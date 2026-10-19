Chiến lược mở bán iPhone Duo của Apple vấp phải phản ứng vì khan hiếm nguồn cung nghiêm trọng Việc triển khai đặt trước iPhone Duo tại hơn 70 quốc gia trong khi sản lượng hạn chế khiến thời gian giao máy bị đẩy lùi sang tận năm 2027 ở nhiều thị trường.

Quyết định mở bán mẫu điện thoại gập iPhone Duo đồng loạt tại hơn 70 thị trường đang đặt Apple vào tâm điểm tranh cãi về năng lực vận hành chuỗi cung ứng. Ngay sau khi mở cổng đặt hàng trực tuyến, thời gian giao thiết bị đã bị kéo dài kỷ lục lên đến hơn 3 tháng, khiến nhiều khách hàng trung thành bày tỏ sự thất vọng đối với sản phẩm có giá khởi điểm vượt mức 2.000 USD.

Lịch giao hàng bị đẩy lùi sang năm 2027 chỉ sau 30 phút mở bán

Theo nhà báo Mark Gurman từ Bloomberg, việc triển khai trên diện rộng quá sớm là một tính toán sai lầm từ phía Apple. Trong đợt đặt hàng mở lúc 5h ngày 16/10 theo giờ Mỹ, website của hãng gặp tình trạng chậm trễ vài phút trước khi cho phép người dùng thao tác. Chỉ 2 phút sau khi hệ thống hoạt động, phần lớn các tùy chọn phiên bản đã chuyển lịch hẹn giao sang đầu tháng 11, thay vì mốc mở bán chính thức vào ngày 23/10.

iPhone Duo khan hàng ngay khi mở đặt trước. Ảnh: Bloomberg.

Đáng chú ý, chưa đầy 30 phút kể từ thời điểm mở cổng, thời hạn nhận máy tại phần lớn thị trường toàn cầu đã bị dời đến ngày 25/1/2027. Tình trạng này đồng nghĩa với việc người dùng không kịp đặt trong những phút đầu tiên sẽ phải chờ đợi hơn một phần tư năm mới có thể trên tay sản phẩm. Tại thị trường Việt Nam, kịch bản tương tự cũng xảy ra khi các hệ thống đại lý bán lẻ đồng loạt dừng nhận cọc chỉ sau khoảng 10 phút vì hết suất phân bổ.

Hệ lụy từ bài toán phân bổ chuỗi cung ứng dàn trải

Vốn nổi danh với hệ thống chuỗi cung ứng tối ưu bậc nhất thế giới công nghệ, động thái lần này của tập đoàn công nghệ Mỹ gây nhiều bất ngờ cho giới phân tích. Theo nguồn tin từ Bloomberg, kế hoạch ban đầu dự kiến chỉ triển khai bán iPhone Duo tại hai thị trường trọng điểm là Mỹ và Trung Quốc trước khi mở rộng. Tuy nhiên, thay đổi chiến lược vào phút chót nhằm phủ sóng hơn 70 quốc gia cùng lúc đã phân tán lượng máy vốn đã ít ỏi.

Mark Gurman nhận định rằng công ty đã nhận biết trước những hạn chế nghiêm trọng về sản lượng của dòng màn hình gập thế hệ đầu nhưng vẫn quyết định mở bán ồ ạt. Việc thiếu hụt thông tin về lượng máy sẵn có tại cửa hàng vật lý vào ngày 23/10 càng gia tăng áp lực lên những người dùng mong muốn sở hữu trực tiếp thiết bị cao cấp này.

Tác động thương mại và xu hướng chuyển dịch người dùng

Việc thời gian chờ đợi kéo dài đối với một thiết bị hoàn toàn mới có thể ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm của nhóm khách hàng sẵn sàng chi trả mức giá trên 2.000 USD. Dẫu vậy, tình trạng khan hàng của iPhone Duo cũng có thể tạo ra tác động đảo chiều khi thúc đẩy người tiêu dùng chuyển hướng sang các mẫu flagship truyền thống.

Một bộ phận người dùng không thể kiên nhẫn chờ đến đầu năm 2027 có thể sẽ cân nhắc chọn mua iPhone 18 Pro hoặc iPhone 18 Pro Max. Hiện Apple vẫn chưa công bố số lượng máy đặt trước cụ thể, do đó nhu cầu thực tế cùng tính khả thi về mặt thương mại của dòng điện thoại gập này vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng.