Chính thức giảm thuế bảo vệ môi trường và tiêu thụ đặc biệt xăng dầu về 0% Thủ tướng Chính phủ ký quyết định đưa thuế bảo vệ môi trường và tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu về 0% từ 24h ngày 26/3/2026 để bình ổn giá năng lượng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 482/QĐ-TTg về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay về mức 0%. Quyết định này chính thức có hiệu lực từ 24h00 ngày 26/3/2026 đến hết ngày 15/4/2026 nhằm ứng phó với biến động giá năng lượng toàn cầu.

Chi tiết các loại thuế xăng dầu được điều chỉnh về 0%

Theo nội dung quyết định, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel và nhiên liệu bay được quy định là 0 đồng/lít. Đồng thời, mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với tất cả các loại xăng cũng được đưa về mức 0% trong giai đoạn này.

Đối với thuế giá trị gia tăng, các mặt hàng xăng, dầu diezel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế nhưng vẫn được khấu trừ thuế VAT đầu vào. Quy định này áp dụng đồng nhất cho các cơ sở kinh doanh khi bán ra và ở khâu nhập khẩu, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho các đơn vị cung ứng và phân phối xăng dầu.

Giải pháp cấp bách trước biến động tại eo biển Hormuz

Việc miễn giảm thuế được xem là giải pháp cấp bách nhằm ổn định thị trường và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh xung đột tại eo biển Hormuz tạo ra "nút thắt năng lượng" lớn nhất từ trước đến nay, đẩy giá dầu thô thế giới vượt ngưỡng 100 USD/thùng và gây áp lực trực tiếp lên mặt bằng giá trong nước.

Đáng chú ý, dự kiến với mức miễn giảm thuế nêu trên, ngân sách nhà nước sẽ giảm thu bình quân khoảng 7.200 tỉ đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, đây là khoản kinh phí quan trọng để hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt và thúc đẩy các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Lộ trình trình Quốc hội và cơ chế phối hợp bộ ngành

Bên cạnh quyết định của Thủ tướng, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng hồ sơ báo cáo Quốc hội trước ngày 30/3/2026. Mục tiêu là trình dự án Nghị quyết điều chỉnh thuế theo quy trình rút gọn để báo cáo Chính phủ và trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 4/2026.

Trong thời gian Quyết định 482/QĐ-TTg có hiệu lực, nếu các văn bản quy phạm pháp luật khác có quy định mức thuế khác đối với xăng dầu thì sẽ ưu tiên thực hiện theo quy định tại quyết định này. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo và phối hợp cùng các bộ ngành đảm bảo chuỗi cung ứng xăng dầu thông suốt, giữ giá thành trong nước bám sát diễn biến thị trường nhưng vẫn đảm bảo tính cạnh tranh so với các nước trong khu vực.