF 9 được ưu tiên cho nhu cầu di chuyển cao tốc hoặc liên tỉnh nhờ sự ổn định và các tính năng hỗ trợ lái nâng cao, giúp giảm mệt mỏi cho tài xẻ.

Theo anh Quyền, các dòng xe VinFast có ưu thế về tính năng an toàn chủ động.

Ngược lại, các mẫu xe nhỏ gọn như VF 3, VF 5 hoặc VF 6 là giải pháp tối ưu cho đô thị nhờ khả năng xoay trở linh hoạt trong ngõ nhỏ và chi phí đầu tư hợp lý. Ngoài ra, lợi thế không mùi, không tiếng ồn và hệ thống điều hòa hoạt động độc lập giúp xe điện vận hành hiệu quả hơn xe xăng trong điều kiện tắc đường kéo dài.

Về kỹ thuật bảo quản pin, chủ xe khuyến nghị nên duy trì mức sạc từ 80–90% cho nhu cầu hàng ngày và chỉ sạc đầy 100% khi cần đi xa, đồng thời tuyệt đối tránh để pin rơi vào tình trạng cạn kiệt trong thời gian dài để đảm bảo tuổi thọ thiết bị.