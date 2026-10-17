Chorley 1-1 Worcester City: Hai đội chia điểm Chorley đang có mạch thắng ấn tượng với 4 chiến thắng liên tiếp gần đây. Đội bóng này tiếp Worcester City lúc 21h00 ngày 17/10/2026 tại The Chorley Group Victory Park Stadium.

Chorley 1 - 1 Worcester City Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Chorley tiếp đón Worcester City.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Chorley 52% - 48% Worcester City, dứt điểm 3 - 4 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 4 - 0.

25' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Chorley 52% - 48% Worcester City, dứt điểm 5 - 8 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 6 - 2.

37' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Chorley 54% - 46% Worcester City, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 7 - 3.

41' BÀN THẮNG! Chorley (1-0) Phút 41': (Chorley) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Chorley 47% - 53% Worcester City, dứt điểm 7 - 9 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 7 - 3.

64' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Chorley 48% - 52% Worcester City, dứt điểm 9 - 12 (trúng đích 7 - 6), phạt góc 7 - 3.

76' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Chorley 46% - 54% Worcester City, dứt điểm 10 - 15 (trúng đích 7 - 6), phạt góc 7 - 5.

88' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Chorley 48% - 52% Worcester City, dứt điểm 10 - 16 (trúng đích 7 - 7), phạt góc 7 - 5.

90' BÀN THẮNG! Worcester City (1-1) Phút 90': (Worcester City) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

KT Kết thúc: Chorley 1-1 Worcester City Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 22:55 17/10/2026

Chorley Thống kê Worcester City 46% Kiểm soát bóng 54% 10 Dứt điểm 19 7 Trúng đích 9 7 Phạt góc 6

Chorley đang có mạch thắng ấn tượng khi thắng cả 4 trận gần nhất. Đội chủ nhà sẽ đón Worcester City lúc 21h00 ngày 17/10/2026 trên sân The Chorley Group Victory Park Stadium, trong bối cảnh hai đội đi theo hai hướng phong độ trái ngược.

Chorley đang ở trong guồng quay tích cực

Trong 5 trận gần nhất, Chorley thắng 4 và thua 1. Đáng chú ý, trận thua duy nhất nằm ở cuối chuỗi, tức là xa nhất trong 5 trận. Kể từ đó, đội bóng này đã thắng liên tiếp 4 trận.

Một chuỗi thắng như vậy thường mang lại lợi thế về tâm lý. Đội chủ nhà bước vào trận này với sự tự tin, và việc được thi đấu trên sân nhà càng tạo điều kiện để họ duy trì nhịp độ đã có.

Worcester City chưa tìm được sự ổn định

Phong độ của Worcester City kém khả quan hơn nhiều. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1, hòa 1 và thua 3. Họ vừa thua 2 trận liên tiếp, khiến chuyến làm khách lần này nhiều thử thách.

Chuỗi kết quả của Worcester City cho thấy sự thiếu nhất quán. Một chiến thắng và một trận hòa xuất hiện xen giữa, nhưng chưa đủ để tạo thành mạch kết quả tích cực. Ngay trước trận này, đội đang mang theo hai thất bại liên tiếp.

Điểm then chốt của trận đấu

Sự tương phản về phong độ là yếu tố nổi bật nhất. Một bên đang thắng đều, một bên đang tìm cách thoát khỏi chuỗi thua, nên Chorley có nhiều lý do để chủ động kiểm soát nhịp độ ngay từ đầu trận.

Với Chorley, thách thức là giữ sự tập trung và tiếp tục thực hiện hiệu quả những gì đã giúp họ thắng liên tiếp. Với Worcester City, điều quan trọng là hạn chế sai sót trong những phút đầu. Họ cần tạo ra một kết quả có thể giúp cải thiện tinh thần sau hai trận thua gần nhất.

Nhận định

Xét trên phong độ gần đây, Chorley được đánh giá nhỉnh hơn nhờ chuỗi 4 trận thắng liên tiếp và lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, bóng đá luôn có những bất ngờ, và Worcester City hoàn toàn có thể gây khó khăn nếu chơi kỷ luật và tận dụng tốt cơ hội.

Nếu Chorley giữ được sự ổn định, họ có cơ sở để nối dài mạch thăng hoa trong trận đấu này.

Chorley 5 trận gần nhất T T T T B 2 Trận 2-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 1 Thủng lưới Worcester City 5 trận gần nhất B B T H B 4 Trận 3-1-0 T-H-B 7 Ghi (TB 1.8) 3 Thủng lưới