Chủ tịch LĐBĐ Jordan cáo buộc FIFA và Gianni Infantino tống tiền trước thềm bầu cử Hoàng tử Ali Bin Al Hussein công khai chỉ trích Gianni Infantino ra điều kiện ủng hộ ghế Chủ tịch FIFA để giải quyết các vấn đề tài chính cho bóng đá Jordan.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Jordan (JFA), Hoàng tử Ali Bin Al Hussein, vừa đưa ra cáo buộc nghiêm trọng nhắm vào Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, cho rằng cơ quan quản lý bóng đá thế giới đang sử dụng các biện pháp "tống tiền" nhằm ép buộc các liên đoàn thành viên hậu thuẫn cho vị trí lãnh đạo.

Chủ tịch FIFA đang vướng vào rất nhiều vụ bê bối. Ảnh: Getty Images

Thông điệp đánh đổi và cáo buộc tống tiền

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh tuyển Jordan lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup 2026 nhưng phải đối mặt với nhiều trở ngại về mặt tài chính và vận hành. Hoàng tử Ali Bin Al Hussein (50 tuổi) công khai trên mạng xã hội X rằng FIFA đã liên tục từ chối hỗ trợ giải quyết các khó khăn của JFA trong nhiều tháng qua, trước khi gửi đi một thông điệp mang tính đánh đổi.

Theo Hoàng tử Ali, ông nhận được thông điệp truyền miệng rằng nếu công khai tuyên bố ủng hộ Infantino trong kỳ bầu cử sắp tới, LĐBĐ Jordan mới nhận được sự hỗ trợ từ FIFA. "Chúng tôi tự hào về các giá trị đạo đức của mình tại Jordan. Chúng tôi chưa từng ủng hộ ông ta và bây giờ chắc chắn là không. Toàn bộ tình huống này chẳng khác nào tống tiền và chúng tôi từ chối nhượng bộ", người đứng đầu bóng đá Jordan nhấn mạnh.

Bất công tài chính và rào cản tại World Cup 2026

Bên cạnh cáo buộc tống tiền, Chủ tịch JFA cũng vạch ra hàng loạt bất cập trong cách ứng xử của FIFA đối với bóng đá nước này. Cụ thể, người hâm mộ Jordan gặp nhiều khó khăn trong việc xin thị thực vào Mỹ dù đã chi trả khoản tiền lớn để mua vé xem các trận đấu World Cup 2026.

Ngoài ra, LĐBĐ Jordan đang chịu mức thuế do chính phủ Mỹ thu thông qua FIFA cho việc tham dự giải đấu, trong khi các đội bóng lựa chọn đóng quân tại Canada hoặc Mexico lại không phải nộp khoản phí này. Chưa dừng lại ở đó, FIFA hiện vẫn giam tiền thưởng của tuyển Jordan sau khi đội bóng này giành ngôi á quân tại Arab Cup ở Qatar từ tháng 12 năm ngoái.

Làn sóng tẩy chay đe dọa ghế Chủ tịch FIFA

Cáo buộc gay gắt từ Jordan giáng một đòn mạnh vào uy tín của Gianni Infantino ngay trước kỳ bầu cử Chủ tịch FIFA dự kiến diễn ra vào tháng 3 tới. Sau khi dự án bán cổ phần các giải đấu đầy tranh cãi bị phanh phui, vị quan chức người Thụy Sĩ đang phải đối mặt với làn sóng quay lưng lớn chưa từng có.

Thống kê cho thấy Infantino hiện mới chỉ nhận được 15 tuyên bố ủng hộ chính thức từ 211 liên đoàn thành viên. Tại châu Âu, giới chức bóng đá đang thảo luận về các biện pháp tẩy chay, đồng thời đe dọa thành lập một giải đấu đối trọng. Mới đây nhất, LĐBĐ Anh (FA) và xứ Wales đã chính thức rút lại sự ủng hộ dành cho Infantino, báo hiệu một cuộc khủng hoảng thượng tầng nghiêm trọng tại cơ quan bóng đá lớn nhất hành tinh.