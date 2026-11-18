Chile 0-0 Colombia: Hai đội chia điểm
Chile tiếp Colombia trong trận giao hữu đội tuyển quốc gia, với đội khách mang theo phong độ tốt hơn và lợi thế trong 5 lần gặp nhau gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 06:00 ngày 18/11/2026.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Chile tiếp đón Colombia.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Chile 52% - 48% Colombia, dứt điểm 1 - 0; phạm lỗi 2 - 1.
- 23'Thẻ vàng
Phút 23': C. Mena (Colombia) nhận thẻ vàng.
- 24'Thay người
Phút 24' (Colombia): J. Lucumi vào sân thay D. Sanchez.
- 24'Chile ép sân
Cầm bóng: Chile 66% - 34% Colombia, dứt điểm 2 - 0, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 5.
- 25'Thẻ vàng
Phút 25': C. Perez (Chile) nhận thẻ vàng.
- 36'Hỏng phạt đền
Phút 36': L. Suarez (Colombia) sút hỏng phạt đền.
- 36'Chile ép sân
Cầm bóng: Chile 65% - 35% Colombia, dứt điểm 7 - 0 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 0 - 2.
- 43'Thay người
Phút 43' (Colombia): J. Rengifo vào sân thay G. Puerta.
- 45+2'Thẻ vàng
Phút 45+2': J. Lerma (Colombia) nhận thẻ vàng.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Thay người
Phút 46' (Colombia): D. S. Vasquez Llach vào sân thay A. Quintana.
- 46'Thay người
Phút 46' (Colombia): J. E. Solis Romero vào sân thay J. Lerma.
- 46'Thẻ vàng
Phút 46': G. Suazo (Chile) nhận thẻ vàng.
- 48'Chile ép sân
Cầm bóng: Chile 56% - 44% Colombia, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 3; phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 1 - 2.
- 57'Thẻ vàng
Phút 57': D. Osorio (Chile) nhận thẻ vàng.
- 59'Thay người
Phút 59' (Chile): M. Gutierrez vào sân thay N. Reichmuth.
- 59'Thay người
Phút 59' (Chile): G. Tapia vào sân thay B. Brereton Diaz.
- 60'Chile ép sân
Cầm bóng: Chile 56% - 44% Colombia, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 3; phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 1 - 2.
- 63'Thẻ vàng
Phút 63': L. Suarez (Colombia) nhận thẻ vàng.
- 69'Thay người
Phút 69' (Chile): R. Echeverria vào sân thay L. Cepeda.
- 69'Thay người
Phút 69' (Chile): A. Arce vào sân thay C. Perez.
- 71'Thay người
Phút 71' (Colombia): C. Duran vào sân thay C. Mena.
- 71'Thay người
Phút 71' (Colombia): S. Velasquez vào sân thay J. Cabal.
- 71'Thay người
Phút 71' (Colombia): D. Mosquera vào sân thay L. Suarez.
- 71'Thay người
Phút 71' (Colombia): O. Cortes vào sân thay D. Arcila.
- 72'Chile ép sân
Cầm bóng: Chile 56% - 44% Colombia, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 3; phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 1 - 2.
- 84'Chile ép sân
Cầm bóng: Chile 56% - 44% Colombia, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 3; phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 1 - 2.
- 86'Thay người
Phút 86' (Chile): C. Montes vào sân thay V. Pizarro.
- 86'Thay người
Phút 86' (Chile): T. Coulombe vào sân thay G. Suazo.
- 90+4'Thẻ vàng
Phút 90+4': J. Lucumi (Colombia) nhận thẻ vàng.
- KTKết thúc: Chile 0-0 Colombia
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.
Cập nhật lúc 08:06 18/11/2026
Chile và Colombia gặp nhau trong khuôn khổ giao hữu đội tuyển quốc gia lúc 06:00 ngày 18/11/2026. Hai đội bước vào trận với hai trạng thái khác nhau: Colombia đang thắng liên tiếp, còn Chile vừa thua ở trận gần nhất.
Phong độ: Colombia ổn định hơn
Chile thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả của họ lên xuống thất thường, và trận mới đây nhất kết thúc bằng thất bại.
Trong khi đó, Colombia thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Họ đang có hai chiến thắng liên tiếp ở các trận gần nhất, trước khi đó có một trận thua và hai trận hòa.
Thế đối đầu nghiêng về Colombia
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Chile chưa thắng trận nào, hòa 2 trận và thua 3 trận. Colombia thắng 3 trong 5 lần chạm trán đó.
Hai trận hòa cho thấy Chile từng giữ được cách biệt tối thiểu trước đối thủ này. Tuy vậy, họ chưa biến điều đó thành chiến thắng nào trong chuỗi đối đầu gần đây.
Điểm cần chú ý
Với một trận giao hữu, kết quả khó phản ánh đầy đủ sức mạnh thật của mỗi đội. Dù vậy, Chile có động lực rõ ràng để chấm dứt chuỗi đối đầu không thắng và cải thiện phong độ sau trận thua gần nhất. Colombia mang theo đà thắng liên tiếp cùng lịch sử đối đầu thuận lợi, nên nhỉnh hơn về mặt tâm lý trước giờ bóng lăn.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)