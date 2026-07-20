Chip AMD Zen 6 Medusa Point lộ điểm Geekbench: Hiệu năng bám đuổi sát nút Apple M5 Mẫu APU 10 nhân kiến trúc Zen 6 mới của AMD vừa đạt hơn 16.500 điểm đa nhân trên Geekbench, cho thấy bước tiến lớn về hiệu năng so với thế hệ tiền nhiệm và đối thủ Apple.

Dữ liệu rò rỉ mới nhất từ Geekbench 6 đã hé lộ sức mạnh của dòng APU thế hệ tiếp theo từ AMD mang mã hiệu "Medusa Point". Sử dụng kiến trúc Zen 6 tân tiến, mẫu chip thử nghiệm này cho thấy khả năng tối ưu hóa vượt trội về hiệu năng trên mỗi chu kỳ xung nhịp (IPC), bất chấp mức xung nhịp vận hành hiện tại còn khá thấp.

Kiến trúc nhân lai và thông số kỹ thuật ấn tượng

Dòng chip Medusa Point được xác định sở hữu cấu hình 10 nhân, bao gồm sự kết hợp giữa 4 nhân hiệu năng cao (có thể là Zen 6) và 6 nhân tiết kiệm điện (có thể là Zen 6c). Đây là hướng đi tương tự như cách Apple thiết kế các dòng chip Silicon của mình để cân bằng giữa sức mạnh và điện năng tiêu thụ.

Mẫu thử nghiệm APU "Medusa Point" 10 nhân chạy trên kiến trúc Zen 6 của AMD vừa lộ diện.

Đáng chú ý, dù mức xung nhịp cơ bản chỉ ở mức 2 GHz và xung nhịp tối đa đạt 2.152 MHz, mẫu thử nghiệm này vẫn mang lại kết quả ấn tượng. Điều này cho thấy kiến trúc Zen 6 đã có những cải tiến sâu sắc về mặt kỹ thuật, cho phép xử lý khối lượng công việc lớn mà không cần đẩy mức xung nhịp lên quá cao trong giai đoạn phát triển ban đầu.

Sức mạnh thực tế qua các bài kiểm tra Geekbench 6

Trong bài kiểm tra hiệu năng mới nhất, mẫu kỹ thuật (engineering sample) của Zen 6 đã đạt được 3.329 điểm đơn nhân và 16.555 điểm đa nhân. So với các rò rỉ trước đó, phiên bản hiệu chỉnh này đã cải thiện khoảng 5% hiệu suất đơn nhân và tới 10% hiệu suất đa nhân.

Điểm số Geekbench 6 của mẫu thử nghiệm Zen 6 cho thấy sức mạnh đáng nể.

Để so sánh, dòng chip Ryzen AI 9 465 (kiến trúc Zen 5) hiện tại của AMD với cùng cấu hình 10 nhân chỉ đạt khoảng 2.900 điểm đơn nhân và 14.600 điểm đa nhân. Như vậy, Medusa Point đang cho thấy sự vượt trội rõ rệt ngay cả khi chưa đạt đến trạng thái tối ưu nhất trước khi ra mắt thương mại.

Cuộc đối đầu trực diện với Apple M5

Một trong những điểm gây chú ý nhất là khoảng cách giữa AMD Zen 6 và chip M5 của Apple đang dần được thu hẹp. Hiện tại, phiên bản Apple M5 10 nhân ghi nhận mức điểm đa nhân khoảng 17.200 điểm, vẫn dẫn trước Medusa Point của AMD.

Chi tiết thông số kỹ thuật của mẫu chip Zen 6 lộ diện trên Geekbench.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích nhận định rằng đây mới chỉ là những thông số từ bản thử nghiệm. Khi AMD chính thức hoàn thiện phần mềm và tối ưu hóa xung nhịp trước ngày ra mắt dự kiến vào đầu năm sau, hiệu năng của Medusa Point hoàn toàn có khả năng san lấp khoảng cách, thậm chí vượt qua đối thủ từ Cupertino trong một số tác vụ cụ thể.

Sự xuất hiện của Zen 6 Medusa Point hứa hẹn sẽ làm nóng cuộc đua trên thị trường máy tính xách tay mỏng nhẹ, nơi mà hiệu năng xử lý AI và thời lượng pin đang trở thành những tiêu chí cạnh tranh hàng đầu.