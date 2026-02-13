Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi từ ngày 1/4/2026 Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ký Quyết định 224/QĐ-TTg nhằm đảm bảo thi hành Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi đồng bộ, gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ngày 3/2/2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã ký ban hành Quyết định số 224/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Đây là khung pháp lý quan trọng nhằm chuẩn bị cho việc thực thi Luật số 131/2025/QH15, vốn đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4/2026.

Mục tiêu đồng bộ hóa hệ thống sở hữu trí tuệ quốc gia

Việc ban hành Kế hoạch nhằm xác định rõ lộ trình, nội dung công việc và trách nhiệm cụ thể của từng bộ, ngành, địa phương. Mục tiêu cốt lõi là đảm bảo quá trình thi hành Luật diễn ra kịp thời, thống nhất và hiệu quả trên phạm vi toàn quốc. Chính phủ đặt trọng tâm vào việc xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các cấp quản lý để nâng cao hiệu lực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Đáng chú ý, kế hoạch nhấn mạnh việc tổ chức thi hành Luật phải gắn liền với chiến lược phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Thông qua việc phát huy giá trị thực tiễn của quyền sở hữu trí tuệ, Chính phủ kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho sự phát triển của kinh tế tư nhân và các lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Các nhiệm vụ trọng tâm trước thời điểm luật có hiệu lực

Theo Quyết định số 224/QĐ-TTg, các bộ và cơ quan liên quan sẽ tập trung thực hiện nhóm nhiệm vụ trọng điểm bao gồm:

Hoàn thiện thể chế: Xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật theo đúng danh mục tại Quyết định số 2835/QĐ-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật theo đúng danh mục tại Quyết định số 2835/QĐ-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Phổ biến pháp luật: Biên soạn tài liệu giới thiệu những điểm mới của Luật, phối hợp với Bộ Tư pháp để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia.

Biên soạn tài liệu giới thiệu những điểm mới của Luật, phối hợp với Bộ Tư pháp để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia. Rà soát văn bản: Thường xuyên kiểm tra và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp.

Thường xuyên kiểm tra và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định không còn phù hợp. Hỗ trợ thực thi: Hình thành chương trình quốc gia về hỗ trợ tạo ra, bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ.

Đẩy mạnh tuyên truyền và bồi dưỡng nghiệp vụ

Để các quy định mới nhanh chóng đi vào thực tiễn, Chính phủ yêu cầu đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tập huấn cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về khai thác quyền sở hữu trí tuệ sẽ được tăng cường tại cả trung ương và địa phương. Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc thi hành Luật sẽ được thực hiện thường xuyên để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực tế.