Chiến lược mới của Samsung trên Galaxy S27: Tăng dung lượng pin và ra mắt bản S27 Pro Samsung dự kiến thay đổi thiết kế trên Galaxy S27 Ultra bằng cách loại bỏ camera tele 3x để tăng không gian cho pin, đồng thời bổ sung phiên bản S27 Pro mới vào dải sản phẩm.

Samsung đang chuẩn bị cho một bước chuyển mình quan trọng đối với dòng điện thoại cao cấp năm 2027. Theo các nguồn tin rò rỉ, hãng công nghệ Hàn Quốc sẽ tập trung giải quyết bài toán thời lượng pin trên Galaxy S27 Ultra và mở rộng dải sản phẩm với sự xuất hiện của biến thể Galaxy S27 Pro hoàn toàn mới.

Thay đổi cấu trúc camera để nâng cấp dung lượng pin

Mức dung lượng pin 5.000mAh đã được Samsung duy trì trong nhiều thế hệ flagship, bao gồm cả mẫu Galaxy S26 Ultra dự kiến ra mắt trước đó. Tuy nhiên, trước sự bứt phá của các đối thủ từ Trung Quốc với công nghệ pin silicon-carbon cho dung lượng lên tới 10.000mAh, Samsung buộc phải tìm kiếm giải pháp mới.

Theo dữ liệu từ leaker "yeux1122", Galaxy S27 Ultra sẽ trải qua một cuộc cải tổ về phần cứng bên trong. Cụ thể, Samsung nhiều khả năng sẽ loại bỏ hoàn toàn ống kính tele 3x khỏi hệ thống camera sau. Đây được đánh giá là cảm biến ít mang lại giá trị khác biệt nhất trong bối cảnh các thuật toán AI và ống kính tiềm vọng hiện nay đã có thể đảm nhiệm tốt vai trò thu phóng chất lượng cao.

Việc cắt giảm cụm ống kính này sẽ giải phóng một không gian nội thất đáng kể. Điều này tạo điều kiện lý tưởng để hãng trang bị một viên pin có kích thước và dung lượng lớn hơn mà không làm tăng độ dày hay trọng lượng của thiết bị. Thay đổi này không chỉ giúp kéo dài thời gian sử dụng mà còn tối ưu hóa tính thẩm mỹ cho dòng máy vốn có kích thước lớn này.

Sự xuất hiện của Galaxy S27 Pro trong dải sản phẩm mới

Bên cạnh cải tiến trên bản Ultra, Samsung dự kiến sẽ thay đổi chiến lược kinh doanh bằng cách ra mắt tổng cộng bốn phiên bản thuộc dòng S27 series. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện lần đầu tiên của mẫu Galaxy S27 Pro, một bước đi tương tự như cách phân cấp sản phẩm của đối thủ Apple.

Galaxy S27 Pro được định vị nằm ở phân khúc giữa Galaxy S27 Plus và Galaxy S27 Ultra. Thiết bị này nhắm đến đối tượng người dùng mong muốn sở hữu một chiếc điện thoại có camera nâng cấp, pin dung lượng lớn và thiết kế mỏng nhẹ nhưng mức giá dễ tiếp cận hơn so với phiên bản Ultra cao cấp nhất.

Áp lực cạnh tranh và tính thực dụng trong thiết kế

Quyết định hy sinh ống kính tele 3x để đổi lấy dung lượng pin được xem là một sự đánh đổi mang tính thực dụng cao. Trong thị trường smartphone hiện đại, thời lượng pin đang dần trở thành yếu tố quyết định trải nghiệm người dùng hơn là số lượng cảm biến camera đơn thuần.

Việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm với sự góp mặt của Galaxy S27 Pro cho thấy nỗ lực của Samsung trong việc lấp đầy các khoảng trống phân khúc, mang lại nhiều lựa chọn phù hợp với ngân sách của người tiêu dùng mà vẫn đảm bảo được những tính năng cao cấp cần thiết.