Chung kết Barcelona và Munich Open: Arthur Fils và Flavio Cobolli sẵn sàng tạo địa chấn Hai trận chung kết ATP 500 ngày 19/4 hứa hẹn bùng nổ khi Arthur Fils đối đầu Andrey Rublev tại Tây Ban Nha, trong khi Flavio Cobolli thách thức Ben Shelton tại Đức.

Tâm điểm của làng quần vợt thế giới ngày 19/4 đổ dồn về hai trận chung kết ATP 500 đầy kịch tính tại Barcelona và Munich. Đây là những màn đối đầu trực diện giữa kinh nghiệm của các ngôi sao đã khẳng định vị thế và sức trẻ đang lên của những tài năng triển vọng nhất ATP Tour hiện nay.

Arthur Fils và bài toán hóa giải sức mạnh của Andrey Rublev

Tại trận chung kết Barcelona Open, Andrey Rublev sẽ đối đầu với Arthur Fils trong một cuộc chiến được dự báo là vô cùng khó lường. Dù Rublev sở hữu bảng thành tích đồ sộ hơn, nhưng phong độ hiện tại của tài năng trẻ người Pháp đang khiến giới chuyên môn phải dè chừng.

Fils (bên trái) có thể gây bất ngờ lớn cho đàn anh Rublev (bên phải)

Andrey Rublev tiến vào trận đấu cuối cùng sau khi vượt qua Hamad Medjedovic. Điểm tựa của tay vợt người Nga vẫn là những cú thuận tay mang thương hiệu "sấm sét" từ cuối sân. Tuy nhiên, điểm yếu tâm lý trong những thời khắc quan trọng vẫn là rào cản lớn nhất của Rublev. Ngược lại, Arthur Fils đang trình diễn một lối chơi đất nện vô cùng hoàn thiện với khả năng phòng ngự linh hoạt và chuyển trạng thái chớp nhoáng.

Lịch sử đối đầu giữa cả hai đang ở mức cân bằng 1-1, nhưng Fils là người giành chiến thắng trong lần chạm trán gần nhất trên mặt sân đỏ. Nếu không thể sớm áp đặt nhịp độ tấn công, Rublev hoàn toàn có thể bị cuốn vào lối đánh bền bỉ và đầy tính toán của đối thủ trẻ tuổi.

Flavio Cobolli vs Ben Shelton: Cuộc chiến của sự lì lợm

Tại Munich Open, trận chung kết giữa Ben Shelton và Flavio Cobolli cũng thu hút sự chú ý đặc biệt. Shelton, với vị thế hạt giống và thứ hạng cao hơn, được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Tuy nhiên, hành trình của tay vợt người Mỹ tại Đức tuần này không thực sự thuyết phục khi anh liên tục gặp khó khăn trước các đối thủ dưới tầm.

Shelton (bên trái) được đánh giá cao hơn nhưng Cobolli (bên phải) sẵn sàng gây bất ngờ

Trong khi đó, Flavio Cobolli đang có một giải đấu thăng hoa nhất trong sự nghiệp. Tay vợt người Ý chưa để thua bất kỳ set đấu nào và vừa gây chấn động khi loại Alexander Zverev một cách đầy thuyết phục. Trên mặt sân đất nện bóng chậm, khả năng di chuyển và những cú đánh xoáy sâu của Cobolli sẽ là thử thách cực đại cho lối chơi thiên về giao bóng và sức mạnh của Shelton.

Dù Shelton đang dẫn trước 3-2 về chỉ số đối đầu, nhưng tất cả các cuộc chạm trán giữa họ đều kết thúc kịch tính trong các loạt tie-break hoặc set quyết định. Với phong độ hiện tại, giới chuyên môn nghiêng về một chiến thắng kịch tính sau 3 set dành cho Cobolli.

Lịch thi đấu các trận chung kết tiêu điểm ngày 19/4

Giải đấu Thời gian Cặp đấu đơn nam Munich Open 18:30 Flavio Cobolli vs Ben Shelton Barcelona Open 21:00 Andrey Rublev vs Arthur Fils

Bên cạnh các nội dung đơn nam, người hâm mộ cũng sẽ được chứng kiến trận chung kết đơn nữ tại Stuttgart Open giữa Elena Rybakina và Karolina Muchova vào lúc 18h00 cùng ngày, hứa hẹn một ngày thi đấu mãn nhãn của làng banh nỉ thế giới.