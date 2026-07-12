Chiến lược tăng giá của Game Freak: Pokémon Winds and Waves có thể cán mốc 80 Euro? Tài liệu rò rỉ tiết lộ Game Freak đã thúc đẩy tăng giá game Pokémon từ lâu. Với Pokémon Winds and Waves dự kiến giá 79,99 Euro, người hâm mộ lo ngại về hiệu năng thực tế.

Thông tin rò rỉ từ Amazon Đức cho thấy tựa game Pokémon Winds and Waves sắp tới trên hệ máy Nintendo Switch 2 có thể được niêm yết ở mức giá 79,99 Euro. Đây không chỉ là một sự cố báo giá đơn thuần mà còn phản ánh chiến lược tăng lợi nhuận dài hơi của studio Game Freak, vốn đã được ấp ủ từ nhiều năm qua theo các tài liệu nội bộ bị rò rỉ.

Banner của Pokémon Winds and Waves dành cho hệ máy Switch 2 đã được hé lộ.

Lộ trình tăng giá từ tài liệu Teraleak

Dữ liệu từ vụ rò rỉ chấn động "Teraleak" vào năm 2024 đã phơi bày tham vọng của Game Freak trong việc điều chỉnh giá bán các sản phẩm chủ lực. Tài liệu cho thấy ngay từ năm 2019, studio này đã cân nhắc việc niêm yết Pokémon Sword và Shield ở mức giá cao hơn 60 USD, mặc dù con số này vào thời điểm đó đã là mức trần phổ biến cho các trò chơi trên Switch tại thị trường Mỹ.

Bên cạnh việc tăng giá bán lẻ trực tiếp, Game Freak còn đẩy mạnh chiến lược bán theo gói đôi (double packs) để tối ưu hóa doanh thu. Theo số liệu từ đợt rò rỉ, có tới 50% người mua Pokémon Ultra Sun và Ultra Moon trên hệ máy 3DS đã lựa chọn mua gói combo trong 15 tuần đầu tiên. Tuy nhiên, tỷ lệ này giảm xuống còn 23% đối với phiên bản Let's Go, Pikachu! và Let's Go, Eevee! trên Switch.

Tiền lệ từ các thương hiệu lớn của Nintendo

Xu hướng tăng giá game lên mức 70-80 USD không còn quá xa lạ trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử hiện nay. Phiên bản Pokémon Legends: Z-A dành cho Switch 2 dự kiến ra mắt vào tháng 10/2025 đã được ấn định mức giá 69,99 USD, cao hơn so với các phần game truyền thống trước đó.

Đáng chú ý, Nintendo đã bắt đầu thử nghiệm ngưỡng giá 80 USD với tựa game Mario Kart World. Tại một số thị trường châu Âu, sau khi tính thuế VAT, mức giá này thậm chí đã chạm mốc 89,99 Euro. Do đó, việc Pokémon Winds and Waves (dự kiến phát hành năm 2027) áp dụng mức giá 79,99 Euro là hoàn toàn có khả năng xảy ra.

Thách thức về hiệu năng và kỳ vọng của người chơi

Mặc dù mức giá tăng cao, cộng đồng game thủ vẫn bày tỏ sự lo ngại về chất lượng kỹ thuật của trò chơi. Sau những chỉ trích nặng nề về hiệu năng kém và lỗi đồ họa của phiên bản Scarlet và Violet, người hâm mộ kỳ vọng Game Freak sẽ tận dụng tối đa sức mạnh phần cứng của Switch 2 để mang lại trải nghiệm mượt mà hơn.

Với định hướng phát triển một thế giới mở rộng lớn và tham vọng hơn, Pokémon Winds and Waves cần phải chứng minh được giá trị tương xứng với mức giá cao cấp. Nhiều người chơi lo ngại rằng nếu Game Freak không khắc phục được tình trạng giật lag và tối ưu hóa kém, mức giá 80 Euro sẽ trở thành rào cản lớn đối với cộng đồng.

Trong bối cảnh các trò chơi vật lý đang trở nên giá trị hơn khi Sony có xu hướng giảm sản xuất đĩa vào năm 2028, các phiên bản băng game của Nintendo vẫn giữ được sức hút. Tuy nhiên, sự cân bằng giữa giá trị trải nghiệm và chi phí đầu tư vẫn là bài toán khó mà Game Freak cần giải quyết trước khi chính thức phát hành sản phẩm vào năm 2027.