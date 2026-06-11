Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn dự khai mạc World Cup 2026 và làm việc cùng Chủ tịch FIFA Nhận lời mời từ ông Gianni Infantino, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã tới Mexico dự khai mạc World Cup 2026 và thảo luận chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã chính thức có mặt tại Mexico để tham dự lễ khai mạc World Cup 2026. Chuyến công tác diễn ra theo lời mời trực tiếp từ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, cho thấy sự gắn kết ngày càng sâu rộng giữa bóng đá Việt Nam và cơ quan quản lý bóng đá quyền lực nhất hành tinh.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn.

Kỳ World Cup lịch sử và vị thế của bóng đá Việt Nam

World Cup 2026 đánh dấu một chương mới trong lịch sử bóng đá thế giới khi lần đầu tiên quy mô giải đấu được mở rộng lên 48 đội tuyển. Sự kiện sẽ chính thức khai mạc vào rạng sáng ngày 12/6 (giờ Việt Nam). Việc người đứng đầu VFF hiện diện tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh không chỉ là một nghi thức ngoại giao, mà còn phản ánh uy tín của bóng đá Việt Nam trong mắt các tổ chức quốc tế.

Trước giờ bóng lăn, ông Trần Quốc Tuấn sẽ tham dự buổi tiệc chiêu đãi dành cho lãnh đạo các liên đoàn thành viên. Đây là dịp quan trọng để các nhà quản lý trao đổi về những định hướng phát triển của bóng đá toàn cầu trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy các dự án chiến lược cùng FIFA

Đáng chú ý nhất trong chương trình công tác là buổi làm việc riêng giữa Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Cuộc gặp gỡ này được kỳ vọng sẽ mở ra những cơ hội mới cho các chương trình hợp tác trọng điểm. Cụ thể, hai bên sẽ thảo luận sâu về:

Đào tạo trẻ: Các dự án hỗ trợ kỹ thuật và cơ sở vật chất từ FIFA dành cho các lứa cầu thủ kế cận.

Các dự án hỗ trợ kỹ thuật và cơ sở vật chất từ FIFA dành cho các lứa cầu thủ kế cận. Bóng đá nữ: Nâng cao chất lượng chuyên môn và tính chuyên nghiệp cho đội tuyển nữ quốc gia.

Nâng cao chất lượng chuyên môn và tính chuyên nghiệp cho đội tuyển nữ quốc gia. Hệ thống thi đấu: Hoàn thiện các giải đấu quốc nội nhằm tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.

Vai trò kép trên bản đồ bóng đá châu lục

Bên cạnh vị trí đứng đầu VFF, ông Trần Quốc Tuấn còn đảm nhận vai trò Trưởng Ban thi đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Tại kỳ đại hội này, ông sẽ cùng các thành viên ban lãnh đạo AFC thảo luận các giải pháp chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng thi đấu cho các giải đấu tại khu vực châu Á trong tương lai.

Chuyến công tác tại Mexico được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao vị thế và uy tín của bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế. Việc duy trì mối quan hệ chặt chẽ với cả FIFA và AFC sẽ tạo tiền đề quan trọng để bóng đá Việt Nam tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ toàn cầu, từ đó hiện thực hóa những mục tiêu lớn hơn trong giai đoạn sắp tới.