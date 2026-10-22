Chiến thuật dùng AI tự động tấn công mạng: Xâm nhập 100 doanh nghiệp với chi phí 50 USD Báo cáo an ninh mạng Inside Cairn hé lộ cách tin tặc triển khai tác nhân AI tự tìm kiếm lỗ hổng và xâm nhập hàng loạt doanh nghiệp lớn mà không cần can thiệp.

Sự phát triển của các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại toàn diện phương thức tấn công mạng, chuyển dịch từ các cuộc tấn công thủ công sang mô hình tự động hóa hoàn toàn. Báo cáo Inside Cairn do công ty an ninh mạng NorForge công bố đã ghi nhận một chiến dịch quy mô lớn, nơi tin tặc ủy thác phần lớn quy trình tấn công cho các tác nhân AI tự hành. Công nghệ này có khả năng tự động quét mục tiêu, phát hiện lỗ hổng bảo mật, thử nghiệm phương thức khai thác và duy trì quyền kiểm soát mà gần như không cần sự can thiệp trực tiếp từ con người.

Chiến dịch được ghi nhận đã nhắm vào hơn 1.200 website và thâm nhập thành công vào hạ tầng kỹ thuật của hơn 100 doanh nghiệp lớn trên toàn cầu, bao gồm hãng thiết bị nông nghiệp Deere, nhà sản xuất thiết bị gia dụng SharkNinja và tập đoàn động cơ Cummins. Phần lớn mục tiêu bị nhắm đến là các website thương mại điện tử và hệ thống cổng thanh toán trực tuyến.

Cơ chế vận hành của hệ thống AI đa tác nhân Cairn

Trọng tâm kỹ thuật của chiến dịch này xoay quanh Cairn, một nền tảng AI mã nguồn mở được thiết kế để điều phối nhiều tác nhân tự hành cùng phối hợp giải quyết một mục tiêu chung. Thay vì viết mã độc riêng lẻ hoặc thực hiện rà quét thụ động, kẻ tấn công chỉ cần cung cấp các câu lệnh định hướng mục tiêu ngắn gọn, có trường hợp chỉ dưới 100 ký tự tiếng Trung.

Từ các chỉ dẫn ban đầu, các tác nhân AI tự động kích hoạt chuỗi tác vụ phức tạp:

Trinh sát và lập bản đồ tấn công: Tự động kiểm tra website mục tiêu, phân tích các điểm cuối (endpoints) và đánh giá cấu trúc ứng dụng.

Tự động kiểm tra website mục tiêu, phân tích các điểm cuối (endpoints) và đánh giá cấu trúc ứng dụng. Dò quét lỗ hổng theo ngữ cảnh: Tìm kiếm các lỗi bảo mật phổ biến như SQL injection, chức năng tải tệp không an toàn hoặc cơ chế giải tuần tự dữ liệu thiếu an toàn.

Tìm kiếm các lỗi bảo mật phổ biến như SQL injection, chức năng tải tệp không an toàn hoặc cơ chế giải tuần tự dữ liệu thiếu an toàn. Khai thác mở rộng: Khi không tìm thấy lỗ hổng trực tiếp trên ứng dụng chính, AI tiếp tục mở rộng quét các hạ tầng mạng liên quan để tìm bảng điều khiển quản trị hoặc giao diện lộ ra internet.

Khi không tìm thấy lỗ hổng trực tiếp trên ứng dụng chính, AI tiếp tục mở rộng quét các hạ tầng mạng liên quan để tìm bảng điều khiển quản trị hoặc giao diện lộ ra internet. Chiếm quyền và duy trì kiểm soát: Tự động thử nghiệm các phương án kích hoạt mã từ xa (RCE) và cài đặt cửa hậu (backdoor) vào máy chủ để duy trì kết nối lâu dài.

Màn hình hiển thị trang web info.gouv.fr của Chính phủ Pháp hiện không thể truy cập được, ngày 21/10 - Ảnh: REUTERS

Bài toán chi phí và hiệu năng tấn công tự động

Theo phân tích của chuyên gia an ninh mạng Snorre Fagerland từ NorForge, toàn bộ chiến dịch chỉ tiêu tốn khoảng 5.000 USD chi phí tính toán cho các mô hình AI. Kẻ tấn công được ghi nhận đã tích hợp các công cụ hỗ trợ lập trình như Claude Code của Anthropic cùng mô hình DeepSeek để xử lý logic tấn công.

Chỉ số kỹ thuật Giá trị đo lường Ý nghĩa thực tiễn Chi phí trung bình / vụ xâm nhập Khoảng 50 USD Tối ưu hóa ngân sách so với thuê nhân lực tấn công thủ công Thời gian hoàn thành xâm nhập Khoảng 23 giờ AI liên tục thử nghiệm phương thức khai thác không nghỉ Tỷ lệ xâm nhập thành công Khoảng 10% Bù đắp hiệu suất bằng quy mô tấn công tự động hàng loạt Số lượng dự án tấn công (nhóm AIA0001) Hơn 1.100 dự án Tập trung vào hạ tầng thương mại tại Mỹ, Canada, Australia, Nhật Bản

Mặc dù tỷ lệ khai thác thành công chỉ đạt khoảng 10%, việc vận hành song song hàng trăm dự án cùng lúc đã cho phép tin tặc tấn công trên diện rộng với chi phí biên gần như bằng không. Điểm mấu chốt là thời gian trung bình khoảng 23 giờ cho một vụ xâm nhập thành công được thực hiện hoàn toàn tự động, trong đó AI liên tục sửa lỗi mã khai thác và chuyển hướng phương thức tiếp cận dựa trên phản hồi của máy chủ đích.

Mô hình tấn công bằng AI đang định hình lại an ninh thông tin

Chiến dịch Inside Cairn không phải là trường hợp cá biệt. Trước đó, công ty bảo mật Gambit Security từng phát hiện các nhóm tống tiền lợi dụng công cụ Cursor để vượt qua hàng rào kiểm soát bằng cách ngụy trang hành vi thành kiểm thử bảo mật hợp pháp. Một chiến dịch khác vào tháng 9 cũng sử dụng AI xâm nhập 27 doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến, đánh cắp hơn 600.000 bản ghi dữ liệu thẻ thanh toán.

Sự kết hợp giữa các nền tảng điều phối đa tác nhân như Cairn và các mô hình ngôn ngữ lớn đang hạ thấp đáng kể rào cản kỹ thuật của các cuộc tấn công có chủ đích. Thay vì đối mặt với các kịch bản tấn công tĩnh, các hệ thống phòng thủ hiện đại đang phải đối đầu với những tác nhân AI có khả năng suy luận, biến hóa kỹ thuật khai thác linh hoạt theo thời gian thực.