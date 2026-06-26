Chiến lược marketing GTA 6: Tại sao fan Xbox lo ngại lép vế trước PS5? Dù là tựa game đa nền tảng, GTA 6 đang tạo cảm giác độc quyền cho PS5 nhờ thỏa thuận marketing giữa Sony và Rockstar, gây áp lực lớn lên vị thế của Microsoft trên thị trường console.

Sự chờ đợi dành cho Grand Theft Auto VI (GTA 6) đang nóng lên hơn bao giờ hết, nhưng đi kèm với đó là những tranh cãi về cách tiếp cận thị trường của các nhà sản xuất phần cứng. Dù Rockstar Games khẳng định đây là một sản phẩm đa nền tảng, những động thái marketing gần đây đang khiến cộng đồng người dùng Xbox cảm thấy bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua sở hữu siêu phẩm này.

Sự áp đảo của PlayStation trong chiến dịch truyền thông GTA 6

Sony đã nhanh chóng đạt được thỏa thuận marketing chiến lược với Take-Two và Rockstar Games. Điều này cho phép hãng điện tử Nhật Bản quảng bá PS5 như một nền tảng tối ưu nhất để trải nghiệm thế giới tội phạm mở rộng lớn của GTA 6. Trên các kênh truyền thông chính thức, Sony không ngần ngại khẳng định trò chơi sẽ "chạy tốt nhất trên PS5".

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Về mặt kỹ thuật, dù chưa có xác nhận chính thức về chế độ hiệu suất 60 fps, nhưng Sony đã cam kết GTA 6 sẽ tận dụng tối đa các tính năng đặc thù của hệ sinh thái PlayStation. Cụ thể là khả năng phản hồi xúc giác trên tay cầm DualSense và tốc độ tải dữ liệu cực nhanh nhờ ổ cứng SSD tùy chỉnh. Thậm chí, trailer thứ hai của trò chơi cũng được xác nhận là ghi lại trực tiếp trên phần cứng của PlayStation, càng củng cố thêm niềm tin của người tiêu dùng về sự ưu tiên này.

Thách thức từ chuỗi cung ứng và sự im lặng của Microsoft

Trong khi Sony rầm rộ với các kế hoạch bundle (máy kèm game) cho PS5 và PS5 Pro, Microsoft lại tỏ ra khá hạn chế trong các chiến dịch quảng bá tương xứng. Jez Corden, chuyên gia từ Windows Central, đã gọi sự thiếu chuẩn bị này là một "thất bại" chiến lược của Microsoft đối với một tựa game mang tính bước ngoặt như GTA 6.

Nguyên nhân của sự hụt hơi này được cho là bắt nguồn từ những khó khăn trong chuỗi cung ứng linh kiện. Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ DRAM và thiết bị lưu trữ trên toàn cầu đã đẩy chi phí sản xuất phần cứng lên cao. Trong cuộc khủng hoảng này, Xbox được đánh giá là đơn vị dễ bị tổn thương nhất do khả năng tích trữ linh kiện kém hơn so với các đối thủ. Việc chi phí sản xuất tăng cao buộc Microsoft phải điều chỉnh giá bán Xbox Series X và S, đồng thời làm giảm ngân sách dành cho các chiến dịch marketing quy mô lớn.

Tác động đến thị trường console trong tương lai

Các chuyên gia phân tích lo ngại rằng việc thiếu hụt một chiến dịch truyền thông mạnh mẽ sẽ khiến khoảng cách doanh số giữa Xbox và PlayStation ngày càng nới rộng. Nếu không có những hành động quyết liệt để khẳng định sức mạnh phần cứng của Xbox Series X trong việc xử lý GTA 6, Microsoft có thể mất đi một lượng lớn khách hàng tiềm năng vào tay đối thủ.

Nhìn chung, cuộc chiến giữa PS5 và Xbox khi GTA 6 ra mắt không chỉ là cuộc chiến về thông số kỹ thuật, mà còn là cuộc chiến về khả năng chiếm lĩnh tâm trí người dùng thông qua các thỏa thuận thương mại. Với lợi thế hiện tại, Sony đang tạm thời dẫn trước trong việc định vị mình là "ngôi nhà" của siêu phẩm GTA 6.