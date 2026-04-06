Chủ tịch Perez nổi giận sau trận thua Mallorca: Tối hậu thư cho Alvaro Arbeloa Thất bại bất ngờ tại La Liga khiến Chủ tịch Florentino Perez gửi thông điệp đanh thép tới phòng thay đồ, đặt tương lai HLV Arbeloa vào tình thế báo động trước đại chiến Bayern.

Real Madrid đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc sau thất bại bạc nhược trước Mallorca tại La Liga. Trận thua này không chỉ chấm dứt chuỗi phong độ ấn tượng của đội bóng mà còn thổi bùng cơn thịnh nộ từ thượng tầng câu lạc bộ, trực tiếp đe dọa đến vị thế của HLV Alvaro Arbeloa.

Cơn thịnh nộ của Florentino Perez

Dù không có mặt trực tiếp trên khán đài, Chủ tịch Florentino Perez được cho là đã theo sát từng diễn biến qua các cộng sự. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, một thông điệp đanh thép đã được gửi tới phòng thay đồ Real Madrid. Người đứng đầu sân Bernabeu khẳng định không thể chấp nhận một màn trình diễn thiếu sức sống và mắc nhiều sai lầm phòng ngự sơ đẳng như vừa qua.

Perez không hài lòng khi Real thua sốc trước Mallorca.

Sự tức giận của Perez xuất phát từ tính tương phản trong phong độ của đội bóng. Trước đó, Arbeloa từng nhận được sự tin tưởng tuyệt đối khi dẫn dắt Los Blancos vượt qua những đối thủ lớn như Manchester City và Atletico Madrid. Đáng chú ý, những chiến thắng này đạt được ngay cả khi đội hình thiếu vắng bộ đôi siêu sao Jude Bellingham và Kylian Mbappe, nhờ vào lối chơi kỷ luật và gắn kết.

Tối hậu thư từ Champions League

Trận đại chiến với Bayern Munich tại Champions League vào giữa tuần này hiện được xem là bài kiểm tra mang tính sống còn đối với HLV Arbeloa. Ban lãnh đạo Real Madrid đã ngầm đưa ra tối hậu thư: kết quả tại đấu trường châu lục và cuộc đua danh hiệu La Liga sẽ quyết định tương lai của chiến lược gia trẻ tuổi này vào cuối mùa giải.

Tại Bernabeu, truyền thống khắc nghiệt luôn lấy danh hiệu làm thước đo duy nhất. Nếu không thể giúp đội bóng đứng dậy mạnh mẽ, một dự án bóng đá mới với một vị thuyền trưởng khác có thể sẽ được kích hoạt ngay trong mùa hè tới.

Real cần đứng dậy ngay sau cú vấp.

Bản lĩnh của Arbeloa trước sóng gió

Dù đang đứng trước áp lực nghẹt thở, Alvaro Arbeloa vẫn giữ thái độ điềm tĩnh trước truyền thông. Ông tiếp tục kiên định với triết lý nhân sự dựa trên phong độ thực tế thay vì danh tiếng. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định Arbeloa đang ở vào thế bị dồn vào đường cùng, nơi chỉ có bản lĩnh thực sự của DNA Real Madrid mới có thể cứu vãn chiếc ghế của ông.

Trận đấu sắp tới tại Munich không chỉ là cuộc đối đầu về chiến thuật, mà còn là cơ hội cuối cùng để Arbeloa chứng minh ông đủ sức chèo lái con tàu Real Madrid vượt qua những cơn bão lớn nhất của mùa giải.