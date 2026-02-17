Chủ tịch FIFA gửi thư chúc Tết VFF: Kỳ vọng bóng đá Việt Nam vươn tầm thế giới Trong thư chúc Tết Bính Ngọ 2026, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định sự ủng hộ tuyệt đối cho VFF và đặt niềm tin vào các mục tiêu lịch sử của Việt Nam.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino và Tổng thư ký Mattias Grafstrom vừa gửi thư chúc mừng năm mới Bính Ngọ 2026 tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Đây không chỉ là một cử chỉ ngoại giao truyền thống mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về vị thế và tiềm năng phát triển của bóng đá Việt Nam trong hệ sinh thái bóng đá toàn cầu.

Chủ tịch FIFA gửi lời chúc mừng năm mới đến VFF.

Thông điệp chiến lược từ đỉnh cao bóng đá thế giới

Trong thư gửi tới Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, ông Gianni Infantino đã dành những lời chúc tốt đẹp nhất về sức khỏe và thành công tới toàn thể gia đình bóng đá Việt Nam. Đáng chú ý, người đứng đầu FIFA nhấn mạnh mong muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức trong năm bản lề 2026.

Năm 2026 được xem là giai đoạn cực kỳ quan trọng đối với bóng đá thế giới khi các hoạt động chuẩn bị cho chiến dịch FIFA World Cup bước vào giai đoạn tăng tốc. FIFA đánh giá cao sự đồng hành của các liên đoàn thành viên năng động như Việt Nam, đồng thời kỳ vọng vào sự bùng nổ của bóng đá khu vực Đông Nam Á trên bản đồ chuyên môn toàn cầu.

Tháng 3 rực lửa và mục tiêu Asian Cup 2027

Lời khích lệ từ FIFA đến vào thời điểm mang tính quyết định đối với các cấp độ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trọng tâm hàng đầu của đội tuyển nam trong quý I năm 2026 là chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027. Cụ thể, trận đấu then chốt gặp đối thủ đầy duyên nợ Malaysia vào tháng 3 tới sẽ quyết định trực tiếp tấm vé đi tiếp vào vòng chung kết.

Đây được coi là thử thách lớn nhất để khẳng định bản lĩnh của bóng đá Việt Nam tại đấu trường châu lục. Một kết quả thuận lợi không chỉ giúp thầy trò huấn luyện viên trưởng tiến gần hơn tới mục tiêu lớn mà còn củng cố thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA, tạo đà tâm lý thuận lợi cho các giải đấu quốc tế diễn ra trong năm.

Khát vọng World Cup và nền tảng từ bóng đá trẻ

Bên cạnh đội tuyển nam, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đang đứng trước cơ hội lịch sử. Mục tiêu quan trọng nhất là lần thứ hai liên tiếp góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thông qua Vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2026. FIFA ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá nữ Việt Nam và coi đây là hình mẫu phát triển cho các quốc gia đang lên.

Hơn nữa, chiến lược đào tạo trẻ của VFF đang gặt hái được những thành quả cụ thể. Sau một năm 2025 thành công rực rỡ khi các lứa U nam và nữ đồng loạt vượt qua vòng loại châu Á, bóng đá Việt Nam đang sở hữu một lớp kế cận giàu tiềm năng. Sự ghi nhận và khích lệ từ lãnh đạo FIFA chính là động lực quan trọng để VFF tiếp tục đẩy mạnh các dự án hạ tầng và đào tạo trẻ, hướng tới mục tiêu vươn tầm thế giới trong tương lai gần.