Chính phủ quy định điều chỉnh giá xăng dầu ngay khi giá cơ sở tăng từ 15% trở lên Từ ngày 19/03/2026, giá xăng dầu được điều chỉnh ngay sau một ngày nếu giá cơ sở tăng từ 15% hoặc giảm từ 10%, thay vì mức 7% như quy định trước đây.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 55/NQ-CP sửa đổi cơ chế điều hành giá xăng dầu trong nước, chính thức có hiệu lực từ ngày 19/03/2026. Theo quy định mới, ngưỡng biến động để kích hoạt việc điều chỉnh giá ngay lập tức đã được thay đổi đáng kể so với các quy định trước đó, nhằm thích ứng linh hoạt với diễn biến thị trường quốc tế.

Ngưỡng điều chỉnh giá xăng dầu mới khi thị trường biến động mạnh

Cụ thể, Nghị quyết 55/NQ-CP quy định giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh ngay sau 01 ngày nếu giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến tăng từ 15% trở lên so với kỳ điều hành trước liền kề. Trước đây, mức biến động này được quy định là 7%.

Ngược lại, trong trường hợp giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu giảm từ 10% trở lên, việc điều hành và công bố giá cũng sẽ được thực hiện ngay sau 01 ngày. Đáng chú ý, nếu mức biến động thấp hơn các ngưỡng này (tăng dưới 15% hoặc giảm dưới 10%), việc điều hành giá xăng dầu vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 80/2023/NĐ-CP vào ngày thứ Năm hằng tuần.

Trường hợp biến động giá cơ sở Ngưỡng thay đổi Thời gian điều chỉnh Giá cơ sở tăng mạnh Từ 15% trở lên Ngay sau 01 ngày Giá cơ sở giảm mạnh Từ 10% trở lên Ngay sau 01 ngày Biến động thông thường Dưới ngưỡng 10-15% Thứ Năm hằng tuần

Cơ chế phối hợp và nguyên tắc xác định giá thế giới

Về quy trình thực hiện, Bộ Công Thương là đơn vị chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính để thực hiện việc điều hành và công bố giá cơ sở xăng dầu ngay sau khi đạt ngưỡng biến động. Trên cơ sở số liệu về các yếu tố cấu thành giá và ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài chính gửi trước 12 giờ của ngày điều hành, Bộ Công Thương sẽ công bố giá bán chính thức.

Bên cạnh đó, nguyên tắc tính giá xăng dầu thế giới cũng được làm rõ. Bộ Công Thương sẽ xác định giá dựa trên nguyên tắc tính bình quân theo số ngày có giá giữa hai kỳ công bố giá cơ sở của các sản phẩm xăng dầu giao dịch trên thị trường quốc tế.

Việc ban hành Nghị quyết 55/NQ-CP được xem là bước đi quan trọng nhằm đảm bảo giá xăng dầu trong nước phản ánh sát thực tế hơn các đợt sốc giá từ thị trường toàn cầu, đồng thời duy trì tính ổn định cho kỳ điều hành định kỳ hàng tuần khi thị trường ít biến động.