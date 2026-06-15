Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đánh giá cao bước tiến của bóng đá Việt Nam Tại Hội nghị thượng đỉnh FIFA, Chủ tịch Gianni Infantino ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá Việt Nam và cam kết hỗ trợ chiến lược lâu dài để nâng tầm vị thế quốc tế.

Tại Hội nghị thượng đỉnh FIFA vừa diễn ra, bóng đá Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế khi nhận được sự đánh giá cao từ người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), ông Gianni Infantino. Cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa Chủ tịch FIFA và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã mở ra những triển vọng mới cho sự phát triển của bóng đá nước nhà trên bản đồ quốc tế.

Ông Gianni Infantino (Chủ tịch FIFA) và ông Trần Quốc Tuấn (Chủ tịch VFF) trao đổi về bóng đá Việt Nam. Ảnh: VFF

Sự ghi nhận từ cấp cao nhất của bóng đá thế giới

Tâm điểm của cuộc thảo luận giữa hai nhà lãnh đạo xoay quanh các vấn đề cốt lõi nhằm phát triển bóng đá Việt Nam một cách bền vững. Chủ tịch Gianni Infantino bày tỏ sự ấn tượng trước những tiến bộ vượt bậc mà bóng đá Việt Nam đạt được trong thời gian qua. Đây là sự thừa nhận quan trọng đối với quá trình đầu tư bài bản và định hướng chiến lược của VFF.

Đáp lại sự ủng hộ này, ông Trần Quốc Tuấn bày tỏ mong muốn FIFA sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam thông qua các chương trình phát triển dài hạn. Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ chiến lược giữa VFF và cơ quan quản lý bóng đá cao nhất thế giới, tạo tiền đề vững chắc cho các mục tiêu lớn hơn trong tương lai.

Vị thế quản lý của bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế

Uy tín của bóng đá Việt Nam không chỉ thể hiện qua thành tích thi đấu mà còn được khẳng định bằng những vai trò quản lý cấp cao tại các tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh. Vào tháng 10/2025, FIFA đã chính thức bổ nhiệm Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn làm thành viên Ủy ban thi đấu cấp đội tuyển quốc gia nhiệm kỳ 2025-2029.

Đây là bộ phận trọng yếu, chịu trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng FIFA về chiến lược, tổ chức và điều hành các giải đấu danh giá nhất như World Cup, U20 World Cup hay U17 World Cup. Việc đại diện Việt Nam góp mặt trong bộ máy điều hành này là cơ hội vàng để bóng đá nước nhà sớm tiếp cận các xu hướng quản trị, mô hình tổ chức và chính sách phát triển mới nhất của thế giới.

Tầm ảnh hưởng tại cấp độ châu lục

Song song với trọng trách tại FIFA, ông Trần Quốc Tuấn cũng đang chứng tỏ năng lực quản lý xuất sắc tại khu vực và châu lục. Hiện tại, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC), đồng thời giữ chức Chủ tịch Ủy ban Thi đấu của cả AFC và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Bên cạnh đó, vị trí Ủy viên Ban tổ chức Asian Cup nhiệm kỳ 2023-2027 cũng minh chứng cho sự tin tưởng của cộng đồng bóng đá quốc tế đối với lãnh đạo bóng đá Việt Nam. Những vai trò này không chỉ nâng cao vị thế ngoại giao mà còn giúp bóng đá Việt Nam có tiếng nói quan trọng trong việc xây dựng các định hướng phát triển của bóng đá khu vực trong những năm tới.