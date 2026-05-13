Chủ tịch VFF xốc lại tinh thần U17 Việt Nam sau kịch tính 10 phút cuối với Hàn Quốc Dù để thua ngược 1-4 trước Hàn Quốc, U17 Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết đi tiếp nếu đánh bại UAE ở lượt trận cuối để hướng tới tấm vé dự World Cup 2026.

Sau thất bại đáng tiếc 1-4 trước U17 Hàn Quốc tại vòng chung kết U17 châu Á, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã không giấu nổi sự thất vọng. Trong bối cảnh tâm lý của các học trò HLV Cristiano Roland đang dao động dữ dội, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn đã có mặt kịp thời tại phòng thay đồ để thực hiện liệu pháp tinh thần quan trọng.

Chủ tịch VFF đã có những lời động viên dành cho các cầu thủ U17 Việt Nam.

Bài học về sự tập trung trong bóng đá đỉnh cao

U17 Việt Nam đã trình diễn một lối chơi quả cảm và kỷ luật, duy trì lợi thế dẫn bàn trước đối thủ mạnh trong hơn 80 phút thi đấu. Tuy nhiên, kịch bản nghiệt ngã đã xảy ra khi sự thiếu hụt kinh nghiệm và trạng thái mất tập trung ở những phút cuối khiến đội bóng thủng lưới liên tiếp 4 bàn chỉ trong vòng 10 phút ngắn ngủi.

Đáng chú ý nhất là tình huống dẫn đến bàn thua thứ hai, khi hàng thủ Việt Nam gần như đứng yên vì cho rằng đối phương đã rơi vào thế việt vị. Đây là bài học đắt giá về việc duy trì cường độ chơi bóng cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Lời khẳng định về quyền tự quyết

Chứng kiến những giọt nước mắt rơi trên gương mặt các cầu thủ trẻ, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã trực tiếp đến bên từng thành viên để khích lệ. Ông nhấn mạnh: "Không có gì phải khóc! Trong bóng đá, ngay cả các anh lớn ở đội tuyển quốc gia cũng từng vấp ngã. Điều quan trọng là chúng ta vẫn còn cơ hội và vẫn còn trong tay quyền tự quyết".

Người đứng đầu VFF cũng chỉ rõ những điểm cần khắc phục về mặt chiến thuật khi đội bóng rơi vào trạng thái chơi bị động lúc đang dẫn bàn. Lời cảnh tỉnh này được xem là cần thiết để Sỹ Bách và các đồng đội nhanh chóng rút kinh nghiệm cho trận đấu sinh tử phía trước.

Cánh cửa World Cup vẫn rộng mở

Thất bại này không đồng nghĩa với việc chấm dứt hành trình. Phía trước U17 Việt Nam là trận cầu quyết định với đại diện Tây Á - U17 UAE. Phân tích thực tế cho thấy, một chiến thắng trước đối thủ này sẽ giúp thầy trò HLV Roland mở toang cánh cửa vào tứ kết, đồng thời tiếp tục nuôi hy vọng giành suất tham dự U17 World Cup 2026 tại Qatar.

Hiện tại, toàn đội đang tập trung tối đa cho công tác phục hồi thể lực và điều chỉnh tâm lý. Tinh thần "làm lại" từ lời động viên của lãnh đạo VFF đang lan tỏa mạnh mẽ, biến nỗi đau sau trận thua Hàn Quốc thành động lực cho mục tiêu lịch sử phía trước.