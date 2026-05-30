Chủ tịch FIFA Gianni Infantino gửi thư chúc mừng CLB Công an Hà Nội vô địch V-League Người đứng đầu FIFA dành lời khen ngợi cho chức vô địch sớm 3 vòng đấu của CAHN, đồng thời đánh giá cao nỗ lực phát triển bóng đá Việt Nam từ VFF.

Chiến tích vô địch V-League 2025/26 sớm 3 vòng đấu của CLB Công an Hà Nội (CAHN) vừa nhận được sự ghi nhận đặc biệt từ cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới. Mới đây, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã trực tiếp gửi thư tới Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn để chia vui cùng tân vương bóng đá Việt Nam.

Chủ tịch FIFA gửi thư chúc mừng CAHN vô địch V-League. Ảnh: VFF.

Sự ghi nhận từ cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới

Trong thư gửi tới VFF, người đứng đầu FIFA dành những lời tán dương chi tiết cho đội bóng thủ đô. Ông Gianni Infantino viết: "Tôi xin gửi lời chúc mừng tới nhà tân vô địch bóng đá Việt Nam – CLB Công an Hà Nội. Những nỗ lực bền bỉ cùng thành tích thi đấu ấn tượng trong suốt mùa giải đã được đền đáp xứng đáng bằng danh hiệu cao quý này. Xin chúc mừng từng thành viên của đội bóng cũng như toàn thể CLB vì thành tựu tuyệt vời đã đạt được".

Bên cạnh việc chúc mừng CLB, Chủ tịch FIFA cũng đánh giá cao vai trò điều hành của VFF và cá nhân Chủ tịch Trần Quốc Tuấn. Ông nhận định sự lãnh đạo sâu sát của VFF là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua.

Lễ nâng cúp tại sân Hàng Đẫy và hoạt động tri ân fan

Để đánh dấu mốc lịch sử này, CAHN sẽ chính thức tổ chức lễ nâng cúp vô địch vào lúc 18h00 ngày mai (31/5) trên sân vận động Hàng Đẫy. Sự kiện diễn ra ngay sau cuộc đối đầu thuộc vòng 25 gặp đối thủ Becamex TP.HCM. Đây được kỳ vọng là một đêm hội bóng đá thực sự dành cho người hâm mộ thủ đô.

Nhằm tri ân sự đồng hành của khán giả, ban lãnh đạo đội bóng đã triển khai chương trình tặng vé miễn phí (tối đa 2 vé/người) từ ngày 27/5. Đáng chú ý, CLB còn chuẩn bị 1.000 phần quà đặc biệt gồm áo đấu phiên bản fan, bóng có chữ ký của dàn sao đội hình vô địch và voucher giảm giá 15% cho các khóa đào tạo tại Trung tâm Bóng đá cộng đồng CAAC.

Thử thách tại đấu trường AFC Champions League Elite

Khép lại hành trình rực rỡ tại giải quốc nội, CAHN sẽ đại diện bóng đá Việt Nam bước ra sân chơi châu lục đầy khắc nghiệt: AFC Champions League Elite 2026/27. Đây là cấp độ cao nhất của bóng đá CLB châu Á, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả lực lượng lẫn chiến thuật.

Theo lịch thi đấu chính thức, nhà vô địch V-League sẽ chạm trán đại diện đến từ Australia là Adelaide United vào ngày 11/8. Trận đấu thuộc khuôn khổ vòng play-off này sẽ quyết định tấm vé lọt vào vòng bảng chính thức. Việc nhận được sự khích lệ từ FIFA trước thềm giải châu lục được xem là cú hích tinh thần lớn để CAHN nỗ lực tạo nên bất ngờ trên đấu trường quốc tế.