Chu Ngọc Nguyễn Lực: 'Nhạc trưởng' đưa U17 Việt Nam vào chung kết Đông Nam Á Tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực đang tỏa sáng rực rỡ tại giải U17 Đông Nam Á 2026, đóng vai trò hạt nhân giúp U17 Việt Nam thẳng tiến vào trận chung kết với phong độ ấn tượng.

Chu Ngọc Nguyễn Lực đang trở thành hiện tượng thú vị nhất của bóng đá trẻ khu vực khi sắm vai người hùng đưa U17 Việt Nam vào trận chung kết giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026. Với 4 pha lập công cùng tầm ảnh hưởng sâu rộng lên lối chơi, tiền vệ thuộc biên chế Hà Nội FC được giới chuyên môn đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá nội hiện nay.

Chu Ngọc Nguyễn Lực nổi bật trong màu áo U17 Việt Nam.

Bản lĩnh trong những khoảnh khắc quyết định

Hành trình tiến đến trận tranh ngôi vương của thầy trò HLV Cristiano Roland in đậm dấu giày của ngôi sao mang áo số 10. Trong trận bán kết kịch tính với U17 Australia, chính Nguyễn Lực là người đã có pha chọn vị trí và dứt điểm cận thành nhạy bén, ấn định chiến thắng 2-1 đầy nghẹt thở.

Trước đó, tiền vệ tấn công này đã khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi lập một cú hat-trick đẳng cấp vào lưới U17 Timor Leste. Đáng chú ý, hai trong ba bàn thắng đó là những siêu phẩm được thực hiện từ các tình huống dàn xếp đá phạt trực tiếp, minh chứng cho kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng xử lý bóng chết thượng thặng của cầu thủ trẻ sinh năm 2009.

Hạt nhân chiến thuật trong sơ đồ 4-1-4-1

Dưới sự nhào nặn của HLV Cristiano Roland, Chu Ngọc Nguyễn Lực đã vươn mình trở thành mắt xích không thể thay thế. Trong sơ đồ 4-1-4-1, anh đóng vai trò cầu nối, điều tiết nhịp độ và là nguồn sáng tạo chính của đội bóng. Tiền vệ này thừa nhận bản thân chịu ảnh hưởng lớn từ phong cách thi đấu điềm tĩnh của đàn anh Nguyễn Hoàng Đức và tư duy kiến tạo sắc bén của siêu sao Kevin De Bruyne.

Sự trưởng thành của Nguyễn Lực không phải là ngẫu nhiên. Cách đây một năm, anh từng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất vòng chung kết U17 Quốc gia 2025, góp công lớn giúp U17 Hà Nội bảo vệ ngôi vô địch. Xa hơn nữa, vào năm 2023, cái tên Nguyễn Lực đã gây tiếng vang khi lập cú đúp vào lưới U16 Dortmund trong một giải đấu giao hữu quốc tế tại Trung Quốc.

Khát vọng và tinh thần kỷ luật thép

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Nguyễn Lực còn được đánh giá cao bởi sự chuyên nghiệp và tinh thần kỷ luật. Anh duy trì thói quen cầu nguyện trước mỗi trận đấu để giữ tâm lý vững vàng. Khát khao lớn nhất của "viên ngọc thô" này là sớm bước vào con đường bóng đá chuyên nghiệp thực thụ và khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam trong tương lai gần.

Trận chung kết sắp tới không chỉ là cơ hội để Nguyễn Lực cùng đồng đội bước lên bục cao nhất của khu vực, mà còn là bệ phóng quan trọng để anh khẳng định vị thế hạt nhân của thế hệ cầu thủ trẻ mới. Với phong độ thăng hoa hiện tại, người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một màn trình diễn bùng nổ tiếp theo từ tiền vệ tài hoa này.