Chip nhớ Trung Quốc gia tăng nguồn cung toàn cầu: Cơ hội hạ nhiệt giá RAM và SSD Các nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc đang đẩy mạnh cung ứng DRAM và NAND ra thị trường quốc tế, phá vỡ thế độc tôn của Samsung, SK Hynix và Micron. Sự xuất hiện của nguồn cung mới này hứa hẹn sẽ kéo giảm mặt bằng giá linh kiện PC và máy chủ trong tương lai gần.

Các nhà sản xuất bán dẫn tại Trung Quốc đang tung ra thị trường toàn cầu các dòng chip nhớ DRAM và NAND tự phát triển với tốc độ chưa từng có. Làn sóng nguồn cung mới này không chỉ hứa hẹn giúp hạ nhiệt cơn sốt linh kiện mà còn đang âm thầm len lỏi vào chuỗi cung ứng của những thương hiệu máy tính lớn nhất thế giới, thay đổi cục diện thị trường vốn bị chi phối bởi các tập đoàn đa quốc gia lâu đời.

Sự dịch chuyển thực dụng của các thương hiệu phần cứng lớn

Minh chứng rõ nét nhất cho sự dịch chuyển này là việc Corsair, một trong những thương hiệu linh kiện máy tính hàng đầu, đã bắt đầu sử dụng chip nhớ DRAM do ChangXin Memory Technologies (CXMT) sản xuất trên dòng sản phẩm DDR5 mới của mình. Đây là thay đổi mang tính bước ngoặt bởi Corsair vốn có truyền thống gắn bó chặt chẽ với Micron Technology trong nhiều năm qua.

Trong bối cảnh giá bộ nhớ liên tục neo ở mức cao do nhu cầu từ trí tuệ nhân tạo (AI) và máy chủ tăng mạnh, việc tìm tới nguồn cung từ Trung Quốc đã trở thành lựa chọn thực dụng của các hãng phần cứng. Điều này giúp họ tối ưu hóa chi phí sản xuất mà vẫn đảm bảo được hiệu năng cần thiết cho người dùng cuối.

CXMT và tham vọng tái định nghĩa thị trường bộ nhớ

ChangXin Memory Technologies hiện đã vươn lên trở thành nhà sản xuất DRAM lớn nhất Trung Quốc. Dù mới gia nhập phân khúc DDR5 chưa lâu, công ty này đã nhanh chóng chiếm khoảng 7,7% thị phần DRAM toàn cầu. Hiện tại, CXMT đã trở thành đối tác quan trọng của nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Alibaba, Tencent và ByteDance.

Đáng chú ý, CXMT không còn chỉ tập trung vào thị trường nội địa. Công ty đang tăng tốc mở rộng công suất với tham vọng cạnh tranh trực tiếp cùng ba "ông lớn" trong ngành là Samsung Electronics, SK Hynix và Micron. Các thông số kỹ thuật dưới đây cho thấy sức mạnh công nghệ mà các hãng Trung Quốc đang sở hữu:

Thông số kỹ thuật/Kinh doanh Chi tiết Dung lượng die DRAM 16Gb và 64Gb Tốc độ tối đa 8.000 MT/s Thị phần DRAM toàn cầu Khoảng 7,7% Tăng trưởng doanh thu 719% so với cùng kỳ

Bên cạnh CXMT, các công ty khác như YMTC hay Jiahe Jinwei cũng đang đẩy mạnh sản xuất RAM DDR5 RDIMM dành cho máy chủ và trung tâm dữ liệu AI. Sự tham gia này cho thấy các hãng nội địa Trung Quốc đã bắt đầu chen chân vào những phân khúc từng được xem là lãnh địa bất khả xâm phạm của các hãng Hàn Quốc và Mỹ.

Kịch bản hạ nhiệt cho thị trường RAM và SSD toàn cầu

Sự bùng nổ của AI trong hai năm qua đã đẩy thị trường bộ nhớ vào một "siêu chu kỳ" tăng giá mới. Nhu cầu khổng lồ từ GPU AI và máy chủ hyperscale đã kéo giá DRAM lẫn NAND tăng mạnh. Tuy nhiên, chính làn sóng nguồn cung mới từ Trung Quốc đang khiến giới phân tích dự báo về một kịch bản đảo chiều.

CXMT vừa ghi nhận một quý kinh doanh bùng nổ với doanh thu đạt 50,8 tỷ NDT (tương đương 7,4 tỷ USD), tăng tới 719% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ trạng thái thua lỗ, công ty đã chuyển sang mức lợi nhuận ròng khoảng 33 tỷ NDT, tạo tiền đề cho kế hoạch IPO quy mô lớn tại Thượng Hải vào cuối năm nay. Sự mở rộng chóng mặt này có thể khiến tình trạng khan hiếm bộ nhớ do AI tạo ra hạ nhiệt sớm hơn dự kiến.

Ngay cả ông Kyung Kye-hyun, cố vấn điều hành cấp cao của Samsung, cũng thừa nhận đà tăng trưởng hiện tại của thị trường bộ nhớ có thể suy yếu trước năm 2028. Nếu các nhà sản xuất Trung Quốc tiếp tục duy trì tốc độ cung ứng hiện tại, mặt bằng giá SSD và RAM toàn cầu hoàn toàn có thể giảm nhanh hơn kỳ vọng của người tiêu dùng. Lần đầu tiên sau nhiều năm, thế thống trị tuyệt đối của liên minh Samsung - SK Hynix - Micron đang đối mặt với những thách thức thực sự từ những đối thủ mới.