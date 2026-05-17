Chính thức: Xabi Alonso dẫn dắt Chelsea với bản hợp đồng 4 năm từ mùa hè 2026 Chelsea bổ nhiệm Xabi Alonso làm HLV trưởng với hợp đồng đến năm 2030. Chiến lược gia người Tây Ban Nha được kỳ vọng tái thiết The Blues bằng triết lý bất bại từ Leverkusen.

Câu lạc bộ bóng đá Chelsea đã chính thức xác nhận việc bổ nhiệm Xabi Alonso vào vị trí huấn luyện viên trưởng đội một nam. Chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ bắt đầu triều đại của mình tại Stamford Bridge từ ngày 1/7/2026, sau khi hoàn tất các thủ tục ký kết bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Đây được xem là bước đi chiến lược của ban lãnh đạo đội bóng thành London nhằm tìm lại vị thế đỉnh cao tại đấu trường quốc nội và châu lục.

Di sản bất bại và triết lý bóng đá hiện đại

Xabi Alonso gia nhập Chelsea với bản CV đầy ấn tượng sau những thành công vang dội tại Bayer Leverkusen. Đỉnh cao trong sự nghiệp cầm quân của nhà cầm quân 44 tuổi chính là chức vô địch Bundesliga mùa giải 2023/24, nơi ông dẫn dắt đội bóng Đức lên ngôi vương lần đầu tiên trong lịch sử với thành tích bất bại vô tiền khoáng hậu. Trước đó, Alonso cũng đã tích lũy kinh nghiệm quý báu tại Real Madrid, minh chứng cho năng lực quản trị ở những môi trường áp lực nhất.

Quyết định của Chelsea dựa trên niềm tin tuyệt đối vào năng lực huấn luyện và mô hình lối chơi định hình rõ nét mà Alonso đã xây dựng. Sự kết hợp giữa tư duy chiến thuật sắc sảo của một cựu tiền vệ hàng đầu và khả năng lãnh đạo bẩm sinh đã giúp ông vượt qua nhiều ứng viên nặng ký để ngồi vào chiếc ghế nóng tại London.

Tham vọng tái thiết văn hóa chiến thắng

Trong ngày ra mắt, Xabi Alonso khẳng định niềm tự hào khi được dẫn dắt một trong những đội bóng lớn nhất thế giới. "Chúng tôi có chung một tham vọng là xây dựng một tập thể đủ sức cạnh tranh ổn định ở cấp độ cao nhất và luôn chiến đấu vì các danh hiệu", Alonso chia sẻ. Ông nhấn mạnh vào việc khai phá tiềm năng của đội hình hiện tại và thiết lập một văn hóa chiến thắng đúng đắn để mang về những chiếc cúp cho phòng truyền thống của câu lạc bộ.

Ban lãnh đạo Chelsea bày tỏ sự tự tin rằng kinh nghiệm từ 17 danh hiệu lớn khi còn là cầu thủ, bao gồm chức vô địch World Cup 2010, sẽ giúp Alonso truyền tải bản lĩnh nhà vô địch cho các cầu thủ trẻ tại Stamford Bridge.

Lộ trình chuyển giao và kế hoạch tiền mùa giải

Trước khi Alonso chính thức tiếp quản, huấn luyện viên tạm quyền Calum McFarlane sẽ tiếp tục dẫn dắt đội một trong hai trận đấu cuối cùng của mùa giải gặp Tottenham và Sunderland. Đây là giai đoạn chuyển giao cần thiết để Alonso có thời gian chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch mới.

Dự kiến, trận đấu ra mắt của Xabi Alonso trên cương vị thuyền trưởng Chelsea sẽ là cuộc đối đầu giao hữu với Western Sydney Wanderers tại Sydney vào tháng 7/2026. Sau đó, đội bóng sẽ có hành trình du đấu bận rộn qua nhiều thành phố lớn như Sydney, Hồng Kông và Jakarta để chạm trán các đối thủ mạnh như Tottenham, Juventus và AC Milan. Đây sẽ là những bài kiểm tra đầu tiên để người hâm mộ hình dung về diện mạo mới của Chelsea dưới thời Alonso.