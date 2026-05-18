Chip Exynos 2800 rò rỉ công nghệ bộ nhớ HBM: Bước ngoặt AI trên thiết bị di động của Samsung Samsung được cho là đang tích hợp bộ nhớ băng thông cao HBM vào chip Exynos 2800 thông qua công nghệ đóng gói mới, hứa hẹn đột phá toàn diện về khả năng xử lý AI.

Samsung đang chuẩn bị cho một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực bán dẫn với chip Exynos 2800. Theo các nguồn tin rò rỉ, bộ vi xử lý này sẽ tích hợp công nghệ bộ nhớ băng thông cao (HBM) – vốn thường chỉ xuất hiện trên các máy chủ chuyên dụng – để tối ưu hóa hiệu suất trí tuệ nhân tạo (AI) trực tiếp trên thiết bị.

Công nghệ đóng gói HBM và giải pháp xử lý AI đột phá

Trọng tâm của những nâng cấp trên Exynos 2800 nằm ở công nghệ xếp chồng trụ đồng thẳng đứng (Vertical Cu-post Stack). Đây là giải pháp đóng gói thế hệ mới giúp đưa bộ nhớ băng thông cao (HBM) vào các chipset di động. Hiện nay, việc áp dụng HBM trên smartphone vẫn gặp nhiều rào cản về kích thước vật lý, độ dày và khả năng tản nhiệt.

Việc tích hợp thành công HBM sẽ giúp Exynos 2800 giải quyết bài toán nghẽn băng thông khi xử lý các tác vụ AI phức tạp. Thay vì phụ thuộc vào các máy chủ đám mây, các tính năng AI có thể vận hành mượt mà ngay trên điện thoại với tốc độ truy xuất dữ liệu vượt trội.

Tham vọng tự chủ kiến trúc GPU và CPU

Bên cạnh cải tiến về bộ nhớ, Exynos 2800 được kỳ vọng sẽ đánh dấu sự thay đổi lớn về kiến trúc lõi. Các báo cáo từ Hàn Quốc cho biết Samsung có thể sử dụng kiến trúc GPU do hãng tự phát triển, thay thế cho các giải pháp hiện có. Thậm chí, một số tin đồn còn cho rằng hãng đang nghiên cứu các lõi CPU tùy chỉnh riêng để tối ưu hóa sâu hơn cho hệ sinh thái phần cứng của mình.

Động thái này cho thấy chiến lược dài hạn của Samsung trong việc giảm bớt sự phụ thuộc vào các đối tác thiết kế và tập trung vào việc tạo ra sự khác biệt về hiệu năng thực tế. Nếu các công nghệ này được hiện thực hóa, Exynos 2800 sẽ trở thành đối trọng mạnh mẽ với các dòng SoC cao cấp từ Qualcomm và Apple.

Lộ trình đưa Exynos trở lại dòng flagship

Samsung đang dần tái khẳng định vị thế của dòng chip Exynos trên các sản phẩm cao cấp. Sau Exynos 2400, phiên bản Exynos 2600 dự kiến sẽ xuất hiện trên Galaxy S26 và Exynos 2700 trên Galaxy S27 (ngoại trừ dòng Ultra). Exynos 2800 được xem là “quân bài chiến lược” để hãng lấy lại lòng tin của người dùng ở phân khúc cao cấp nhất.

Mặc dù tất cả vẫn đang ở giai đoạn nghiên cứu và rò rỉ, nhưng sự đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ đóng gói và kiến trúc riêng cho thấy Samsung đang dồn lực cho một màn trở lại mạnh mẽ. Thành công của Exynos 2800 không chỉ thúc đẩy mảng thiết bị di động mà còn mang lại lợi thế lớn cho mảng kinh doanh bộ nhớ của hãng khi trở thành nhà cung cấp giải pháp HBM hàng đầu cho smartphone.