Christian Pulisic nổ súng trở lại: Captain America giải lời nguyền đúng lúc cho World Cup 2026 Ngôi sao AC Milan chấm dứt 5 tháng tịt ngòi bằng bàn thắng vào lưới Senegal, chính thức vượt qua Eric Wynalda để đi vào lịch sử bóng đá Mỹ trước thềm World Cup 2026.

Cơn hạn hán bàn thắng kéo dài 5 tháng của Christian Pulisic cuối cùng đã kết thúc theo cách không thể kịch tính hơn. Trong trận giao hữu với Senegal vừa qua, ngôi sao thuộc biên chế AC Milan đã rực sáng để giúp đội tuyển Mỹ giành chiến thắng 3-2, đồng thời dập tắt mọi hoài nghi về phong độ cá nhân ngay trước khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chính thức khởi tranh.

Khoảnh khắc giải tỏa tại Charlotte

Phút thứ 20 của trận đấu, Pulisic thực hiện một pha thâm nhập vòng cấm thông minh, đón đường chuyền tinh tế của Ricardo Pepi trước khi bình tĩnh lừa qua thủ thành Mory Diaw để dứt điểm vào lưới trống. Tiếng thét ăn mừng của số 10 sau đó không chỉ đơn thuần là niềm vui ghi bàn, mà còn là sự giải tỏa áp lực đè nặng sau chuỗi 8 trận liên tiếp im hơi lặng tiếng trong màu áo quốc gia.

Pulisic giải tỏa cơn khát bàn thắng cho ĐT Mỹ.

Trước trận đấu này, lần cuối cùng Pulisic nổ súng cho đội tuyển đã là từ tháng 11/2024. Tại cấp độ câu lạc bộ, anh cũng trải qua giai đoạn khó khăn tương tự từ cuối năm 2025. "Đúng vậy", Pulisic trả lời ngắn gọn và đầy thẳng thắn khi được hỏi liệu pha lập công này có giúp anh trút bỏ gánh nặng tâm lý về phong độ hay không.

Thiết lập cột mốc lịch sử mới

Màn trình diễn chói sáng trước Senegal không chỉ mang về chiến thắng mà còn đưa Pulisic đi vào ngôi đền huyền thoại của bóng đá xứ cờ hoa. Với bàn thắng này, ngôi sao sinh năm 1998 đã nâng tổng số dấu giày vào bàn thắng (ghi bàn và kiến tạo) cho USMNT lên con số 52.

Thống kê ấn tượng này giúp anh chính thức vượt qua huyền thoại Eric Wynalda để độc chiếm vị trí thứ 4 trong danh sách những cầu thủ đóng góp nhiều nhất lịch sử đội tuyển Mỹ. Hiện tại, Pulisic chỉ còn xếp sau ba cái tên lẫy lừng khác là Landon Donovan, Clint Dempsey và Jozy Altidore. Tầm ảnh hưởng của anh được coi là "trần nhà" định đoạt sức mạnh của tập thể Mỹ tại giải đấu sắp tới.

Pulisic có trọng trách dẫn dắt ĐT Mỹ tại World Cup trên sân nhà.

Niềm tin của Mauricio Pochettino

HLV Mauricio Pochettino, người luôn dành niềm tin tuyệt đối cho cậu học trò cưng, tỏ ra vô cùng hài lòng với màn trình diễn này. Vị chiến lược gia người Argentina từng khẳng định chắc nịch trước truyền thông: "Pulisic sẽ ghi bàn tại World Cup". Sự tự tin và cam kết năng lượng mà Pulisic thể hiện trước Senegal chính là minh chứng cho thói quen tập luyện chuyên nghiệp mà Pochettino luôn đề cao.

Đội tuyển Mỹ sẽ chính thức bước vào hành trình World Cup 2026 bằng trận ra quân gặp Paraguay vào ngày 13/6 tới. Với việc thủ quân Pulisic đã tìm lại bản ngã của một sát thủ, người hâm mộ đội bóng xứ cờ hoa có quyền kỳ vọng vào những kỳ tích lịch sử ngay trên sân nhà.