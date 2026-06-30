Chiến sĩ - Đường tới vinh quang: Gameshow quân đội mới trên VTV3 ứng dụng công nghệ VR Chương trình Chiến sĩ - Đường tới vinh quang mang đến trải nghiệm quân ngũ thực tế kết hợp công nghệ hiện đại cho giới trẻ, chính thức lên sóng VTV3 với luật chơi kịch tính và thông điệp ý nghĩa.

Đài Truyền hình Việt Nam vừa chính thức giới thiệu chương trình mới mang tên Chiến sĩ - Đường tới vinh quang với thông điệp xuyên suốt "Tự hào khi Tổ quốc gọi tên". Đây là sân chơi truyền hình thực tế dành riêng cho nhóm khán giả trẻ từ 18–27 tuổi, nhằm lan tỏa tình yêu và khơi dậy niềm tự hào về Quân đội Nhân dân Việt Nam thông qua các hình thức hỏi đáp, phóng sự và ứng dụng công nghệ tác chiến hiện đại.

Hành trình trưởng thành của những tân binh trẻ

Theo ê-kíp sản xuất, tên gọi Chiến sĩ - Đường tới vinh quang không chỉ nói về những chiến công mà còn nhấn mạnh vào hành trình vượt qua giới hạn bản thân của mỗi bạn trẻ. Đây là con đường rèn luyện ý chí, kỷ luật và tinh thần cống hiến vì niềm tự hào dân tộc.

BTV Trần Thu Hường, đạo diễn chương trình thuộc Ban Văn hóa - Giải trí (Đài THVN), chia sẻ rằng ê-kíp muốn mượn góc nhìn của những tân binh trẻ trung để đưa hình ảnh quân đội đến gần hơn với nhân dân. Chương trình quy tụ 100 bạn trẻ trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự cùng sự dẫn dắt của 2 nghệ sĩ trẻ trong vai trò đội trưởng.

Trường quay chương trình Chiến sĩ - Đường tới vinh quang

Luật chơi biến hóa và kịch tính qua 3 vòng thi

Chiến sĩ - Đường tới vinh quang được thiết kế với cấu trúc 3 vòng đấu loại trực tiếp, đòi hỏi người chơi phải có cả kiến thức lẫn thể lực và tư duy chiến thuật.

Vòng 1 - Tuyển quân: 100 người chơi tham gia trả lời trắc nghiệm kiến thức. Những người trả lời sai sẽ chuyển sang nhóm Dự bị, trong khi người đúng ở lại nhóm Tác chiến. Quân số của hai đội biến động liên tục dựa trên quyết định của đội trưởng trong việc cứu thành viên hoặc làm giảm quân số đối phương.

100 người chơi tham gia trả lời trắc nghiệm kiến thức. Những người trả lời sai sẽ chuyển sang nhóm Dự bị, trong khi người đúng ở lại nhóm Tác chiến. Quân số của hai đội biến động liên tục dựa trên quyết định của đội trưởng trong việc cứu thành viên hoặc làm giảm quân số đối phương. Vòng 2 - Tân binh: Các kỹ năng quân ngũ được "truyền hình hóa" ngay tại trường quay. Người chơi phải thực hiện các hoạt động nội vụ như sắp xếp ba lô, quân trang và vượt qua các bài tập thể lực khắc nghiệt như chui rào, kéo lốp, đu dây ngang.

Các kỹ năng quân ngũ được "truyền hình hóa" ngay tại trường quay. Người chơi phải thực hiện các hoạt động nội vụ như sắp xếp ba lô, quân trang và vượt qua các bài tập thể lực khắc nghiệt như chui rào, kéo lốp, đu dây ngang. Vòng 3 - Quyết thắng: Đây là vòng đấu kịch tính nhất khi ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) và súng laser. Hai đội tiến vào khu vực mô phỏng để thực hiện nhiệm vụ tác chiến giả định như giải cứu con tin, chiếm quyền điều khiển hệ thống tên lửa.

MC Sơn Lâm đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình

Sự kết hợp giữa công nghệ thực tế ảo và cảm xúc chân thật

Điểm nhấn khác biệt của chương trình so với các gameshow trước đây là việc ứng dụng công nghệ mô phỏng hiện đại. Các kiến thức về vũ khí, kỹ thuật và y tế quân y vốn khô khan đã được chuyển tải sinh động thông qua các nhiệm vụ nhập vai VR. Điều này giúp thế hệ trẻ tiếp cận với hình ảnh quân đội tinh, gọn, mạnh và hiện đại một cách tự nhiên nhất.

Ekip sản xuất và các đội chơi tham gia chương trình

Bên cạnh yếu tố công nghệ, chương trình vẫn giữ được những giá trị cốt lõi từ những khoảnh khắc xúc động. Khán giả sẽ được chứng kiến phần Tuyên thệ Chiến sĩ mới đầy hào hùng, mang lại âm hưởng thiêng liêng như trong các dịp lễ lớn của đất nước.

Công nghệ hiện đại mang đến trải nghiệm mới mẻ cho người chơi

Chương trình Chiến sĩ - Đường tới vinh quang sẽ được triển khai đồng bộ trên đa nền tảng, với sự tham gia của các nghệ sĩ và MC nổi tiếng như những đại sứ truyền thông, hứa hẹn sẽ là món ăn tinh thần hấp dẫn cho khán giả truyền hình trong thời gian tới.