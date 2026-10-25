Chip Exynos 2700 tiến trình 2nm lộ hiệu năng đa nhân vượt mặt Snapdragon Vi xử lý Exynos 2700 2nm của Samsung vừa ghi nhận điểm số Geekbench vượt trội đáng kể so với các đối thủ Snapdragon, chuẩn bị cho dòng Galaxy S27.

Samsung đang đẩy mạnh chiến lược tự chủ vi xử lý di động cao cấp nhằm gia tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ trên thị trường. Dữ liệu thử nghiệm rò rỉ mới nhất cho thấy dòng chip Exynos 2700, được phát triển trên tiến trình 2nm, đã thiết lập các mốc điểm chuẩn hiệu năng đầy hứa hẹn so với thế hệ chip Snapdragon từ Qualcomm.

Sức mạnh đa nhân đột phá trên các nền tảng Geekbench

Theo báo cáo do SemiconductorsX chia sẻ, Exynos 2700 đã hoàn thành bài đo kiểm đa nhân Geekbench 6.5 với kết quả đạt 13.000 điểm. Thiết bị thử nghiệm này được dự đoán là mẫu điện thoại Galaxy S27 Pro hoàn toàn mới.

Exynos 2700 có hiệu suất cực kỳ ấn tượng

Khi đặt lên bàn cân với Snapdragon 8 Elite Gen 6 – dòng vi xử lý cũng được phát triển trên tiến trình 2nm của Qualcomm – Exynos 2700 cho điểm số đa nhân cao hơn tới 44% ở Geekbench 6.5. Ở nền tảng đo điểm mới hơn là Geekbench 7.0, mức chênh lệch giữa hai đại diện bán dẫn vẫn nghiêng về Exynos với khoảng cách 36%.

Tương quan sức mạnh cùng Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn, dữ liệu ghi nhận từ mẫu điện thoại Xiaomi 18 Pro Max sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 cũng cho thấy kết quả ấn tượng. Thiết bị này đạt khoảng 11.000 điểm trên công cụ Geekbench 7.0.

Hiệu năng thử nghiệm của Exynos 2700 vượt trội 20% so với Snapdragon 8 Elite Gen 6

Đối chiếu kết quả này với thành tích của Exynos 2700, mẫu vi xử lý của tập đoàn Hàn Quốc vẫn vượt trên đối thủ khoảng 2.000 điểm, tương đương mức chênh lệch khoảng 15%. Đây là mức phân hóa đáng chú ý trong phân khúc vi xử lý di động hàng đầu.

Vi xử lý Tiến trình Nền tảng đo Điểm đa nhân Exynos 2700 2nm Geekbench 6.5 13.000 Snapdragon 8 Elite Gen 6 2nm Geekbench 6.5 Thấp hơn Exynos 44% Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 2nm Geekbench 7.0 ~11.000

Chiến lược phân phối cho Galaxy S27 và bài toán tài chính

Tập đoàn dự kiến trình làng thế hệ Galaxy S27 vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 năm sau. Khoảng thời gian từ nay đến thời điểm ra mắt tạo điều kiện để các kỹ sư tiếp tục tối ưu hóa phần mềm và giải phóng trọn vẹn hiệu năng của phần cứng.

Exynos 2700 sẽ cung cấp sức mạnh cho dòng Galaxy S27

Các mẫu điện thoại như Galaxy S27, Galaxy S27+ và Galaxy S27 Pro được lên kế hoạch trang bị Exynos 2700 tại phần lớn thị trường toàn cầu. Riêng biến thể cao cấp Galaxy S27 Ultra vẫn đang được cân nhắc lựa chọn vi xử lý phù hợp trước khi chốt phương án cuối cùng.

Tại cuộc họp báo cáo quản trị hồi tháng 6, ông Park Yong-in, Chủ tịch kiêm Trưởng mảng Kinh doanh System LSI của Samsung, khẳng định tiến độ chế tạo Exynos 2700 hoàn toàn bám sát lộ trình ban đầu. Trong bối cảnh mảng chip bán dẫn non-memory đang chịu áp lực thua lỗ, thành công thương mại của dòng chip 2nm này giữ vai trò then chốt giúp bộ phận phục hồi lợi nhuận vào quý 1 năm 2027.