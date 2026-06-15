CHÍNH THỨC: Real Madrid chiêu mộ Marc Cucurella từ Chelsea với bản hợp đồng 6 năm Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vừa xác nhận sở hữu chữ ký của Marc Cucurella với mức phí 60 triệu euro, tăng cường sức mạnh hàng thủ cho chiến dịch mới của Jose Mourinho.

Sáng ngày 15/6 (giờ Việt Nam), Real Madrid đã chính thức thông báo hoàn tất thương vụ chiêu mộ hậu vệ Marc Cucurella từ Chelsea. Đây được xem là bước đi chiến lược của đội chủ sân Bernabeu nhằm tái thiết hàng phòng ngự sau một giai đoạn biến động trên băng ghế huấn luyện.

Bản hợp đồng dài hạn và mức phí chuyển nhượng

Trên trang chủ của câu lạc bộ, Real Madrid xác nhận: "Real Madrid và Chelsea đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng đối với hậu vệ Marc Cucurella. Cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ gắn bó với CLB trong 6 mùa giải tới, theo bản hợp đồng có thời hạn đến ngày 30/6/2032".

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, mức phí mà Los Blancos phải chi trả cho Chelsea rơi vào khoảng 60 triệu euro. Thương vụ được đẩy nhanh tiến độ chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi thông báo "Here We Go" được phát đi, cho thấy sự quyết tâm của Real Madrid trong việc sở hữu ngôi sao sinh năm 1998.

Marc Cucurella đã là người của Real Madrid.

Hành trình khẳng định vị thế của Marc Cucurella

Cucurella vốn không xa lạ gì với bóng đá Tây Ban Nha. Anh là sản phẩm của lò đào tạo Espanyol trước khi chuyển sang học viện La Masia danh tiếng của Barcelona. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh chỉ thực sự bứt phá khi gia nhập Getafe vào mùa giải 2019/20, nơi anh thể hiện lối chơi lăn xả và khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng.

Sau giai đoạn rực sáng tại Brighton (2021), Cucurella cập bến Chelsea vào hè 2022. Dù trải qua khởi đầu khó khăn tại Stamford Bridge, hậu vệ này dần thích nghi và trở thành trụ cột không thể thay thế. Anh đóng vai trò quan trọng trong hành trình vô địch Conference League 2024/25 và FIFA Club World Cup của The Blues, đồng thời khẳng định vị thế là một trong những hậu vệ trái hàng đầu Ngoại hạng Anh.

Marc Cucurella được nhìn nhận như một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh.

Mảnh ghép quan trọng trong đội hình Jose Mourinho

Tại sân Bernabeu, Cucurella được kỳ vọng sẽ là lời giải cho bài toán hành lang cánh trái. Anh gia nhập đội bóng trong bối cảnh HLV Jose Mourinho đang nỗ lực gia cố hàng thủ sau một mùa giải đầy sóng gió, khi đội bóng lần lượt chia tay hai nhà cầm quân Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa.

Bên cạnh phong độ ở cấp câu lạc bộ, bản lĩnh của Cucurella còn được chứng minh trong màu áo tuyển quốc gia. Tại EURO 2024, anh chính là người tung đường kiến tạo quyết định cho Mikel Oyarzabal ghi bàn trong trận chung kết, giúp Tây Ban Nha đánh bại Anh với tỷ số 2-1 để lên ngôi vô địch.

Đáng chú ý, Cucurella có thể chỉ là phát súng đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng rầm rộ của Real Madrid. Theo Fabrizio Romano, đội bóng hoàng gia đang tiến gần đến việc hoàn tất thêm ba thương vụ lớn bao gồm Bernardo Silva (Man City), Denzel Dumfries (Inter Milan) và Ibrahima Konate (Liverpool) để hoàn thiện đội hình cho tham vọng chinh phục mùa tới.