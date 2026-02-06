Thị trường Chốt phiên giá vàng hôm nay 2/6/2026: Từ vàng miếng, nhẫn trơn SJC BTMC Phú Quý đến vàng thế giới Giá vàng trong nước đồng loạt giảm sâu, sát 157 triệu đồng/lượng, trong khi vàng thế giới vẫn tăng gần 1% vượt 4.500 USD/ounce.

Giá vàng trong nước chiều nay 2/6 giảm sâu về sát mốc 157 triệu đồng mỗi lượng

Thị trường vàng trong nước chiều 2/6 tiếp tục chứng kiến xu hướng đi xuống khi hàng loạt doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt điều chỉnh giảm giá niêm yết. Đến 16h30, mức giảm phổ biến dao động từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng so với cùng thời điểm ngày trước đó, đưa giá bán vàng miếng tại nhiều đơn vị về mức 157,5 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, vàng miếng được giao dịch ở mức 154,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 157,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với phiên liền trước, doanh nghiệp này giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, duy trì khoảng cách mua - bán 3 triệu đồng/lượng.

PNJ cũng điều chỉnh giá vàng về ngưỡng tương tự 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng. Mỗi lượng vàng tại đây đã giảm 1 triệu đồng ở cả chiều mua và bán so với hôm qua.

DOJI ghi nhận diễn biến cùng chiều khi niêm yết giá mua vào 154,5 triệu đồng/lượng và bán ra 157,5 triệu đồng/lượng. Mức giá hiện thấp hơn 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

BTMC tiếp tục bám sát mặt bằng chung của thị trường với giá mua vào 154,5 triệu đồng/lượng và bán ra 157,5 triệu đồng/lượng, giảm đồng loạt 1 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Tương tự, BTMH cũng đưa giá vàng miếng xuống còn 154,5 triệu đồng/lượng mua vào và 157,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trong khi đó, Phú Quý niêm yết giá vàng ở mức 154,2 triệu đồng/lượng mua vào và 157,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với cùng thời điểm hôm qua, giá mua giảm 800.000 đồng/lượng còn giá bán giảm 1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều hiện ở mức 3,3 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng có mức giá thấp hơn ở chiều bán ra khi giao dịch vàng miếng SJC tại 154,8 triệu đồng/lượng mua vào và 156,8 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên trước, giá mua giảm 700.000 đồng/lượng, trong khi giá bán giảm 500.000 đồng/lượng, kéo mức chênh lệch còn 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn đồng loạt lao dốc trong phiên chiều 2/6

Thị trường vàng nhẫn tiếp tục chịu áp lực giảm giá trong phiên giao dịch ngày 2/6 khi nhiều thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh đi xuống.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 hiện được niêm yết ở mức 154,3 triệu đồng/lượng mua vào và 157,3 triệu đồng/lượng bán ra. So với phiên trước, giá giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng điều chỉnh giảm mạnh giá nhẫn tròn ép vỉ xuống còn 154,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 158,5 triệu đồng/lượng chiều bán. Mức giá này thấp hơn 1 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua.

Đối với Bảo Tín Minh Châu, sản phẩm nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long hiện được thu mua ở mức 154,5 triệu đồng/lượng và bán ra 157,5 triệu đồng/lượng. Cả hai chiều đều giảm 1 triệu đồng/lượng sau phiên giao dịch trước đó.

Tại DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 đang được giao dịch quanh mức 154,5 triệu đồng/lượng mua vào và 157,5 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm qua, giá đã giảm đồng loạt 1 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Phú Quý niêm yết vàng nhẫn tròn trơn 999,9 ở mức 154,2 triệu đồng/lượng mua vào và 157,2 triệu đồng/lượng bán ra. Mức điều chỉnh giảm là 800.000 đồng/lượng cho cả hai chiều, thấp hơn so với phần lớn doanh nghiệp trên thị trường.

Giá vàng trang sức chiều hôm nay 2/6/2026

Giá vàng trang sức hiện nay (cập nhật mới nhất trong ngày) dao động phổ biến ở mức 10.000.000 VNĐ - 16.000.000 VNĐ/lượng tùy thuộc vào loại tuổi vàng và thương hiệu.

Giá mua bán tại các hệ thống lớn như PNJ, SJC, và Bảo Tín Minh Châu được phân loại cụ thể như sau (đơn vị: VNĐ/chỉ):

Vàng trang sức 24K (999.9 / 999): Mua vào: ~ 15.340.000 - 15.400.000 VNĐ/chỉ Bán ra: ~ 15.740.000 - 15.800.000 VNĐ/chỉ

Vàng trang sức 18K (750 - tuổi vàng 75%): Mua vào: ~ 10.150.000 - 11.550.000 VNĐ/chỉ Bán ra: ~ 10.500.000 - 12.023.000 VNĐ/chỉ

Vàng trang sức 14K (585 - tuổi vàng 58.5%): Mua vào: ~ 8.100.000 - 8.330.000 VNĐ/chỉ Bán ra: ~ 8.450.000 - 9.220.000 VNĐ/chỉ



Giá vàng hôm nay Ngày 2/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm qua

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 154,5 157,5 -1000 -1000 Tập đoàn DOJI 154,5 157,5 -1000 -1000 Mi Hồng 154,8 156,8 -700 -500 PNJ 154,5 157,5 -1000 -1000 Bảo Tín Minh Châu 154,5 157,5 -1000 -1000 Bảo Tín Mạnh Hải 154,5 157,5 -1000 -1000 Phú Quý 154,2 157,5 -800 -1000

1. DOJI - Cập nhật: 2/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC DOJI Hà Nội 154,500

▼1000K 157,500

▼1000K Vàng miếng SJC DOJI HCM 154,500

▼1000K 157,500

▼1000K Vàng miếng SJC DOJI Đà Nẵng 154,500

▼1000K 157,500

▼1000K Vàng miếng Phúc Long DOJI Hà Nội 154,500

▼1000K 157,500

▼1000K Vàng miếng Phúc Long DOJI HCM 154,500

▼1000K 157,500

▼1000K Vàng miếng Phúc Long DOJI Đà Nẵng 154,500

▼1000K 157,500

▼1000K Nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 154,500

▼1000K 157,500

▼1000K Vàng 24K DOJI 154,500

▼1000K 157,500

▼1000K

2. PNJ - Cập nhật: 2/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC 999.9 PNJ 154,500

▼1000K 157,500

▼1000K Nhẫn trơn PNJ 999.9 154,500

▼1000K 157,500

▼1000K Vàng Kim Bảo 999.9 154,500

▼1000K 157,500

▼1000K Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 154,500

▼1000K 157,500

▼1000K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 154,500

▼1000K 157,500

▼1000K

3. BTMC - Cập nhật: 2/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 154,500

▼1000K 157,500

▼1000K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 154,500

▼1000K 157,500

▼1000K Nhẫn tròn trơn BTMC 154,500

▼1000K 157,500

▼1000K Bản vị vàng BTMC 154,500

▼1000K 157,500

▼1000K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 152,500

▼1000K 156,500

▼1000K Trang sức Rồng Thăng Long 999 152,300

▼1000K 156,300

▼1000K

4. SJC - Cập nhật: 2/6/2026 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 154,500

▼1000K 157,500

▼1000K Vàng SJC 5 chỉ 154,500

▼1000K 157,520

▼1000K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 154,500

▼1000K 157,530

▼1000K

Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch ngày 2/6/2026 ghi nhận đà tăng gần 1%, chính thức vượt ngưỡng 4.500 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng giao ngay lúc 17h30 ngày 1/6 (giờ Việt Nam) đạt 4.523,7 USD/ounce, tăng 39,6 USD/ounce, tương đương 0,88% so với phiên trước đó. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank ở mức 26.398 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 143,97 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 13,53 triệu đồng/lượng.

Đà tăng của vàng được hỗ trợ bởi sự suy giảm của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, trong khi giá dầu đi xuống làm dịu lo ngại về lạm phát và giảm áp lực kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao.

Trong phiên, vàng giao ngay tăng khoảng 1%, lên 4.525,72 USD/ounce vào lúc 09:00 GMT, còn hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 của Mỹ tăng 1,1% lên 4.556 USD/ounce.

Việc giá dầu giảm sau thông tin các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp diễn cũng góp phần làm giảm áp lực lạm phát, từ đó ảnh hưởng tới kỳ vọng về chính sách tiền tệ.

Theo chuyên gia Ole Hansen từ Saxo Bank, biến động của dầu mỏ đang tác động trực tiếp đến vàng thông qua kỳ vọng lạm phát, lợi suất trái phiếu và đồng USD. Ông cũng cho rằng xu hướng ngắn hạn của vàng vẫn còn yếu và cần vượt mốc 4.630 USD/ounce để xác nhận tín hiệu tích cực hơn.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 1,1%, làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng – một tài sản không sinh lợi suất.

Yếu tố địa chính trị cũng hỗ trợ giá kim loại quý khi Lebanon thông báo đạt được thỏa thuận ngừng bắn một phần giữa Hezbollah và Israel, giúp hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực.

Nhà đầu tư hiện hướng sự chú ý tới báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ dự kiến công bố cuối tuần này, cùng loạt phát biểu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ như Beth Hammack, Mary Daly và Michael Barr.

Trong báo cáo mới nhất, ANZ nhận định triển vọng dài hạn của vàng vẫn tích cực, nhờ rủi ro tăng trưởng toàn cầu, bất ổn địa chính trị và biến động tài chính tiếp tục củng cố vai trò trú ẩn của kim loại quý.

Ở nhóm kim loại khác, bạc tăng 2% lên 76,32 USD/ounce, bạch kim tăng 2% lên 1.961,90 USD/ounce, trong khi palladium tăng 1,2% lên 1.378,25 USD/ounce.