Christopher Vivell và kế hoạch nâng tầm Man Utd: Aurelien Tchouameni là ưu tiên số một Sau khi tiến gần Ederson, Giám đốc Christopher Vivell thúc đẩy Man Utd chiêu mộ Tchouameni từ Real Madrid để tái thiết tuyến giữa dưới thời Michael Carrick.

Manchester United đang bước vào một cuộc cách mạng nhân sự sâu rộng tại khu trung tuyến, nơi Giám đốc tuyển trạch Christopher Vivell đóng vai trò kiến trúc sư trưởng. Sau khi đạt được những bước tiến quan trọng trong thương vụ Ederson từ Atalanta, Quỷ đỏ đang hướng tầm ngắm đến một mục tiêu mang tính biểu tượng hơn: Aurelien Tchouameni.

Tham vọng sở hữu "mỏ neo" đẳng cấp từ Real Madrid

Theo tiết lộ từ nhà báo Ben Jacobs trên kênh The United Stand, Christopher Vivell đang ra sức thúc đẩy ban lãnh đạo Man Utd chiêu mộ Aurelien Tchouameni. Trong cấu trúc vận hành mới tại Old Trafford, sự đồng thuận từ ban tuyển trạch là điều kiện tiên quyết trước khi bất kỳ cuộc đàm phán chính thức nào được diễn ra. Sự quyết tâm của Vivell được xem là tín hiệu tích cực, bởi vị giám đốc này vốn nổi tiếng với khả năng thuyết phục các mục tiêu hàng đầu, tương tự như cách ông từng thành công với Benjamin Sesko.

Vivell xác định Tchouameni là mục tiêu ưu tiên.

Việc bổ sung một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp thế giới như Tchouameni được đánh giá là chìa khóa để giải quyết triệt để bài toán thay thế Casemiro. Dù Ederson đã ở rất gần Old Trafford, nhưng cầu thủ người Brazil này được quy hoạch cho vai trò dự phòng chất lượng cho Kobbie Mainoo và hỗ trợ cho một máy quét thực thụ ở vị trí số 6.

Chiến lược bổ sung đa tầng của Christopher Vivell

Bên cạnh mục tiêu đắt giá Tchouameni, Man Utd cũng đang chuẩn bị phương án kinh tế hơn mang tên Mateus Fernandes từ West Ham. Sau khi đội bóng thành London phải xuống hạng tại Ngoại hạng Anh, mức phí của Fernandes được dự báo dao động từ 50 đến 60 triệu bảng, một con số hợp lý để gia tăng chiều sâu đội hình.

Aurelien Tchouameni sẽ nâng tầm tuyến giữa MU.

Trong bối cảnh có thể bỏ lỡ Elliot Anderson vào tay đại kình địch Man City, việc dồn toàn lực cho Tchouameni trở thành bước đi chiến lược của HLV Michael Carrick. Sự kết hợp giữa sức trẻ, khả năng sáng tạo của Kobbie Mainoo, Mateus Fernandes và bản lĩnh đánh chặn của cặp đôi Tchouameni - Ederson hứa hẹn sẽ tạo nên một tuyến giữa có độ dày và sức chiến đấu đáng nể.

Kỷ nguyên mới dưới thời Michael Carrick

Tái thiết hàng tiền vệ được xác định là ưu tiên tối thượng của Michael Carrick nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2026/27. Nhiệm vụ của chiến lược gia này không chỉ là thanh lọc lực lượng mà còn phải nhanh chóng tích hợp các tân binh vào triết lý bóng đá mới ngay trong giai đoạn tiền mùa giải.

Với sự hỗ trợ đắc lực từ Christopher Vivell trên bàn đàm phán, người hâm mộ Quỷ đỏ có quyền kỳ vọng vào một diện mạo hoàn toàn mới. Một tuyến giữa ổn định và đẳng cấp sẽ là bệ phóng vững chắc để Man Utd thực hiện tham vọng cạnh tranh danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh trong tương lai gần.