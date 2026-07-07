Choo Sarang gây ngỡ ngàng với chiều cao vượt trội bên mẹ siêu mẫu Yano Shiho Ở tuổi 14, con gái của siêu mẫu Yano Shiho và võ sĩ Choo Sung Hoon khiến công chúng bất ngờ khi sở hữu đôi chân dài và vóc dáng thừa hưởng trọn vẹn gen từ người mẹ nổi tiếng.

Siêu mẫu Yano Shiho vừa chính thức bước sang tuổi 50 với một buổi tiệc sinh nhật ấm cúng bên gia đình và bạn bè. Bên cạnh nhan sắc trẻ trung vượt thời gian của nữ siêu mẫu Nhật Bản, sự chú ý của công chúng đổ dồn vào sự trưởng thành vượt bậc của con gái cô – Choo Sarang.

Sắc vóc ấn tượng của hai mẹ con siêu mẫu Yano Shiho

Mới đây, trên trang cá nhân, Yano Shiho đã chia sẻ loạt khoảnh khắc trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 50. Nữ siêu mẫu xuất hiện đầy lôi cuốn trong chiếc váy ôm sát, khoe trọn vóc dáng thanh mảnh và phong thái chuyên nghiệp của một biểu tượng thời trang hàng đầu. Không gian buổi tiệc được bài trí sang trọng, là nơi cô tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên những người thân yêu nhất.

Siêu mẫu Yano Shiho đón sinh nhật rạng rỡ.

Tuy nhiên, nhân vật gây bất ngờ nhất chính là Choo Sarang. Đứng cạnh mẹ, cô bé sinh năm 2011 cho thấy sự phát triển thể chất đáng kinh ngạc. Với chiều cao của Yano Shiho là 173 cm làm hệ quy chiếu, có thể thấy Choo Sarang hiện đã cao gần bằng mẹ. Tỷ lệ cơ thể với đôi chân dài và vóc dáng cân đối của cô bé 14 tuổi được đánh giá là mang đậm tố chất của một người mẫu tương lai.

Choo Sarang - con gái siêu mẫu Yano Shiho.

Từ ngôi sao nhí đến thiếu niên đầy triển vọng

Choo Sarang vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình thông qua chương trình thực tế "The Return of Superman" (Siêu nhân trở lại) của đài KBS2. Với biệt danh đáng yêu "Choo Blly", cô bé từng chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ nhờ vẻ ngoài lém lỉnh và tính cách hồn nhiên. Sau nhiều năm rời xa màn ảnh nhỏ để tập trung cho việc học, màn tái xuất lần này của Sarang cho thấy sự thay đổi lớn về ngoại hình, khẳng định gen di truyền vượt trội từ mẹ.

Chia sẻ về cột mốc tuổi 50, Yano Shiho bày tỏ sự trân trọng đối với cuộc sống hiện tại: "Trong cuộc sống luôn có những khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc cũng như những giai đoạn khó khăn. Điều giúp tôi có được sự bình yên hôm nay chính là tình yêu và sự đồng hành của gia đình, bạn bè cùng người hâm mộ".

Định hướng lối sống lành mạnh trong tương lai

Trong chặng đường mới của cuộc đời, Yano Shiho tiết lộ mong muốn lan tỏa niềm đam mê với lối sống lành mạnh và chia sẻ những giá trị tích cực đến cộng đồng. Cô hy vọng sẽ tiếp tục kết nối và tạo nên nhiều khoảnh khắc ý nghĩa cùng những người đồng hành.

Yano Shiho kết hôn với võ sĩ kiêm người dẫn chương trình Choo Sung Hoon vào năm 2009. Gia đình ba người luôn nhận được sự ngưỡng mộ bởi sự gắn kết và những khoảnh khắc đời thường ấm áp. Sự trưởng thành của Choo Sarang không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là chủ đề thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng yêu mến cặp đôi từ những ngày đầu.