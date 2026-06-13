Christian Pulisic rực sáng giúp tuyển Mỹ áp đảo Paraguay trong hiệp một trận mở màn Ngôi sao mang áo số 10 của tuyển Mỹ dập tan mọi hoài nghi bằng màn trình diễn bùng nổ, trực tiếp góp công vào hai bàn thắng chỉ trong 45 phút đầu tiên trước đối thủ Paraguay.

Christian Pulisic bước vào chiến dịch World Cup với vị thế là gương mặt đại diện cho một thế hệ bóng đá xứ cờ hoa, đồng thời cũng là tâm điểm của những sự soi xét khắt khe nhất. Dù sở hữu tài năng thiên bẩm, ngôi sao thuộc biên chế AC Milan từng phải vật lộn dưới sức ép từ sự kỳ vọng lớn lao và cơn khát bàn thắng ở các giải đấu chính thức kéo dài từ tháng 11/2024.

Pulisic giúp lối chơi của tuyển Mỹ mềm mại hơn.

Lời khẳng định đanh thép từ chiếc băng thủ lĩnh

Trước thềm giải đấu, tiền đạo 27 tuổi đã đưa ra một tuyên bố hiếm hoi đầy mạnh mẽ: "Chúng tôi muốn ra sân và chứng minh rằng mình đúng". Trong 45 phút góp mặt trên sân ở trận mở màn, Pulisic thực sự chứng minh bản thân hoàn toàn đúng đắn bằng một màn trình diễn bùng nổ, kéo sập hệ thống phòng ngự của Paraguay.

Sự khác biệt của Pulisic được thể hiện rõ nét qua lối đá trực diện đầy tốc độ, thứ vũ khí định hình nên sức mạnh cho toàn bộ tuyến đầu của đội tuyển Mỹ. Ngôi sao mang áo số 10 liên tục thực hiện các tình huống xoay người, đưa hậu vệ Juan Caceres bên phía Paraguay vào thế đua tốc độ liên tục.

Khoảnh khắc bùng nổ xé toạc hàng phòng ngự

Chính khát khao mãnh liệt này mang về bước ngoặt ở ngay phút thứ 7 của trận đấu. Đối mặt với vòng vây của hai cái bóng áo xanh, Pulisic tự tin thực hiện pha đột phá khéo léo qua Diego Gómez và Caceres, tiếp tục đưa bóng qua hai chân Andres Cubas, mở ra khoảng trống để Weston McKennie băng vào dứt điểm khiến Damian Bobadilla lúng túng phản lưới nhà.

Tầm ảnh hưởng của Pulisic tiếp tục được cụ thể hóa bằng một tình huống kiến tạo thành bàn ở phút 30. Không cần bất kỳ động tác giả kỹ thuật nào, tiền đạo cánh trái này đơn giản là dùng tốc độ thuần túy để xé gió vượt qua Caceres, lao xuống sát đường biên ngang rồi thực hiện đường chuyền ngược thông minh cho Folarin Balogun dứt điểm nhân đôi cách biệt.

Thống kê chuyên môn ấn tượng

Sự năng nổ của anh được phản ánh chân thực qua bộ chỉ số chuyên môn ấn tượng với điểm số đánh giá chạm mức 7.8. Chỉ trong một hiệp đấu ngắn ngủi, Pulisic sở hữu 35 lần chạm bóng, tung ra 18 trên 22 đường chuyền chính xác, đạt tỷ lệ 82%. Khả năng tạo đột biến của anh đạt hiệu suất tối đa khi tạo ra 2 cơ hội ghi bàn rõ rệt cho các đồng đội, thực hiện thành công 3 trên 5 tình huống rê dắt vượt qua người.

Pulisic chỉ chơi trong 45 phút đầu.

Không chỉ dừng lại ở mặt trận tấn công, tiền đạo của AC Milan còn hỗ trợ đắc lực cho hệ thống phòng ngự từ xa nhờ nền tảng thể lực dồi dào. Thống kê chỉ ra Pulisic đạt tỷ lệ chiến thắng lên tới 63% trong các pha tranh chấp tay đôi dưới mặt đất, thành công 5 trên 8 lần đối đầu trực tiếp. Anh không để mất bóng một lần nào trong suốt hiệp một, đồng thời đóng góp 1 cú tắc bóng chính xác để đánh chặn nỗ lực phản công của đối phương.

Điểm trừ duy nhất trong ngày thi đấu chói sáng của Pulisic là việc anh chỉ thi đấu trọn vẹn 45 phút đầu tiên trước khi được rút ra nghỉ. Mặc dù vậy, chừng đó thời gian là quá đủ để số 10 chứng minh giá trị của một ngôi sao đẳng cấp thế giới, trực tiếp đưa đội tuyển Mỹ thiết lập thế trận áp đảo và gửi một lời cảnh báo nặng ký tới các đối thủ tiếp theo tại giải đấu năm nay.