Đời sống Chức vụ, học vị trong VNeID là gì? Giải thích chức vụ, học vị trong VNeID và cách điền đúng thông tin khi đăng ký tài khoản VNeID theo từng trường hợp cụ thể.

Khi đăng ký hoặc đăng nhập ứng dụng VNeID, người dùng cần khai báo một số thông tin cá nhân như họ tên, năm sinh, mã định danh cá nhân, chức vụ và học vị. Nhiều người thường nhầm lẫn giữa hai mục này hoặc chưa biết cách điền sao cho phù hợp.

Chức vụ trong VNeID là gì?

Chức vụ là vị trí công việc hoặc vai trò hiện tại của người dùng tại cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức hoặc nghề nghiệp đang làm.

Ví dụ, nếu đang làm giám đốc công ty thì phần chức vụ ghi là “Giám đốc”. Nếu làm nhân viên văn phòng thì ghi “Nhân viên”. Người làm nghề giáo có thể ghi “Giáo viên”.

Đối với sinh viên, có thể ghi “Sinh viên”. Người làm nghề tự do có thể ghi “Lao động tự do”. Nếu chưa có việc làm, có thể ghi “Chưa có việc làm” hoặc “Thất nghiệp”.

Học vị trong VNeID là gì?

Học vị là trình độ học vấn hoặc trình độ chuyên môn cao nhất mà người dùng đã hoàn thành trong hệ thống giáo dục.

Ví dụ, người học hết tiểu học ghi “Tiểu học”, tốt nghiệp THCS ghi “THCS”, tốt nghiệp THPT ghi “THPT”.

Nếu đã tốt nghiệp đại học thì học vị ghi là “Cử nhân”. Người hoàn thành chương trình thạc sĩ ghi “Thạc sĩ”, còn tốt nghiệp tiến sĩ ghi “Tiến sĩ”.

Trường hợp học cao đẳng có thể ghi “Cao đẳng”. Người chưa đi học có thể ghi “Không đi học”.

Cách ghi chức vụ và học vị trong VNeID

Nếu đang làm nhân viên văn phòng và đã tốt nghiệp đại học, phần chức vụ có thể ghi “Nhân viên”, còn học vị ghi “Cử nhân”.

Nếu hiện chưa có việc làm nhưng đã tốt nghiệp tiến sĩ, phần chức vụ có thể ghi “Chưa có việc làm”, học vị ghi “Tiến sĩ”.

Đối với sinh viên chưa tốt nghiệp đại học, chức vụ có thể để trống hoặc ghi “Sinh viên”. Phần học vị có thể ghi “THPT” hoặc “Đang là sinh viên” tùy theo nhu cầu khai báo.

Lưu ý khi khai báo trên VNeID

Thông tin chức vụ và học vị nên khai báo đúng với tình trạng thực tế để tránh sai lệch dữ liệu cá nhân. Người dùng không cần ghi quá chi tiết chức danh công việc mà chỉ cần ghi ngắn gọn, đúng bản chất nghề nghiệp hoặc trình độ học vấn hiện tại.