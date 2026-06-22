Chơi Halo chia màn hình trên PS5: Không cần đăng ký PlayStation Plus Halo Studios xác nhận người chơi Halo Campaign Evolved trên PS5 không cần gói PlayStation Plus để chơi co-op tại chỗ. Tuy nhiên, việc liên kết tài khoản Microsoft vẫn là yêu cầu bắt buộc.

Halo Studios vừa đưa ra đính chính quan trọng liên quan đến bản phát hành Halo Campaign Evolved trên hệ máy PlayStation 5 (PS5). Trái với những lo ngại ban đầu về rào cản chi phí, chế độ chơi cộng tác (co-op) chia màn hình sẽ không yêu cầu người dùng phải sở hữu gói dịch vụ trả phí PlayStation Plus.

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Đính chính về hiểu lầm gói trả phí PlayStation Plus

Sự nhầm lẫn bắt nguồn từ một bài đăng hỏi đáp kỹ thuật trên trang web Halo Waypoint. Trong văn bản gốc, studio từng tuyên bố rằng nếu hai người muốn chơi co-op chia màn hình trên cùng một máy PS5, cả hai người chơi đều cần có gói đăng ký PlayStation Plus đang hoạt động. Vì chế độ chơi "couch co-op" (chơi cùng nhau trên ghế sofa) vốn là linh hồn của dòng game này suốt nhiều thập kỷ, ý tưởng khóa tính năng offline sau hai lớp thanh toán đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ cộng đồng người hâm mộ.

Ngay sau đó, Halo Studios đã nhanh chóng cập nhật tài liệu và đưa ra tuyên bố trực tiếp trên mạng xã hội. Đại diện studio chia sẻ: "Chúng tôi đã thông tin sai rằng PlayStation Plus là yêu cầu bắt buộc để chơi co-op chia màn hình tại chỗ. Thực tế, chế độ này chỉ yêu cầu mỗi người chơi có một tài khoản PlayStation, nhưng không cần tài khoản PlayStation Plus".

Cơ chế hoạt động của tài khoản và hồ sơ người chơi trên PS5

Mặc dù game thủ có thể bỏ qua gói dịch vụ trả phí khi chơi tại chỗ, nhưng quy trình thiết lập hồ sơ vẫn đòi hỏi nhiều bước kỹ thuật. Theo hướng dẫn mới nhất, cả hai người chơi địa phương phải đăng nhập vào các tài khoản PlayStation Network (PSN) riêng biệt trên cùng một máy console. Từ đó, mỗi người chơi phải thực hiện liên kết hồ sơ của mình với một tài khoản Microsoft cá nhân duy nhất.

Tuy nhiên, các quy tắc sẽ thay đổi nếu người chơi muốn chuyển sang môi trường internet:

Chơi mạng trực tuyến (Online Network Co-op): Bắt buộc phải có đăng ký PlayStation Plus cùng với tài khoản Microsoft đã liên kết.

Bắt buộc phải có đăng ký PlayStation Plus cùng với tài khoản Microsoft đã liên kết. Chơi đơn (Single-player Campaign): Chỉ cần một hồ sơ PSN liên kết với tài khoản Microsoft, không yêu cầu gói dịch vụ trả phí.

Dưới đây là bảng tóm tắt yêu cầu kỹ thuật cho các chế độ chơi của Halo trên PS5:

Chế độ chơi Tài khoản PSN Tài khoản Microsoft PlayStation Plus Chơi đơn (Campaign) Bắt buộc Bắt buộc Không Co-op chia màn hình (Local) Cả 2 người chơi Cả 2 người chơi Không Co-op trực tuyến (Online) Bắt buộc Bắt buộc Bắt buộc

Lý do việc liên kết tài khoản Microsoft là bắt buộc

Yêu cầu liên kết tài khoản Microsoft được áp dụng đồng nhất cho cả phiên bản PC và PlayStation 5. Halo Studios dựa vào hệ thống mạng hợp nhất này để xử lý tính năng tiến trình chéo (cross-platform progression), đồng bộ hóa các thông số kỹ thuật khi chơi game và theo dõi thành tựu (achievements) trên các nền tảng phần cứng khác nhau.

Mặc dù điều này khiến người dùng console phải thực hiện thêm một vài thao tác trong menu, nhưng việc loại bỏ yêu cầu đăng ký kép đảm bảo rằng trải nghiệm co-op chia màn hình cổ điển vẫn hoàn toàn miễn phí, không phát sinh thêm chi phí dịch vụ. Dự kiến, Halo Campaign Evolved sẽ chính thức đổ bộ lên nền tảng của Sony vào ngày 28/07/2026.