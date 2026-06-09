Chính thức gia hạn miễn lệ phí trước bạ ô tô điện đến hết năm 2030 Nghị định 202/2026/NĐ-CP vừa ban hành chốt phương án duy trì mức thu lệ phí trước bạ 0% đối với ô tô điện chạy pin (BEV) đăng ký lần đầu cho đến hết ngày 31/12/2030.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 202/2026/NĐ-CP, chính thức chốt phương án gia hạn mức thu lệ phí trước bạ lần đầu là 0% đối với ô tô điện chạy pin đến hết ngày 31/12/2030. Đây được xem là động thái mang tính chiến lược nhằm thúc đẩy thị trường xe xanh phát triển bền vững tại Việt Nam.

Ưu đãi lệ phí trước bạ là đòn bẩy quan trọng giúp xe điện dễ dàng tiếp cận người dùng hơn.

Lộ trình thực thi và đối tượng áp dụng

Nghị định 202/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2027, thay thế cho Nghị định 51/2025 trước đó. Theo khung pháp lý mới, trong giai đoạn từ ngày 1/3/2027 đến hết ngày 31/12/2030, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu cho ô tô điện chạy pin sẽ tiếp tục duy trì ở mức 0%.

Đáng chú ý, chính sách này chỉ tập trung vào nhóm ô tô điện chạy pin (Battery Electric Vehicle - BEV) đăng ký lần đầu. Đối với các dòng xe lai điện Hybrid (bao gồm cả HEV và PHEV) không thuộc diện thuần điện chạy pin hoàn toàn, mức thuế phí vẫn được áp dụng theo quy định thông thường tương tự xe động cơ đốt trong.

Tác động đến thị trường và người tiêu dùng

Việc kéo dài thời gian miễn phí trước bạ giúp người mua xe tiếp tục tiết kiệm được từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng chi phí lăn bánh, tùy thuộc vào giá trị niêm yết của từng dòng xe. Điều này tạo ra lợi thế cạnh tranh cực lớn cho xe điện so với các đối thủ sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong cùng phân khúc.

Bên cạnh yếu tố tài chính, chính sách này còn đóng vai trò là đòn bẩy mạnh mẽ nhằm hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi xanh và giảm phát thải khí nhà kính. Trong bối cảnh hạ tầng trạm sạc đang ngày càng phủ rộng tại Việt Nam, việc duy trì ưu đãi đến năm 2030 sẽ giúp nhà sản xuất và người tiêu dùng yên tâm hơn trong lộ trình chuyển đổi sang phương tiện không phát thải.