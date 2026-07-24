Chính sách vé của INEOS gây rạn nứt niềm tin: Manchester United đánh đổi bản sắc lấy lợi nhuận Chiến dịch siết chặt quản lý vé của tập đoàn INEOS khiến người hâm mộ Manchester United phẫn nộ, đe dọa làm tổn hại đến giá trị tinh thần tại Old Trafford.

Mối quan hệ giữa Manchester United và cộng đồng cổ động viên đang đối mặt với nguy cơ đổ vỡ nghiêm trọng ngay trước thềm mùa giải Ngoại hạng Anh mới. Thay vì mang lại bầu không khí phấn khởi dưới triều đại INEOS, thượng tầng Old Trafford lại châm ngòi cho một cuộc xung đột nội bộ bằng chiến dịch siết chặt quản lý vé trận đấu.

Cổ động viên Manchester United bất mãn với ban lãnh đạo.

Cơ chế phạt gây tranh cãi và những lỗ hổng kỹ thuật

Dưới danh nghĩa bài trừ nạn vé chợ đen, hàng trăm người hâm mộ gắn bó lâu năm với "Quỷ đỏ" đã bất ngờ nhận được email cáo buộc vi phạm quy định sử dụng vé. Cách tiếp cận theo phương châm "có tội cho đến khi chứng minh được mình vô tội" của ban lãnh đạo đã châm ngòi cho làn sóng phản đối dữ dội từ các nhóm cổ động viên có ảnh hưởng nhất.

Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp bị gắn cờ vi phạm chỉ đơn thuần sử dụng hệ thống chuyển nhượng chính thức để đi xem bóng đá theo nhóm. Đáng chú ý, hệ thống của câu lạc bộ vẫn tồn tại nhiều lỗ hổng bảo mật cơ bản như thiếu xác thực hai yếu tố (2FA), nhưng ban lãnh đạo lại chọn cách đổ toàn bộ trách nhiệm lên người dùng thay vì khắc phục hạ tầng công nghệ.

Tính toán kinh tế và cái giá phải trả cho bản sắc

Sự quyết liệt bất thường này khiến dư luận đặt câu hỏi về mục đích thực sự phía sau chiến dịch. Theo Giáo sư Rob Wilson, một chuyên gia tài chính bóng đá, một khách du lịch thể thao đến sân một lần có thể chi tiêu gấp 5 lần so với một người sở hữu vé mùa truyền thống. Đây được xem là động cơ tài chính quan trọng tác động đến quyết định của câu lạc bộ.

Sir Jim Ratcliffe gây tranh cãi với hàng loạt chính sách tại Manchester United.

Đối với Sir Jim Ratcliffe, người đang áp dụng triệt để chiến lược cắt giảm chi phí và tối ưu hóa doanh thu, việc ưu tiên những du khách sẵn sàng chi bộn tiền cho đồ lưu niệm và dịch vụ cao cấp được xem là bước đi mang tính thương mại thuần túy. Dù các đội bóng khác như Liverpool cũng mạnh tay với nạn đầu cơ khi đưa ra hơn 400 lệnh cấm vĩnh viễn, cách thức triển khai của Manchester United lại bị đánh giá là thiếu tính xây dựng và mang tính răn đe quá mức.

Việc tạo ra khoảng cách với những người hâm mộ đã đồng hành suốt nhiều thập kỷ không chỉ tạo nên thảm họa về truyền thông mà còn trực tiếp đe dọa đến bản sắc của Old Trafford. Manchester United có thể gia tăng doanh thu trên các báo cáo tài chính, nhưng việc đánh đổi linh hồn và giá trị tinh thần của đội bóng là một rủi ro lớn đối với tương lai dài hạn.