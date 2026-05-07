Chủ nhà Canada dừng bước tại World Cup 2026 sau thất bại 0-3 trước Morocco Rạng sáng 5/7, Canada chính thức trở thành đội chủ nhà đầu tiên bị loại khỏi World Cup 2026. Cú đúp của Azzedine Ounahi giúp Morocco nối dài chuỗi 34 trận bất bại và khẳng định vị thế ứng viên vô địch.

Hành trình của đồng chủ nhà Canada tại World Cup 2026 đã đi đến hồi kết đầy cay đắng ngay tại vòng 16 đội. Dù sở hữu lợi thế sân nhà và tinh thần rực lửa, đoàn quân của huấn luyện viên Jesse Marsch đã không thể đứng vững trước một Morocco quá già rơ và bản lĩnh. Thất bại 0-3 không chỉ biến Canada thành chủ nhà đầu tiên rời giải mà còn là lời khẳng định đanh thép cho sức mạnh của "Sư tử Atlas" trên bản đồ bóng đá thế giới.

Hiệp một: Sự lãng phí của người Canada

Nhập cuộc với sơ đồ pressing tầm cao, Canada đã gây bất ngờ cho đại diện châu Phi trong 45 phút đầu tiên. Đội bóng xứ lá phong không hề e sợ đối thủ từng lọt vào bán kết World Cup 2022. Tani Oluwaseyi đã có cơ hội bằng vàng để mở tỷ số, nhưng cú dứt điểm của anh không đánh bại được sự tập trung của thủ thành Yassine Bounou. Ngay sau đó, Alistair Johnston tiếp tục khiến khán đài tiếc nuối với cú đánh đầu cận thành đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Trong khi đó, Morocco chơi lùi sâu và rình rập. Suốt hiệp một, họ chỉ có duy nhất một tình huống đáng chú ý từ pha dứt điểm của Soufiane Rahimi nhưng không đủ độ khó để đánh bại Maxime Crepeau. Tuy nhiên, sự lầm lỳ đó chính là cái bẫy mà Morocco giăng ra trước khi tung đòn quyết định trong hiệp hai.

Bước ngoặt từ pha dàn xếp đá phạt

Sự khác biệt về đẳng cấp và tư duy chiến thuật được thể hiện rõ nét ngay đầu hiệp hai. Phút thứ 50, từ một tình huống đá phạt cố định, Achraf Hakimi đã có pha phối hợp thông minh, loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Canada để Azzedine Ounahi dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng này đã thay đổi hoàn toàn cục diện, buộc Canada phải dâng cao đội hình và để lộ những khoảng trống chết người phía sau.

Canada đã vùng lên mạnh mẽ sau bàn thua. Jonathan David thử vận may với một cú đá phạt vọt xà, trong khi Tajon Buchanan buộc Bounou phải trổ tài cứu thua xuất sắc. Tuy nhiên, khi bàn gỡ còn chưa đến, lỗ hổng ở hàng phòng ngự đã khiến họ phải trả giá đắt.

Đòn kết liễu của Sư tử Atlas

Phút 80, Brahim Diaz thực hiện pha bứt tốc ngoạn mục bên hành lang cánh phải trước khi tung đường chuyền dọn cỗ để Ounahi hoàn tất cú đúp cá nhân. Cú sút quyết đoán của tiền vệ này không cho Crepeau bất kỳ cơ hội cản phá nào. Đến những phút cuối trận, Soufiane Rahimi tận dụng sự rệu rã của hàng thủ chủ nhà để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0.

Những con số biết nói

Chiến thắng này tiếp tục kéo dài chuỗi thành tích ấn tượng của bóng đá Morocco:

34: Là số trận bất bại liên tiếp của Morocco trên mọi đấu trường.

Là số trận bất bại liên tiếp của Morocco trên mọi đấu trường. 7/9: Morocco đã giành chiến thắng trong 7 trên 9 trận đấu loại trực tiếp gần nhất tại các giải đấu lớn.

Morocco đã giành chiến thắng trong 7 trên 9 trận đấu loại trực tiếp gần nhất tại các giải đấu lớn. 0: Canada trở thành đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử World Cup 2026 bị loại ngay từ vòng 16 đội.

Bên cạnh thành công trên sân cỏ, các ngôi sao Morocco cũng đang trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng. Ismael Saibari vừa chính thức gia nhập Bayern Munich với bản hợp đồng đến năm 2031, nhận mức lương tăng gấp 10 lần so với thời điểm ở PSV Eindhoven. Điều này cho thấy giá trị của các cầu thủ Morocco đang tăng phi mã sau những màn trình diễn thuyết phục tại đấu trường thế giới.

Với phong độ hủy diệt và sự gắn kết trong lối chơi, Morocco đang cho thấy họ không còn là một hiện tượng mà đã thực sự trở thành một thế lực lớn, sẵn sàng thách thức bất kỳ đối thủ nào trên con đường chinh phục cúp vàng thế giới.